Düşleme Sanatı: Özgürlük Yolculuğu

Düşleme sanatı, inanma ve yaratma sanatı, bir özgürlük ve kesinlik hali, kuşkunun tamamıyla yok olma halidir.

Düşleme sanatı, kişinin kendisini özünde sevmesidir.

Yaşamını kutla, kendini içinde sev! Kendini gözle. Dikkatini oluşuna ver! Yaşantından geriye sadece gerçek olanların kaldığını ve yanılsama olan her şeyin seni ebediyen terk ettiğini göreceksin.

Prof. Stefano D’Anna’nın Tanrılar Okulu kitabında Dreamer “Düşleme Sanatı”nı işte böyle anlatıyordu. Başucu kitaplarımdan biridir Tanrılar Okulu. Yıllardır derin ilişkimiz devam ediyor. Tanışma şansına sahip olduğum, etkilendiğim ustalarımdan biridir Stefano hocamız. Kitap ülkemizde Sinedie yayınları tarafından yayınlanmaktadır.

Düş var olan en gerçek şeydir.

Bu yazımda beni çok etkileyen, her yaş gurubuyla yaptığımız eğitimlerimde özel egzersizler, uygulamalar yaptırdığım düşleme sanatı konusuna girelim. Düşlemek ve sanat buluştular bu tanımda. Haydi biz de zihnimizde buluşturalım. Sorular soralım; çünkü sorular cevaplardır.

Nedir sanat?

Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.

Nedir düşlemek?

Bir şeyi, bir kimseyi, bir durumu istenilen biçimde tasarlamak, zihinde canlandırmak.

Bir sanat olarak düşlemekten bahsediyorum. Kendimizi, hayatımızı sanatçı gibi düşleyelim. Sezgisel keşif çalışmaları ister sanat. Estetik bütünlükle toplumsal etkiye açık bireysel yaratım ister sanat. İnsanın aklıyla, duyularıyla ve doğayla etkileşimiyle yaratıcı eylemiyle gelişir. Dünyayı her yönüyle yansıtır, değişebilir olduğunu gösterir.

Düşlemek de sanat gibi bireye özgüdür. Bireysel, özgün keşif süreciyle düşlemek. Kendini gözleyerek düşlemek. Düşü yaşamak için sanatçı dokunuşlarıyla yaratımda olmak. Keşif, tasarım, bağlanmak ve eylem.

Düşte olmak için keşfetmek.

Düşü tasarlamak.

Düşe bağlanmak.

Düş için eylemde olmak.

Düşümdeyim demek.

Düşleme sanatı, düşleri yaşamak, gerçekleştirmek, özgürleşmek için uygun adımları attırır. Bir düş sanatçısı olalım. Hayatımızda önem verdiğimiz değerlerimizi yanımıza alalım. Yaşamak istediğimiz duygularımızı seçelim. Gün içinde yapmak istediğimiz aktiviteleri belirleyelim, düşleyelim ve en iyi eserimiz için eylemde olalım. Düşümüzün öyküsünü yazalım, resmini yapalım, üç boyutlu sanki bir heykel gibi canlandıralım. Düşte endişe yoktur. Düşümüzde nefes alıp, düşümüzde adım atalım.

Düşleme sanatını günlük yaşamımıza ekleyelim, hayatımıza yaratıcılık, huzur ve derin anlamlar katmak için harika bir yoldur. Özel egzersizler ve pratik uygulamalar ile alışkanlık geliştirelim.

Düşlemek İçin Zamanı Ayırmak

Her gün belirli bir zamanı düşlemeye ayırın. Bu sabahları uyanır uyanmaz ya da gece yatmadan önce olabilir. Bu zaman dilimini, günün koşuşturmacasından uzak, sakin bir an olarak belirleyin.

Bu süreçte, gözlerinizi kapatın ve hayalinizde ideal bir günü yaşayın. Gün içinde neler yapmak istediğinizi, kiminle olmak istediğinizi ve nasıl hissetmek istediğinizi düşleyin. Bir müzik parçası seçip hep aynı müzikle yapabilirsiniz. Sınır koymayın. Yılları düşleyebilirsiniz.

Görselleştirme Günlüğü Tutmak

Düşlerinizi, hedeflerinizi ve yaşamak istediğiniz deneyimleri yazılı hale getirin. Görselleştirme, düşlerin somutlaşmasına yardımcı olur.

Her gün birkaç dakikanızı, hayalinizdeki yaşamı detaylarıyla anlatan kısa paragraflar yazmaya ayırın. Her gün aynı saatte yaparak alışkanlık geliştirin. Bu yazılar, gelecekteki kendinize mektuplar olabilir veya hayalinizdeki bir günün detaylı bir anlatımı olabilir.

Düşleme Yürüyüşleri Yapmak

Doğada yürüyüşler yaparak düşleme pratiği yapın. Doğa, yaratıcılığı ve hayal gücünü tetikleyen güçlü bir kaynaktır.

Yürüyüş yaparken çevrenizi dikkatle gözlemleyin ve gördüğünüz her şeyi hayalinizdeki bir dünyanın parçası olarak canlandırın. Bu, bir ormanın içindeki gizemli bir yol olabilir veya denizin kenarında sakin bir yürüyüş olabilir.

Meditasyon ile Düşlemek

Düşleme ve meditasyon tekniklerini birleştirin. Meditasyon, zihninizi sakinleştirir ve daha derin düşleme seviyelerine ulaşmanıza yardımcı olur.

Meditasyon sırasında, belirli bir düşü veya hedefi görselleştirin. Bu düşün etrafında detaylar ekleyin ve onu mümkün olduğunca gerçekçi kılın.

Yaratıcı Yazı Egzersizleri Yapmak

Düşlerinizi ve hedeflerinizi destekleyen yaratıcı yazı egzersizleri yapın.

Bir hikâye yazın, bu hikâye, sizin gelecekteki başarılarınızı veya hayalinizdeki bir günü anlatsın. Yazınızda duygu, görü, işitme, tatma ve dokunma duyularınızı harekete geçirin.

Sanat ve El İşi Projeleri

Düşleme sanatını, resim, çizim, heykel veya diğer el işleri projeleriyle birleştirin.

Hayalinizdeki bir sahneyi resmetmeye çalışın veya bir hedefinize ulaştığınızı simgeleyen bir obje yaratın.

Pozitif Düşünerek Düşlemek

Günlük olumlamalar yaz düşlerine uygun, düşlerinize enerji gönderin.

Kendinize, hayallerinize ulaşabileceğinize dair pozitif mesajlar verin. Örneğin, “Ben yaratıcıyım, ben güçlüyüm, hayallerimi gerçekleştirebilirim.”

Pratik yapın, bu egzersizlerden size en uygun olanları seçin ve düzenli olarak pratik yapın.

Egzersizleri kendi ihtiyaçlarınıza ve ilgi alanlarınıza göre uyarlayın.

Gözlemlerinizi not edin. Düşleme pratiği yaparken yaşadığınız değişimleri ve ilerlemeleri gözlemleyin ve not edin.

Bu egzersizler, düşleme sanatını günlük yaşamınıza entegre etmenize ve hayal gücünüzü zenginleştirmenize yardımcı olacak. Hayal gücünüz ne kadar zenginse, yaşamınızı şekillendirme gücünüz de o kadar artar.

Eserimizin en iyi halini yaratmak için kendimizi düşümüze adayalım. İyiyi düşünüp, güzeli düşleyelim, kim kendini düşüne adarsa onun düşü olur…

Sevgiyle nefes aldığımız, baktığımız, adımlar attığımız anlar diliyorum.