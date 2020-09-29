Duygularımızı Nasıl Daha İyi Anlarız?

Nasılsın?

Çoğumuz bu soruya “İyi/ kötü/ fena değil/ idare eder” bağlamında geçiştiren bir cevap veririz. Hatta bu soru, en yakınlarımız tarafından sorulsa ve yanıtlamaya zamanımız olsa bile. Acaba “iyi” demekle neyi kastediyoruzdur? Olumlu, umutlu, mutlu, huzurlu? Peki “kötü” demekle? Kaygılı, öfkeli, hüzünlü? Belki hepsi belki hiçbiri. Peki ya diğerleri? O kelimeler ne kadar bizi anlatıyor?

Sahi neden bu kadar kısıtlı kelimelerle konuşuyoruz? İfademiz neden sınırlı? Bence iki ana sebebi var. İlki, kelime kapasitemizin oldukça sınırlı olması. Okumuyoruz, eğitim sistemimiz ezbere dayalı vs. İkincisi ve benim bu yazıda daha detaylıca vurgulayacağım, ne hissettiğimizi maalesef çokça kendimiz bile bilmiyoruz.

Duygular

Duygularımızı bilmiyoruz. Çünkü bizlere hayatımızın herhangi bir aşamasında öğretilmemiş, altı çizilmemiş, vurgulanmamış. Ayrıca günümüz “zihin” dünyasında duygular nedense “öcü” gibi gösterilmiş. Duygunu gösterirsen zayıfsın, güçsüzsün, manipüle edilirsin. Hele ki olumsuz duygularını asla paylaşma!

Sahiden böyle mi olması gerekiyor? Aslında duyguların olumlusu olumsuzu yok, istisnasız her duygunun bir mesajı var. Olumlu-olumsuz diye ayırıp kategorize eden bizleriz.

Duyguları yok saymakla onlar bir yerlere gitmiyor çünkü her duygu bir enerji (e-motion, energy in motion). Ya yansıtıyoruz ya bastırıyoruz. Dünya, öfkesini doğru kişiye doğru şekilde kanalize edemediği için en ufak şeylere bağırıp çağıran insanlarla doldu, fark etmiş olmalısınız. Sonuç duygulara tutunmadan yaşamak yani akmak yerine, sıkça duyguları ittirdiğimiz kaktırdığımız yani kendi kendimizle savaşa girdiğimiz bir durum yarattık. Elbirliğiyle. Kazanan mı? Elbette bu savaşın kazananı yok, her durumda kaybeden sadece bizleriz.

Misal üzüntü; üzüntüye “Neyin serbest bırakılması/geride bırakılması gerekiyor? Yenilenmesi gereken nedir?” soruları eşliğinde derinden baktığımızda bize ıstırap vermekten çok, bir şeyler işaret etmek üzere geldiğini görürüz. Madem hayatımızı daha anlamlı kılıp, daha yüksek bir seviyeden oynamak istiyoruz, madem Öz’ümüzün gerçek mutlu haline erişmek istiyoruz, o halde duyguların farkındalığını arttırmaya ne dersiniz? Az biraz cesaret.

Duygularımızı Anlamlandırma Tablosu

O zaman ilk etapta duygularımız için söz dağarcığı oluşturalım, ne dersiniz?

Aşağıdaki duygu listesi, durumu net bir şekilde tanımlamanız ve bunu dile getirme kapasitemizi artırmak için tasarlanmış. Unutmayalım, dile getirilen şey farkındalığa çıkarılmış olur. Farkında olmak ise kurban bilincinden çıkıp gücümüzü ele almaya dair ilk adımdır.

Öncelikle “ihtiyaçlarımız karşılanmadığında” * neler hissederiz gelin beraber bakalım.

