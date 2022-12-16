Ezgi Aykanat :“Müziğin ruhunu her zaman içimde hissettim“

Genç piyanistlerimizden Ezgi Aykanat ile müziğe başlama serüveninden hayallerine, müzikallerde yer alışından verdiği konserlere yayılan kapsamlı bir röportaj gerçekleştirdik. Kendisine bu samimi ve keyifli sohbet için teşekkürlerimi sunuyorum.

Müziğe ilginiz nasıl ortaya çıktı? Piyano ile tanışmanızdan biraz bahsedebilir misiniz? Nasıl bir süreçle bugünlere geldiniz?

Müziğin ruhunu her zaman içimde hissettim. Piyanoya olan ilgim kuzenimin piyano dersleri almasıyla başladı. Onlara her gidişimizde piyanoyu görmek, dinlemek beni heyecanlandırırdı ve tuşlarıyla oynayarak piyanoyu çözmek isterdim.

Daha sonra ilkokul müzik öğretmenimin verdiği piyano derslerine katıldım. Konservatuvara girmem ise tesadüfen giriş sınavının afişini görmemle gerçekleşti. O gün sınav kaydının son günü olduğu için bol koşuşturma ve heyecanla geçti. Piyanoya seçildiğimi öğrendiğimde ise çok mutlu olmuştum. Böylece ortaokulda konservatuvar serüvenim başlamış oldu.

Müzikte kariyer yapmak için neler/kimler ilham verdi size?

Severek yaptığım bir sanatı, sadece bana değil dünyaya da faydalı hale getirebilmek fikri müzikte kariyer yapmak için bana yol gösterdi. Açıkçası, dünyamızın ihtiyaçlarına ve kötü olaylara karşı duyarlı davranıp bunu müziğiyle dile getiren, elinden gelen desteği sağlamaya çalışan birçok sanatçı bana ilham verdi. Ben de profesyonel müzik hayatımda, verdiğim konserler ile müziğin birleştirici ve ruha dokunan gücünü kullanarak bunu sağlamaya çalışıyorum.

Müziğimin geleceği hakkında ilham veren kişilerden yabancı olarak Ludovico Einaudi ve Türkiye’den ise Nil Karaibrahimgil’i söyleyebilirim.

Piyanonun yanı sıra klavsen de çalıyorsunuz? Klavsene ilginiz ne zaman başladı ve piyano ile kıyaslar mısınız?

Klavsen piyanonun atası diyebileceğimiz bir enstrüman olduğundan her piyanist gibi benim de her zaman ilgimi çekmiştir. Günümüzde klavsenin karşımıza daha az çıkması ve pek fazla aşina olunmayan bir sese sahip olması, onu daha da ilgi çekici yapıyor.

Klavsen, piyano ile kıyaslandığında daha az imkanlara sahip bir enstrüman. Bu yüzden genellikle eşlik enstrümanı olarak tercih edilebiliyor. Nüans yapılması çok sınırlı olduğu için ifadeli çalmak neredeyse imkansız. Bunu başarabilen müzisyenler benim gözümde oldukça değerliler. Tınısı da piyanoya göre daha düşük kalıyor. Çok narin ve dikkatli çalınması gereken bir enstrüman. Diğer bir yandan tuş derinliği her birinde aynı olduğu için pasajlar kolayca akıp gidebiliyor. Tabii bunu sağlamak için de kontrollü ve tüy gibi parmaklara sahip olmak gerekiyor.