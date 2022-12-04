Geçmişten Günümüze Müze Gazhane

İstanbul’un Kadıköy semtinde yer alan Müze Gazhane’nin öncelikle tarihine bir bakış atmak gerekirse bir zamanlar Hasanpaşa Gazhanesi olarak anıldığını görürüz. Hasanpaşa Gazhanesi ise Anadolu yakasının Kuzguncuk’tan sonraki ikinci gazhanesidir. Gazhanenin hizmet başlangıcı 1892 yılında gerçekleşmiş 1.Dünya Savaşı’na kadar kesintiye uğramamıştır. 1 Ocak 1938’deyse devletleştirme politikasıyla Fransız şirketinden alınıp sırasıyla Bayındırlık Bakanlığı’na, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’ne ve İETT Genel Müdürlüğü’ne verildi. 13 Haziran 1993 tarihinde hizmeti bitirilen Gazhane 1994 yılında sit alanı ilan edilip Prof. Dr. Afife Batur’un öncü olduğu bir grup tarafından projeye çevrildi.

Müze’nin günümüzdeki haline gelişinin başlangıcıysa 2014 yılında İBB tarafından restorasyon çalışmalarının başlaması aracılığıyla oldu. Bu yılın Temmuz ayındaysa çalışmalar tamamlandı.

Günümüzde Müze Gazhane

Tarihçesine ufak çaplı bir atıfta bulunduğumuza göre günümüzdeki halini anlatmaya geçebiliriz. Müze Gazhane birçok farklı alanın birleşiminden oluşuyor. Sergiler, söyleşiler, stand-up gösterileri ve konserler vb. çeşitli etkinliklerin düzenlendiği kısımlar olduğu gibi çalışma alanları, kütüphane ve müze bölgeleri de bulunmaktadır.

İşte size Müze Gazhanenin alanları:

İklim Müzesi Karikatür ve Mizah Müzesi Bilim Müzesi (Çocuk Bilim Merkezi) Galeri Gazhane Afife Batur Kütüphanesi İstanbul Kitapçısı Şehir Tiyatroları (Büyük Sahne- Meydan Sahne) Sesli Çalışma Alanı Gazhane Meydanı Beltur Restoran- Kafe Pazar Yeri T Atölye

İklim müzesi Gazhane’nin çokça rağbet gören alanlarından biridir. Ayrıca bahsi geçen bölge Türkiye’nin ilk kamusal iklim merkezi haline gelmeyi hedeflemektedir. Müze genel hatlarıyla iklimin ne olduğu, iklim krizi, iklim krizini etkileyen doğal ve yapay unsurlar, Dünya tarihinde daha önceleri yaşanan iklim krizleri, buzul çağları ve buzullar arası dönemlerden bahsediyor.

Detayda ise daha önceki iklim krizleriyle günümüzdeki iklim krizlerini karşılaştırıp benzer ve farklı yönlerini açığa çıkarıyor. İklimi olumsuz etkileyen suni sebeplerin insan davranışları dolayısıyla olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte iklim müzesi de buna odaklanıp karbon döngüsü ve sera etkisi gibi konulara da değiniyor.

Gazhane’nin Bazı Etkinlikleri

Latin DANS Adres: Önder Pamukoğlu’nun eğitmenliğini üstlendiği etkinlik Müze Gazhane otoparkının-2. katında gerçekleşecektir. Salsa ve Bachata gibi dansların ele alındığı etkinlik 5 Aralık 2022 saat 20.00’da gerçekleşecektir. Film 101: Ücretsiz etkinlik serilerinden Film 101’de yönetmen Barış Sarhan ile filmde özgün anlatım konusunun işleneceği etkinlik 5 Aralık 2022 saat 19.00’da başlayacaktır. Dinleme Kulübü: ‘İstek parçanızı sunun ve rastgele seçilen parça üzerine sohbet edin.’diyerek özetleyebileceğiniz Dinleme Kulubü etkinliği 6 Aralık 19.00’da gerçekleşecektir. İyi Gelen Sohbetler: Psikolog Dr. Gizem Sürenkök eşliğinde ‘Kendimizle Daha Sağlıklı Bir İlişki Kurmak’ temasının ele alınacağı etkinlik 6 Aralık 20.30’da gerçekleşecektir. Yetişkinler İçin Heykel Atölyesi: Kil ile heykel tekniklerinin tanınacağı atölye Begüm Tekay tarafından 7 Aralık 19.30’da gerçekleşecektir. Hava Kararınca: Simge Pınar’ın konuk olacağı konser etkinliği 7 Aralık 20.00’de gerçekleşecektir. Yerin Altında- Can Ömer Uygan’s Circle Horn: Can Ömer Uygan’ın önderliğinde çeşitli sanat mecralarından kişilerin birlikte iş yarattığı multidisipliner sanat projesi olan Circle Horn 8 Aralık 20.00’da gerçekleşecektir. Altını Çizenler Kulübü: ‘Kitabınızı alın, etkilendiğiniz cümlenizi okuyun ve hep beraber cümleniz hakkında konuşalım.’ diyerek özetleyebileceğimiz Altını Çizenler Kulübü bu hafta taşra teması ile 9 Aralık 19.00’da gerçekleşecektir.

Hayata geçirdiği etkinliklerle, mekanlarla, sanat dolu paylaşımlarla Müze Gazhane cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Yaşamın tam odağında yer alan, kültürü, sanatı, bilimi içinde barındıran bu 130 yıllık miras ziyaret edilmeyi hak ediyor.

Müze Gazhane’ye giriş ücretsizdir.

Büşra Durmuş