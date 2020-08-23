Felsefe Seminerleri Akbank Sanat Youtube Kanalında!

Akbank Sanat, yaz sezonunda da sosyal medya kanallarından “Akbank Sanat Evinizde” çatısı altında kültür sanat etkinliklerine devam ediyor. Bu çatı altında düzenlenen etkinliklere yeni eklenen “Felsefe ve Fark” başlıklı yeni bir seminer dizisi de Akbank Sanat Youtube kanalında izleyiciyle buluşacak.

Emre Şan’ın konuşmacı olarak katılacağı seminerler, Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek. Her ay farklı bir başlık altında gerçekleştirilecek olan seminer dizisinin konu başlıkları: “Farkı Düşünmek”, “Fenomenolojik Tavır”, “Ontolojik Fark”, “Farklılaşma Hareketi Olarak Yaşam”, “Varoluş ve Özgürlük”, “Görünür ve Görünmez”, “Yazı ve Fark”.

Temel amacı, fark meselesinin felsefe tarihindeki rolünü anlamak ve kavramın çağdaş felsefede ortaya çıkardığı soruları göz önüne sermek olan seminer dizisinde fark ve felsefe arasındaki ilişki araştırılacak. Belirli bir akış sırasıyla planlanan seminerler birbirleriyle bağlantılı içeriklerden oluşuyor. Seminerlerin tamamı yayınlandıkları tarihten itibaren süresiz olarak Akbank Sanat Youtube sayfasında izlenebilecek.

Seminer Dizisi programı:

Fenomenolojik Tavır / 26 Ağustos 2020

/ 26 Ağustos 2020 Ontolojik Fark / 30 Eylül 2020

/ 30 Eylül 2020 Farklılaşma Hareketi Olarak Yaşam / 28 Ekim 2020

/ 28 Ekim 2020 Varoluş ve Özgürlük / 25 Kasım 2020

/ 25 Kasım 2020 Görünür ve Görünmez / 30 Aralık 2020

/ 30 Aralık 2020 Yazı ve Fark / 27 Ocak 2021

“Fenomenolojik Tavır” başlığı ile 26 Ağustos’ta Akbank Sanat Youtube sayfasında yayınlanacak seminerde; fark meselesinin çağdaş felsefedeki serüvenini göstermek için öncelikle Kant’ın kartezyen felsefe ve ampirizm ile girdiği tartışma incelenecek. Söz konusu diyaloğun fark sorunu için önemi gösterildikten sonra Husserl’in fenomenolojik tavrının ortaya koyduğu düşünsel dönüşümü analiz edilecek. Fenomenoloji farkı, düşünmenin yeni biçimi olarak ilk seminerde ortaya koyulan sorunun ufkunu genişletecek.

Emre Şan lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi’nde, yüksek lisans ve doktorasını Paris 1 Panthéon Sorbonne’da tamamladı. Doktorasından sonra Ecole Normale Supérieur’de post-doktora araştırmaları yapan Emre Şan’ın fenomenolojide aşkınlık problemi üzerine yazdığı kitabı Renaud Barbaras’ın önsözü ve Institut Universitaire de France ödülüyle yayınlandı (Paris, Mimesis, 2012). Ulusal ve uluslararası dergilerde ve kitap dizilerinde Türkçe, Fransızca, İngilizce ve İspanyolca makaleleri çıkan yazar, Çağdaş Fransız Felsefesi üzerine derlemeler yayınladı. Cogito dergisinin yayın kurulunda yer alan yazar, L’Université Catholique de Louvain (UCL) tarafından iki yılda bir verilen Prix Mercier felsefe ödülüne layık görüldü. Emre Şan, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde Doçent olarak görev yapıyor.

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