Eti Behar’ın “Cielo” Sergisi, 9 Kasım’a Kadar Kuzguncuk IMOGA ART SPACE’te

Eti Behar’ın “Cielo” isimli heykel sergisi, 9 Kasım’a kadar Kuzguncuk IMOGA ART SPACE’te ziyaret edilebilir. İspanyolca cennet anlamına gelen “cielo” kavramı ile Eti Behar bu sergisinde, cehenneme dönen dünyadan bir kaçış olan cenneti arama arzusunu yansıtıyor.

Eti Behar’ın sanatındaki kapsayıcı tema kadın ve onun en temel arketipi olan daire. Daire formundan vazgeçmeyen sanatçı, bu sergisinde figürlerini “cielo” teması etrafında biçimlendiriyor.

IMOGA ART Space Hakkında: IMOGA Art Space, İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi’nin sanat birikiminden beslenmekle birlikte bu dev koleksiyona ve yılların tecrübe birikimine yeni bir açılım sağlayacak biçimde farklı teknik üretimlere ve farklı çağdaş sanat alanlarına da olanak açan bir anlayış ile kuruldu. İlk adımını IMOGA Müzesinin açılışını takiben IMOGA Art Gallery konsepti altında 2004 yılında Nişantaşı’nda açan yapı, ardından Kızıltoprak’da 2015 yılında yenilenerek faaliyetine devam etti. 2017 yılından itibaren ise Kuzguncuk’daki geniş imkanlı, iki katlı mekanında sanat severlere hizmet vermeyi sürdürüyor.

IMOGA Art Space

Kuzguncuk Mah. İcadiye Cad. No:42/A Üsküdar İstanbul

Instagram adresi: www.instagram.com/imogaartspace/

Facebook adresi: www.facebook.com/IMOGA-Art-Space-1672881246289052/