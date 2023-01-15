Fran Aniorte’nin İstanbul’daki İlk Sergisi “Ritüel”

Fran Aniorte’nin İstanbul’daki ilk sergisi “Ritüel” Karaca sponsorluğunda 12 Ocak – 12 Şubat 2023 tarihlerinde Polat Piyalepaşa’da yer alan Merkur’da sanatseverlerle buluşuyor.

Karaca ürünlerinin tasarımcılarından Fran Aniorte, antik Akdeniz törenlerinden ilham aldığı eski bir ritüeli günümüze taşıyarak yeniden yorumluyor. Bir sofra etrafındaki yemek ritüelleri hem geçmişimizin, hem de bugünümüzün bir parçası. Türkiye’de meze, İspanya’da tapas, vazgeçilmez sofra buluşmalarının ve yemek paylaşımlarının kültürel önemini temsil ediyor. Fran Aniorte’in sergisinde yer alan enstalasyonlar, seramik, ahşap ve camlar çağdaş törensel objeleri temsil ediyor.

Organik şekilli ve elle boyanmış detaylarıyla hareket ve akışkanlık hissi yaratan büyük heykelsi masa, serginin dikkat çeken eserleri arasında yer alıyor. Masanın üzerinde yer alan nesneler ve heykeller ise bir bütünselliği anlatıyor. Metamorfoz ve enerji kavramını araştıran bir dizi büyük seramik panel ve yuvarlak seramik duvar parçaları ile Aniorte’ nin desenleri ve çizimlerinin çoğu, her şeyin kaynağı olduğuna inandığı kozmik enerjiyi temsil ediyor. Masa etrafındaki arkadaş toplantılarının, iyi yemekle bir araya gelindiğinde büyülü bir deneyim olduğuna inanan sanatçı, çalışmalarıyla özel bir enerji yaratıyor.

Barcelona’da endüstriyel tasarım, Alicante’de iç mimarlık eğitimi alan Fran Aniorte çalışmalarını İstanbul ve Barcelona’da sürdürmektedir.

Merkur Galeri : Polat Piyalepaşa İstiklal Mah. Piyalepaşa Blv. 32/D Beyoğlu