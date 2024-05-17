Eşit bir gelecektir gençliğin bayramı! 

Türk Eğitim Derneği, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençliğin sesini duyurmak amacıyla bir şarkı yayınladı
#eşitbirgelecektirgençliğinbayramı
Gençlerin eğitim sistemi içinde karşılaştıkları zorlukları ve umut arayışını işleyen şarkı, gençlerin sesini yükseltiyor ve karşılaştıkları zorluklar karşısında hepimizi çözümün ortağı olmaya çağırıyor.
Yapay Zekâ Ürünü
Yapay zekâ teknolojilerinin gençlik sorunlarını inceleyerek oluşturduğu sözlerle yazılan “Gençliğin Bayramı” adlı bu şarkı, yine yapay zekanın sözlere uygun olarak yarattığı çizimlerle bir araya getirildi. Bu projede, gençliğin sorunları bu kez en genç teknoloji olan yapay zekâ tarafından dile getirildi.
Gençliğin Bayramı Tüm Dijital Platformlarda
Türk Eğitim Derneği, hazırladığı bu özel çalışmayla gençlerin sesini duyurmak ve eğitimdeki sorunlara birlikte çözüm arama çağrısında bulunuyor. “Gençliğin Bayramı” tüm dijital platformlarda ve sosyal medyada erişime açık olacak. Türk Eğitim Derneği, herkesi bu önemli konuda duyarlı olmaya ve destek olmaya davet ediyor.
Şarkıya ulaşmak ve paylaşmak için:
Gençliğin Bayramı
Gözlerde yorgun, umutsuz bir bakış
Yüreklerde derin sızı, sonsuz bir arayış
“Yeter” dercesine haykırırken, sesler boğulur karanlıkta
Sınıflar dolusu öğrenci, aynı dersi alsa da
Herkes biliyor, eşitlik yok aralarında
Çocukluk, gençlik elden giderken
Kendi yollarını çizerler, çaresizlikten
Klasik yöntemlerle, teknoloji çağında
Tıkılmış zihinlere bilgi, ezber yoluyla
Ne kadar çalışsa da hep çıkmaz sokakta
Biz neden dururuz, değişirken dünya
Eğitimde eşitlik, bu bir hayal mi?
Gençlik umutsuz, çözüm gitmek mi?
Umut olmalı, en derinlerde
Gelecek günler, parlayan güneşle
Eğitimde eşitlik, bu bir hayal mi?
Gençlik umutsuz, çözüm gitmek mi?
Umut olmalı, en derinlerde
Bu döngüyü kırmanın zamanıdır birlikte
Çocukluk rüyaları, gençlik hayalleri
Kaybolur gider, sorun sınav sistemi
En güzel çağlarında, hayatlarının baharında
Gencecik yürekler tanışır, kaygıyla
Her gün siyaset, yeni kararlar alır
Eğitim deney tahtası, öğrencilere sabır
Gelecek umutları tükenir, belirsizlikte
Bu döngüyü kırmanın zamanıdır, birlikte
Eğitimde eşitlik, bu bir hayal mi?
Gençlik umutsuz, çözüm gitmek mi?
Umut olmalı, en derinlerde
Gelecek günler, parlayan güneşle
Eğitimde eşitlik, bu bir hayal mi?
Gençlik umutsuz, çözüm gitmek mi?
Umut olmalı, en derinlerde
Bu döngüyü kırmanın zamanıdır, birlikte
Yıllar geçer, biz yerimizde sayarken
Gerçeğe uyanırız, hayaller kurarken
Gelecek kaygısı, umutları yok eder
Tükenmemeli, bir çıkış ararken
Gelin birlikte çözelim bu son sınavı
Her günümüz umutla dolmalı
Eşit bir gelecektir gençliğin bayramı!
Türk Eğitim Derneği Hakkında
Türk Eğitim Derneği, 1928 yılında, Atatürk’ün önderliğinde ve çoğu Cumhuriyetin kurucuları arasında yer alan isimlerin bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Başarılı fakat olanakları sınırlı öğrencilere burslar vermeyi, yurt içinde ve dışında yabancı dilde eğitim veren okullar ve yurtlar açmayı, Türk eğitim standartlarını çağdaş seviyeye taşıyacak bilimsel platformlar oluşturmayı, eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri konusunda toplumu bilinçlendirmeyi ve Türk eğitim politikasının oluşturulmasına katkıda bulunmayı misyon edinmiş köklü bir sivil toplum kuruluşudur. Türk Eğitim Derneği; üniversitesi, 46 okulu, temsilcilikleri, öğrenci yurtları, düşünce kuruluşu, senfoni orkestrası, okullarının mezun dernekleri ve spor kulüpleri ile faaliyet göstermektedir.