Eşit bir gelecektir gençliğin bayramı! 

Türk Eğitim Derneği, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençliğin sesini duyurmak amacıyla bir şarkı yayınladı

#eşitbirgelecektirgençliğinbayramı

Gençlerin eğitim sistemi içinde karşılaştıkları zorlukları ve umut arayışını işleyen şarkı, gençlerin sesini yükseltiyor ve karşılaştıkları zorluklar karşısında hepimizi çözümün ortağı olmaya çağırıyor.

Yapay Zekâ Ürünü

Yapay zekâ teknolojilerinin gençlik sorunlarını inceleyerek oluşturduğu sözlerle yazılan “Gençliğin Bayramı” adlı bu şarkı, yine yapay zekanın sözlere uygun olarak yarattığı çizimlerle bir araya getirildi. Bu projede, gençliğin sorunları bu kez en genç teknoloji olan yapay zekâ tarafından dile getirildi.

Gençliğin Bayramı Tüm Dijital Platformlarda

Türk Eğitim Derneği, hazırladığı bu özel çalışmayla gençlerin sesini duyurmak ve eğitimdeki sorunlara birlikte çözüm arama çağrısında bulunuyor. “Gençliğin Bayramı” tüm dijital platformlarda ve sosyal medyada erişime açık olacak. Türk Eğitim Derneği, herkesi bu önemli konuda duyarlı olmaya ve destek olmaya davet ediyor.

Şarkıya ulaşmak ve paylaşmak için:



Gençliğin Bayramı

Gözlerde yorgun, umutsuz bir bakış

Yüreklerde derin sızı, sonsuz bir arayış

“Yeter” dercesine haykırırken, sesler boğulur karanlıkta

Sınıflar dolusu öğrenci, aynı dersi alsa da

Herkes biliyor, eşitlik yok aralarında

Çocukluk, gençlik elden giderken

Kendi yollarını çizerler, çaresizlikten

Klasik yöntemlerle, teknoloji çağında

Tıkılmış zihinlere bilgi, ezber yoluyla

Ne kadar çalışsa da hep çıkmaz sokakta

Biz neden dururuz, değişirken dünya

Eğitimde eşitlik, bu bir hayal mi?

Gençlik umutsuz, çözüm gitmek mi?

Umut olmalı, en derinlerde

Gelecek günler, parlayan güneşle

Eğitimde eşitlik, bu bir hayal mi?

Gençlik umutsuz, çözüm gitmek mi?

Umut olmalı, en derinlerde

Bu döngüyü kırmanın zamanıdır birlikte

Çocukluk rüyaları, gençlik hayalleri

Kaybolur gider, sorun sınav sistemi

En güzel çağlarında, hayatlarının baharında

Gencecik yürekler tanışır, kaygıyla

Her gün siyaset, yeni kararlar alır

Eğitim deney tahtası, öğrencilere sabır

Gelecek umutları tükenir, belirsizlikte

Bu döngüyü kırmanın zamanıdır, birlikte

Eğitimde eşitlik, bu bir hayal mi?

Gençlik umutsuz, çözüm gitmek mi?

Umut olmalı, en derinlerde

Gelecek günler, parlayan güneşle

Eğitimde eşitlik, bu bir hayal mi?

Gençlik umutsuz, çözüm gitmek mi?

Umut olmalı, en derinlerde

Bu döngüyü kırmanın zamanıdır, birlikte

Yıllar geçer, biz yerimizde sayarken

Gerçeğe uyanırız, hayaller kurarken

Gelecek kaygısı, umutları yok eder

Tükenmemeli, bir çıkış ararken

Gelin birlikte çözelim bu son sınavı

Her günümüz umutla dolmalı

Eşit bir gelecektir gençliğin bayramı!

Türk Eğitim Derneği Hakkında

Türk Eğitim Derneği, 1928 yılında, Atatürk’ün önderliğinde ve çoğu Cumhuriyetin kurucuları arasında yer alan isimlerin bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Başarılı fakat olanakları sınırlı öğrencilere burslar vermeyi, yurt içinde ve dışında yabancı dilde eğitim veren okullar ve yurtlar açmayı, Türk eğitim standartlarını çağdaş seviyeye taşıyacak bilimsel platformlar oluşturmayı, eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri konusunda toplumu bilinçlendirmeyi ve Türk eğitim politikasının oluşturulmasına katkıda bulunmayı misyon edinmiş köklü bir sivil toplum kuruluşudur. Türk Eğitim Derneği; üniversitesi, 46 okulu, temsilcilikleri, öğrenci yurtları, düşünce kuruluşu, senfoni orkestrası, okullarının mezun dernekleri ve spor kulüpleri ile faaliyet göstermektedir.