Erken Emeklilikte Yeni Kimliğe Alışma Süreci

Erken Emeklilik

Yeni yıla girerken en çok tartıştığımız konulardan biri erken emeklilik oldu.

Doğduğumuz günden bu yana yürümek, konuşmak, okul, askerlik, iş, evlilik, ebeveyn olmak, çocuk büyütmek gibi sorumluluklar içindeyken “Ah bir emekli olsak da rahat etsek ” düşüncesiyle hayal kuran bizler 50’li yaşlara ne zaman geldiğimizi anlayamadık.

Ben 4 sene önce 48 yaşında emekli oldum, Emekliliği hak etmiş arkadaşları şimdiden tebrik ediyorum. Bundan sonra da sağlık, mutluluk, uyum içinde yaşayacakları bir hayat diliyorum.

Bu haftadan itibaren çiçeği burnunda emeklilerimizi farklı duygular ve farklı yaşamlar bekliyor olacak. Bir kısım emeklimiz ekonomik zorluklar nedeniyle tekrar çalışmak zorunda kalacak, diğer kısım ise yeni hayatına nasıl adapte olacağını programlayacak.

Emeklilik günlerinde sosyal, duygusal ve fiziksel hayat nasıl canlı tutulur?

Bu kadar boş vakit nasıl geçer?

Siz de yeni emekli olacaksanız ve zamanı nasıl değerlendireceğinizi kara kara düşünüyorsanız kendimden ve çevremden gözlemlediğim aşağıdaki fikirler işinize yarayabilir.

Evcil hayvan edinebilirsiniz.

Sosyal sorumluluk projelerine gönüllü olarak katılabilirsiniz.

Halk eğitim merkezleri ve belediyelerin açmış olduğu kurslarda spor, müzik, folklor, dans, tiyatro, dikiş, nakış, boyama, yüzme, nefes terapi, psikoloji, muhasebe, yabancı dil, bioenerji, tel kırma, takı, çini boyama, ebru sanatı eğitimlerinden birine katılabilirsiniz.

Sağlıklı bir yaşam için spor ve beslenme konularına odaklana bilirsiniz.

Özellikle hafta sonu düzenlenen dağ yürüyüşlerine, bisiklet turlarına katılabilirsiniz.

Eğer çocuklarla iyi anlaşıyorsanız, çocuk yurtlarını sık sık ziyaret ederek, onlarla zaman geçirir böylece çocukların sevgi ihtiyaçlarının karşılanmasına da yardımcı olabilirsiniz.

Sevgiyle kalın.

Semra Çetin