Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen National Geographic Sergisi Photo Ark, Dijital Ziyarete Açılıyor

Bilimin ve keşfin öncüsü National Geographic’in, en popüler ve en çok ziyaret edilen sergisi olma unvanını taşıyan ve Şubat ayında ilk defa Türkiye’de de kapılarını açan Photo Ark, artık 360⁰ sanal tur ile gezilebiliyor.

Vahşi hayatı ve yaşam alanlarını etkileyen konulara dair farkındalığı artırırken, aynı zamanda gelecek nesillere dünya üzerinde yaşayan türlerle ilgili en dikkat çekici fotoğraflarla bilgiler aktarmayı hedefleyen National Geographic fotoğrafçısı Joel Sartore imzasını taşıyan Photo Ark sergisi, Türkiye’deki hayvan severler, doğa ve fotoğraf tutkunlarıyla dijital dünyada buluşuyor.

Dünya çapında 40 milyonun üzerinde ziyaretçi ile buluşan National Geographic sergilerinden Photo Ark’ın İstanbul ayağında ziyaretçiler, kuşlar, balıklar, memeliler, sürüngenler, amfibi ve omurgasız hayvanlar dahil 11 binden fazla türün fotoğraflandığı büyük Photo Ark arşivinden seçilen 70’i aşkın fotoğrafı inceleme fırsatı buluyor. Sergide ayrıca Türkiye’ye özgü endemik türler de yer alıyor.

National Geographic’in en popüler ve en çok ziyaret edilen sergisi olma unvanını taşıyan ve geçtiğimiz Şubat ayında İstanbul Akaretler’deki adresinde büyük ilgi görerek 1 ay gibi kısa bir sürede yaklaşık 10.000 kişinin ziyaret ettiği Photo Ark, bu kez sunduğu 360 sanal tur deneyimiyle www.natgeotv.com.tr’den dijital olarak ziyarete açıldı.

Fiziksel olarak bir sergi gezmenin pek de mümkün olmadığı böyle bir dönemde hayranlarına sanal bir sergi deneyimi yaşatmak isteyen National Geographic, Akaretler’deki sergiyi ziyaret edemeyenleri ya da beğenip de tekrar gezmek isteyenleri, dijital olarak hazırlanan 3 boyutlu dünyaya davet ediyor.

Photo Ark Belgeselleri National Geographic NOW’da!

Joel Sartore’nin kendi hayatını tehlikeye atarak muhteşem canlı türlerinin peşine düştüğü Photo Ark projesine yeni fotoğraflar eklerken yaşadığı maceraları konu alan Photo Ark belgeselleri National Geographic NOW’da izleyicilerle buluşuyor.

Birbirinden kaliteli ve iddialı onlarca içeriğe, ziyaretçilerin dilediği zaman ulaşabildiği National Geographic’in içerik platformu National Geographic NOW, BeinConnect ve KabloTV platformlarında yer alıyor.

National Geographic Partners Hakkında

National Geographic Society ve Disney ortaklığındaki National Geographic Partners LLC (NGP) rakipsiz medya değeri portfolyosuyla dünyaya yüksek kaliteli bilim, macera ve keşif içeriği sunmayı misyon edinir. NGP, küresel National Geographic televizyon kanallarını (National Geographic, National Geographic WILD, Nat Geo Mundo) ve National Geographic’in tüm medyasını, National Geographic dergilerini, stüdyolarını, ilgili dijital ve sosyal medya platformlarını, kitaplarını, haritalarını, çocuk medyasını ve seyahat, küresel tecrübeler ve etkinliklerle bağlantılı yan aktivitelerini, arşiv satışlarını, lisans ve e-ticaret çalışmalarını bir araya getirir. 132 yıldır dünyayı anlama ve bilginin sınırlarını zorlama kavramlarını temel ilkesi edinmiş National Geographic, daha ötesini keşfetmek için ilham kaynağı oluyor. Her ay dünyanın 171 ülkesinde 45 dilde milyonlarca kişiye ulaşan NGP, karının %27’sini bilim, keşif, eğitim ve doğal yaşamı koruma alanlarında fon sağlamak üzere kar amacı gütmeyen National Geographic Society’e bağışlıyor. Ayrıntılı bilgi için www.nationalgeographic.com ‘u ziyaret edebilir ya da Facebook, Twitter, Instagram, Google+, YouTube ve LinkedIn’den sosyal medya kanallarımızı takip edebilirsiniz.