Acı içinde Durgunlaşmış Kafası karışmış Rahatı kaçmış Acımasız Dürtülmüş/uyarılmış Kalbi kırılmış Rahatsız Ağır Düş kırıklığına uğramış Karamsar Ruhsuz Aklı karışmış Düşkün Kararsız Sabırsız Aksi Düşmanlık içinde Karmakarışık Sabrı taşmış Alınmış Efkârlı Kasvetli Sarsılmış Allak bullak Elemli Kaygılı Sıkılmış Alçak Endişeli Kayıtsız Sıkıntılı Asabi Gamlı Kederli Sıkkın Asi Gergin Kırgın Sinirli/sinirlenmiş Atıl Gocunmuş Kıskanç Soğuk Ayrı Gücenmiş Kin dolu Suçlu Bedbaht Güveni sarsılmış Kopuk Şaşkın Bedbin Halsiz Korkmuş Şevki kırılmış Berbat Hassas Korkunç bulmuş Şoke olmuş Bezgin Hayret içinde Kötü Şüpheci Bıkkın Hevesi kaçmış Kötümser Tatsız Bitkin Hevesi kırılmış Kuşkucu Tedirgin Bozulmuş Hoşnutsuz Küplere binmiş Telaşlı Bunalmış Huylanmış Küskün Tereddütlü Buruk Huzursuz Mahcup Ters Canı sıkkın Huzuru kaçmış Mahzun Tetikte Canı yanmış Hüsran içinde Mat olmuş Tiksinmiş Cesareti kırılmış Hüzünlü Memnuniyetsiz Tükenmiş Çaresiz Ilımlı Mesafeli Umursamaz Çekimser Istırap içinde Mızmız Umutsuz Çıldırmak üzere İçerlemiş Miskin Usanmış Çılgına dönmüş İçi acımış Morali bozuk Utanmış Çileden çıkmış İçi daralmış Mutsuz Uyanık/kurnaz Daralmış İçi titremiş Nutku tutulmuş Uykulu Dargın İçine kapanık Öfkeli Uyuşuk Dehşete düşmüş İlgisini yitirmiş Özlem dolu Uzak Delirmiş İnancını yitirmiş Paniğe kapılmış Depresif İncinmiş Pasif Dertli İrkilmiş Perişan Donup kalmış İsteksiz Pişman

Şimdi de “ihtiyaçlarımız karşılandığında” * neler hissederiz, bakalım mı?

Açık Gayretli Kendinin farkında Sevgi dolu Ateşli Genişlemiş Keyifli Sevinçli Aydınlık Gevşemiş Kıpır kıpır Sıcakkanlı Barışçıl Gururlu Kıvançlı Soğukkanlı Beğenmiş Güçlü Kıvrak Şaşırmış Bütünlenmiş Güleç Konuyla ilgili Şefkatli Büyülenmiş Güvenli/ güvende Latif Şen şakrak Candan Güven duyan Lezzetli Şerefli Canlanmış Hafif Maceraya hazır Şevkli Canlı Halinden memnun Memnun Şükran dolu Cesaretlenmiş Hararetli Merak içinde Takdir dolu Cin gibi Harika/harikulade Merakı uyanmış Tasasız Coşkulu Hassas Mest olmuş Tazelenmiş Çılgınca sevinmiş Hayat dolu Meşgul Uçan Cüretli Hayran Muhteşem Uyanmış Çok mutlu Hayret içinde Muradına ermiş Uyarılmış Çok sevinçli Haz almış Mutlu Yardıma hazır Dalmış Hevesli Müşfik Yerinde duramaz Derinlenmiş Heyecan içinde Müteşekkir Yoğun Dertsiz Heyecanlı Nefesi kesilmiş Yönelmiş Dingin Hoş Neşeli Yüreği yumuşamış Dostça Hoşnut Odaklanmış Yüreklenmiş Doygun/ doyumlu Huzurlu Olgun Zevk almış Duyarlı Işıltılı Olmuş/oturmuş Zinde Duygulanmış İçi içine sığmayan Olumlu/iyimser Eğlenceli İçi rahatlamış Ölçülü Emin İlgili Özgür Enerjik İstekli Parlak Engin İşin içinde Pırıl pırıl Esinlenmiş İyimser Rahat Esnek Katılımcı Sakin Etkilenmiş Kaygısız Samimi Farkında/ dikkatli Kendinden emin Serinkanlı Ferah Kendinden geçmiş Sessiz Fevkalade Kendine gelmiş Sevecen

“Şeyda bütün bunlar iyi güzel de peki ihtiyaç dediğimiz tam olarak ne, neyi kastediyorsun, anlayamadım?” derseniz, ben de “Hakkınız var, gelecek yazının konusu belli oldu desenize” diye yanıtlarım sizleri. Öncelikle duygularımızın çeşitliliğini hazmetmeye ne dersiniz?

Nasılsın?

Bir yerlerde okumuştum, bir kişi seninle “eşya” düzleminde ilgileniyorsa, nasıl olduğundan ziyade neler yaptığına odaklanırmış (eşya dediysem eşya olduğumuz için değil elbette, sadece o kişinin ne kadar işine gelirsek, hayatında o kadar yer aldığımızdan dolayı). Oysa bir kişi seninle “insan” düzleminde ilgileniyorsa, seni gerçekten seviyorsa, acısıyla-tatlısıyla, eğrisiyle-doğrusuyla sana hayatında yer veriyorsa, nasıl olduğun sorusu ön plana çıkarmış.

O yüzden bir dahaki sefere sana gerçek anlamda değer veren, gözlerinin içine bakarak soru soran bir yakınınız sanırım “iyi-kötü-fena değil- eh işte-idare eder” cevabından daha fazlasını hak ediyor olacak.

Öyleyse, gerçekten nasılsın?

*Duygu tabloları Marshall Rosenberg’in “Şiddetsiz İletişim” kitabından aynen alınmıştır.

Şeyda Bodur