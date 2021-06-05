Ferit Karahan’ın “Okul Tıraşı”na En İyi Senaryo Ödülü!

Ödüllü yönetmen Ferit Karahan’ın, senaryosunu Gülistan Acet ile birlikte kaleme aldığı ikinci filmi “Okul Tıraşı”, İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen 38. Uluslararası Fecr Film Festivali’nden En İyi Senaryo Ödülü ile döndü! Uluslararası festivallerdeki yolculuğuna hız kesmeden devam eden “Okul Tıraşı”, haziran ayında Çin’de 24. Uluslararası Şanghay Film Festivali’ne ve İspanya’da 36. Uluslararası Valencia Film Festivali CINEMA JOVE’a katılacak.

Ferit Karahan’ın 71. Berlin Uluslararası Film Festivali’nde FIPRESCI Ödülü’nü kazanan yeni filmi “Okul Tıraşı”, Hong Kong, Moskova ve Güney Kore’de düzenlenen festivallerde düzenlenen gösterimlerle ise sinemaseverlerle buluştu. “Okul Tıraşı”, son olarak Tahran’da katıldığı 38. Uluslararası Fecr Film Festivali’nde En İyi Senaryo Ödülü’ne layık görüldü. Ferit Karahan’ın Gülistan Acet ile birlikte kaleme aldığı senaryo, yönetmenin kendi hayatından da izler taşıyor.

“Okul Tıraşı”nın festival yolculuğu 11-20 Haziran 2021 tarihleri arasında Çin’de düzenlenen 24. Uluslararası Şanghay Film Festivali ve 18-26 Haziran 2021 tarihleri arasında İspanya’da düzenlenen 36. Uluslararası Valencia Film Festivali CINEMA JOVE ile devam edecek.

“Okul Tıraşı”, baskı ve disiplinin yoğun olduğu bir yatılı okulda hastalanan arkadaşını doktora götürmeye çalışan; fakat okulun bürokrasisini, idarenin vurdumduymazlığını ve zor coğrafi koşulları aşmak zorunda olan Yusuf’un hikâyesi… Başrollerini Ekin Koç, Mahir İpek, Cansu Fırıncı, Melih Selçuk ile birlikte çocuk oyuncu Samet Yıldız’ın paylaştığı filmin kadrosunda yer alan diğer çocuk oyuncular ise, çekimlerin yapıldığı Van’ın Bahçesaray ilçesinde bölgenin yerel halkından seçildi. Editörlüğünü Sercan Sezgin’in ve Hayedeh Safiyari’nin, görüntü yönetmenliğini Türksoy Gölebeyi’nin yaptığı filmin dünya dağıtımını ise İtalya merkezli Intramovies üstleniyor.

Asteros Film yapımı “Okul Tıraşı”, tüm dünyada festival yolculuğuna devam ediyor.

“Okul Tıraşı” Hakkında

“Okul Tıraşı” ilk filmi “Cennetten Kovulmak” ile 50. Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Film, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve Jüri Özel ödülleri de dahil olmak üzere festivallerden birçok ödül kazanan Ferit Karahan’ın yönetmenliğini üstlendiği ikinci uzun metraj filmi. Henüz yapım aşamasında Eurimages, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Romanya CNC’den yapım desteği alan film, aynı zamanda T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan araştırma geliştirme desteği ve Antalya Film Forum’dan Pitching Ödülü de almaya hak kazandı. “Okul Tıraşı”, Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali / Eastern Promises Industry Days Works in Progress yarışmasında ise First Cut+ Özel Ödülü’nü kazandı. Film son olarak, 71. Berlin Uluslararası Film Festivali’nin (Berlinale) Panorama bölümünde yarışan yeni filmi “Okul Tıraşı” (Brother’s Keeper), FIPRESCI (Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu) Ödülü’ne layık görüldü! Yapımcılığını Kanat Doğramacı’nın üstlendiği filmin çekimleri, 2019’un ilk aylarında Van’ın Bahçesaray ilçesinde gerçekleşti.

instagram.com/okultirasi

instagram.com/brotherskeepermovie

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