Filenin Sultanları, Cumhuriyetin 100. Yılında Avrupa Şampiyonu!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan’ı 3-2 yenerek Cumhuriyetimizin 100. yılında Avrupa şampiyon oldu.

Dünya 1 numarası olan Filenin Sultanları, Türk spor tarihinde takım sporlarında Avrupa şampiyonu olan ilk takım olarak tarihe geçti.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de oynanan mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Eski Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Eski Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Mert, Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi A.Nihan Karaçam Salkaya, Organizasyon ve Pazarlama Kurulundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Şahin Gürkan, İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi Suat Baylan, Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mengüç, Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Bülend Atalar, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Osman Özdemir de izledi.

Belçika’da yaşayan ve çevre ülkelerden gelen vatandaşlarımızda millilerimize büyük destek verdi.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE: 2-3

SALON: Palais 12

HAKEMLER: Stefano Cesare (İtalya), Marie-Catherine Boulanger (Belçika)

SIRBİSTAN: Maja, Busa, Popovic, Boskovic, Lozo, Stevanovic, Jegdic (L) (Lazovic, Drca, Pusic (L), Aleksic)

TÜRKİYE: Hande, Eda, Cansu, Ebrar, Zehra, Vargas, Gizem (L) (Ayça, Simge (L), İlkin, Elif

SETLER: 27-25, 21-25, 25-22, 22-25, 13-15

SÜRE: 141 dakika (31′,27′,31′,30′,22′)

Final karşılaşmasının ardından yapılan törende Avrupa Şampiyonası’nın en değerli oyuncusu Milli Takımımızın pasör çaprazı Melissa Vargas seçildi. Vargas’a ödülünü FIVB Başkanı Dr. Ary Graça ve CEV Başkanı Aleksandar Boricic takdim etti.

Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımıza madalyalarını, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve CEV Başkan Vekili Renato Arena takdim etti. Filenin Sultanları’na şampiyonluk kupasını ise FIVB Başkanı Dr. Ary Graça ve CEV Başkanı Aleksandar Boricic takdim etti.

Kaynak https://tvf.org.tr/sultanlar-ligi/