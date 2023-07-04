Emotion Coaching – Duygu Koçluğu

John Gottman ile tanışmam, iletişim eğitimlerinde de kullandığım, ilişkilerde Mahşerin 4 Atlısı olan 4 zehirli iletişim ile başlar. Gottman; Saldırma, Savunma, Hor Görme ve Duvar Örme diye adlandırdığı bu 4 zehirli iletişim tarzının panzehirinide verir kitaplarında. Koçlukta derinleştikçe derinleşmeyi sever insan. Özellikle ebeveyn olduktan sonra karşıma yıllar öncesi Gottman Enstitüden “Duygu Koçluğu” Kavramı çıktı. ”Raising Emotionally Intelligent Child” kitabını da almıştım. Oğlum büyüdüğü zaman, ona üniversite seçiminde koçluk yapan çok değerli bir profesörümüzün bebeği olunca da ona hediye ettim.

Duyguların işlevi ne?

8 Temel duygu var hayatımızın içinde ve her birinin de kendine ait bir işlevi var. Nedir bu duygular?

• Üzüntü: Sevdiğimiz bir kişiyi kaybettiğimizde hissettiğimiz üzüntü bizi başka biriyle yeni bir bağ kurmaya teşvik eder.

• Utanma: Bir grubun parçası olarak sosyalleşmemizi teşvik eder.

• İğrenme: Birinin bize zarar verme ihtimaline karşı istemeden tepki vermemize yardımcı olur.

• Kızgınlık: Sınırları aşmak durumunda benliği korumak ve saygının devamı içindir.

• Kaygı: Tehdit ve tehlikeden kaçınmak için harekete geçmemize yardımcı olur.

• Sürpriz / Şaşkınlık: Merakın tetiklendiği anlar yaratmaya yardımcı olur ve dikkat sürecini etkinleştirir.

• Sevinç / Coşku: Güvenli duruşunuzu ifade etmek için enerji sağlar

Nedir #duygukoçluğu

Duygu Koçluğu, çocuğunuz bir sorunla karşılaştığında hissetmesi gerektiğini düşündüğünüz duygulardan öte, duruma karşı ne hissettiğini birlikte öğrenmektir.

Çocuklukta bu konuların anlaşılması, kişinin hayatını kolaylaştırır. Yetişkinlikte kullanılan duygusal zeka yetkinliğimizin timeline ulaşmak ve sağlıklı yetişkinlik için#duygukoçluğu çok kritiktir.

5 adımla anlatır Gottman Duygu Koçluğunu

1. Çocuğunuzun duygularının farkında olun.

a. Olumlu ya da olumsuz

2. Duyguları, bağ kurmak ve birlikte öğrenmek için araç olarak görün.

a. Sabırlı olun

3. Hissettiği duyguyu tanımlayıp, ifade edebilmesi için çocuğunuza yardımcı olun.

a. Sorular sorun, yargılamayın ve dinleyin

4. Empati ve anlayış ile iletişim kurun.

5. Problem çözümünde limit koyun.

Çocuğunuz ile bu konuda deneyim yaşarken, duygularını görmezden gelmeyin. Bazen koruma amaçlı, korkacak bir şey yok söylemi bile ilerleyen yaşlarda farklı tıkanıklıklara yol açabiliyor. Duygusallığı için onu cezalandırmayın. Cinsiyet ayrımı yapmadan duyguları onurlandırın. Özellikle, kızgınlık, mutsuzluk, korku gibi negative duygular ile çalışırken sabırlı olmak ve gereken zamanı ayırmak çok önemli.

Dünyanın, duygusal zekasını iyi kullanabilen liderlere ihtiyacı olduğu kesin. O yüzden bu konularda konuşmak ve çalışmaktan sıkılmayın. Erkekler ağlamaz, fazla duygusalsın zarar görürsün gibi etiketlemelerden uzak durun.

Koçluktaki kritik 2 yetkinlik burada da öne çıkıyor:

Soru sorma ve dinleme

Derinlemesine, anlamaya çalışmak için soru sorma

Yargılamadan dinleme

Gelecek nesillerin sağlıklı olması, mental ve duygusal boyutta esenliklerinin olması adına çocukken adım atmak önemli. O yüzden, işinin ehli koçlar ile duygu koçluğu çalışmak geleceğin sağlığı için son derece önemli.

Ece Sueren Ok