Galeri Ark/Fulya Alışır “Arayış” Sergisi

Galeri ARK, 21 Aralık 2023 – 23 Ocak 2024 tarihleri arasında Fulya Alışır’ın “ARAYIŞ” isimli ilk solo sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sanatçı sanatını organik kavramı üzerine kurgulamaktadır. Sanatçı gezegenlerin oluşum aşamasından insanın oluşumuna, bazı temel elementleri yapılarında bulunmaları nedeni ile hepimizin bir bütünün parçası olduğunu, insanın evrimleşme sürecinde nasıl ayrıştığını, bireyselleştiğini ve organik yapımızdan uzaklaştığımızı ve tekrar kollektif bilinç dışı ile bağımızı kurma ve organik yapımıza ulaşma yolculuğunda insan psikolojisinin de altyapısını inceleyerek bu yolları yeniden incelemekte ve sorgulamaktadır.

Malzemelerinde pamuğu kullanma sürecide burada başlamaktadır, pamuğun işlenebilir, şekillendirilebilir, yumuşak ve organik yapısı nedeni ile bu organik malzemenin organik formlarla ve bu forma eşlik eden köklerle her türlü kaynağıyla tekrar bağlanma yolculuğunda olan insanı ele almaktadır.

Galeri ARK

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