1993 yılında kurulan ve yılda 400 yeni kitap başlığını okurlarla buluşturan Epsilon Yayın Grubu’nun, Verdura İstanbul iş birliğiyle hayata geçirdiği etkinlik merkezi Kültür 365, Suadiye’de açıldı.

Yayıncı Ömer Yenici tarafından 1993’te kurulan Epsilon Yayın Grubu’nun tüm yayıncılık sektörünün faaliyetlerine ev sahipliği yapacak etkinlik merkezi Kültür 365, yazar-okur buluşmalarından imza günlerine, atölyelerden kitap tanıtımlarına birçok farklı etkinliğe ev sahipliği yapacak.

24 Kasım Perşembe akşamı gerçekleşen Kültür 365 açılış davetine Akasya Asıltürkmen, Ali Aksöz, Aziz Aksöz, Alaaddin Babaoğlu, Banu Tozluyurt, Benan Kepsutlu, Burkay Adalığ, Büşra Yılmaz, Birsen Ekim Özen, Cem Mumcu, Doğan Akdoğan, Ece Erdoğuş Levi, Emrah Kaya, Gözde Erdoğan, Gülşah Yemen, Muzaffer Seçim Toklu, Melis Dilmener, Nilgün- Aydın Ilgaz, Nurdan Bağrıaçık, Pınar Erbaş Ersoy, Sadık Usta, Sanem Gonzales, Timur Harzadan, Yasemin Sungur, Yasemin Özek gibi yazarlarla yayıncılık ve basın dünyasından isimler katıldı.

Kapıları yıl boyunca tüm yayıncılara açık olacak Kültür 365, etkinlik olmayan zamanlarda ise sunduğu kafe hizmetiyle yazarlar, çevirmenler ve editörler başta olmak üzere herkes için bir sosyalleşme ve çalışma alanı olacak.

Kültür 365 Adresi: Verdura Restaurant, Selim Ragıp Emeç Sk. No:4/A, 2. Kat Suadiye-Kadıköy/İstanbul