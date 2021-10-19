Akıllı teknolojilerin her geçen gün çok daha geliştiği günümüz şartlarında, akıllı telefonlar ya da tabletlerde kullanılan iki tip işletim sistemi göze çarpıyor. Google tarafından tasarlanan Android işletim sistemi, akıllı telefonların geneli ile çok daha uyumlu halde çalışabiliyor. Bununla birlikte Google tarafından diğer firmaların kullanımına da sunulan Android, günümüzün en çok tercih edilen işletim sistemlerinin başında geliyor.

Her ne kadar Android günümüzün en çok tercih edilen işletim sistemi olarak karşımıza çıkıyor olsa da Apple tarafından tasarlanan iOS işletim sistemi, sadece Apple ürünlerinde bulunuyor. Bu nedenle Android işletim sistemi farklı birçok cihazda bulunurken, iOS sadece Apple tarafından kullanılabiliyor. Bu da Android’e güçlü bir rakip olan iOS hayranlarının tercih edebileceği tek bir markayı ön plana çıkarıyor. Peki, günümüzün en popüler Apple ürünleri ve kullanıcılara sunulan avantajlar nelerdir?

Apple Watch Series 7

Apple tarafından Watch serisinin son üyesi olarak tasarlanan Apple Watch Series 7, günümüz teknolojisinin çok daha ilerisinde çeşitli imkanlar sunuyor. Geçmiş yıllarda kullanılan akıllı saatlerde genellikle kalp atış hızı ve benzeri uygulamalar yer alıyordu. Ancak Apple, Watch Series 7 ile birlikte sunulan teknik detayları çok daha ileriye taşıyor.

Apple Watch Series 7’de kullanılan hassas sensör sistemleri sayesinde cihaz, kullanıcının kanında bulunan oksijen seviyesini anlık olarak ölçebiliyor. Bununla birlikte kalp hastaları ve sporcuların, kalbini çok daha yakından takip edebilmesi için EKG çekme gibi özellikler de cihazda yer alıyor. Apple Watch Series 7, akıllı saatlerde kullanılan teknolojiyi bambaşka bir seviyeye çıkarmaya yetiyor. Apple’ın en popüler ürünleri arasında yer alan Watch Series 7 ile siz de teknolojiden aldığınız verimi maksimum seviyelere çıkarabilirsiniz.

iPhone 13 Pro Max

Apple tarafından 2021 yılının son aylarında satışa sunulan iPhone 13 Pro Max, günümüzdeki akıllı telefon modellerine kıyasla üst düzey kalitesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. iPhone 13 Pro Max’ın 6.7 inçlik geniş ekranı, kullanıcıların dizi, film ve mobil oyunlardan maksimum zevki almasını sağlarken, Apple’ın karakteristik çerçevesiz tasarımı da cihazın şık tasarımını tamamlıyor. iPhone 13 Pro Max’ın ekran kısmında, günümüzde birçok cihazda kullanılan Multi Touch teknolojisi bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar aynı anda birkaç parmağı ile işlemlerini gerçekleştirebilir.

iPhone 13 Pro Max, üst düzey kamera teknolojisi sayesinde kullanıcıların profesyonel düzeyde fotoğraf çekebilmesine imkân sağlıyor. Live Photos özelliği ile çektiğiniz fotoğraflar için doğru pozu çok daha kolay seçebileceğiniz gibi aynı zamanda HDR teknolojisi sayesinde çok daha yumuşak geçişlere sahip, yüksek FPS’li video çekimleri de yapabilirsiniz.

iPhone 13 Pro Max birkaç ay önce piyasaya çıkmış olsa da Apple’ın en popüler ürünleri arasında yerini almış durumda.

iPhone 13 Mini

Apple’ın iPhone 13 serisinin mütevazı üyesi olan iPhone 13 Mini, kendine özgü köşeli tasarımı ile dayanıklılığı ön plana çıkarıyor. Apple tarafından yeni geliştirilen Chipset teknolojisinin kullanıldığı cihaz bu sayede kullanıcılara ışık hızında bir kullanım sunuyor. Cihazın ekranında kullanılan OLED teknolojisi sayesinde yoğun güneş ışığı bulunan ortamlarda bile ekranın renk yoğunluğu tatmin edici seviyede kalıyor.

Apple tarafından geliştirilen kamera teknolojisinin kullanıldığı cihaz bu sayede geçmiş yıllardan farklı olarak çok daha kaliteli bir fotoğraf ve video deneyimi sunuyor. iPhone 13 Mini’nin kamerasında, bulunan sinematik mod, kullanıcıların çok daha profesyonel çekimler yapmasına imkân sağlıyor.

iPhone 13 serisinin diğer üyelerine kıyasla daha ufak ekran boyutu ve mütevazı tarzı ile dikkatleri üzerine çeken iPhone 13 Mini, 5 farklı renk seçeneği ile tarzınızı yansıtmanıza yardımcı oluyor. Serinin diğer üyelerine kıyasla yüksek fiyat avantajları sunan iPhone 13 Mini, günümüzün en popüler Apple ürünleri arasında yer alıyor.