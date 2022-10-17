Dünya Gıda Günü’nde “Kimseyi Geride Bırakma”

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından her yıl 16 Ekim’de kutlanan Dünya Gıda Günü’nün 2022 yılı için belirlenen teması “Kimseyi Geride Bırakma” oldu.

Bu temanın anlamı benim için çok derin… Unicef’in verilerine göre dünya üzerindeki beş yaşın altındaki çocuk ölümlerinin en önemli nedenlerinden biri yetersiz beslenme… Bu acı veri; yoksulluk ve açlığın insan hakları ihlali olduğuna inanmam ve herkes için sürdürülebilir, güvenli gıda kavramını savunmam için yeterli…

Yüzeysel bir bakış açısıyla Covid-19 salgınının beraberinde yalnızca hastalık ve ölüm getirdiğini düşünürüz. Oysa bu süreç, hastalığın yanında derin bir yoksulluk ve açlığı da beraberinde getirdi. Yetersiz beslenme sorunuyla mücadele etmesi gereken insan sayısındaki artış, İkinci Dünya Savaşı’ndaki artışla benzer özellikler taşıyor…

Pandemi sürecinde daraldığım bir vakitte yürüyüş yaparken, Açık Radyo’yu dinliyordum. İrem Aksu’nun programında Derin Yoksulluk Ağı yetkilileri tarafından açlık ve derin yoksulluk hakkında veriler paylaşılıyordu. Duyduklarım karşısında dehşete düştüm… Annelerin bebeklerine mama veremediği için şekerli su ile doyurmaya çalışması, ailelerin bedelini ödeyemeyeceği için normalde başvurmayı istemeyecekleri yollarla marketlerden mama almak zorunda kalmaları, okula gidemeyen fakat gitse bile içinde koca bir boşluktan başka bir şey olamayan beslenme çantası taşıyan sayısız çocuktan bahsediyorlardı… Hemen Derin Yoksulluk Ağı’nı araştırmaya başladım. Ardından TokTut Derneği’ne ulaştım ve birçoklarına… Ulaştığım derneklerin tek amacı, Dünya Gıda Günü için belirlenen “Kimseyi Geride Bırakma” teması ile ortaktı.

İnsanları geride bırakmamak için çalışmalar yürüyen ve kolektif çabanın sonucu:

Doyan karınlar, masaya bırakılan içinde sıcak yemek olan tabaklar, koca bir boşluğun yerini sevgi ile yemeğin aldığı beslenme çantaları ve mamayla dolan biberonlar…

Bu yazıyı Dünya Gıda Günü üzerine resmi yazılarımı yazmayı bitirdikten sonra kaleme aldım. Bir gıda uzmanı ve insan olarak bu konu hakkında yazmam gerekenler olduğunu fark ettim. Şimdi mutfak masasının bir köşesinde yarın sizlere ulaşacak olan kâğıda içimi döküyorum…

Two Popes filmindeki şu eşsiz replikleri farklı mecralarda çok kez paylaşmış olsam da bir kere de Martı Dergisi okurları için paylaşmalıyım:

“Kayıtsızlığın küreselleştiğini görüyoruz.

Sadece kendimizi düşünmemize neden olan bir çatışma kültürü söz konusu. Başkalarının acı çekmesine alıştık. “Beni etkilemiyor” diyoruz. Dünyamızda kimse sorumluluk hissetmiyor.

Suçlanacak kimse bulunmadığında, herkes suçlu demektir…” İçinde bulunduğumuz durum bu sözlerden daha güzel nasıl özetlenir?

Dünya Gıda Günü’nü diğer günlerden farklı ve anlamlı kılmaya ne dersiniz?

Gelin, bugünü askıya yemek bırakarak, bir annenin çocuklarına sunabileceği erzakla dolu kutuyu mutfağına bırakarak, bir çocuğun beslenme çantasının dolmasına destek olarak veya bir bebeğin biberonunu mama ile doldurarak kutlayalım ve anlamlandıralım.

“Daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi bir çevre ve daha iyi bir yaşam için”:

“Kimse geride kalmasın” demek kolay olan.

Biz, “Kimseyi geride bırakmayalım.”

Zeynep Özcan

Yararlanılan Kaynaklar:

World Food Day 2022, Fao https://www.fao.org/world-food-day/en

Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu 2021 https://www.fao.org/publications/sofi/2021/en/

Dünya Gıda Günü Tanıtım Videosu

https://www.youtube.com/watch?v=gnTV5chULxw