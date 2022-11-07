Dünya Çocuk Kitapları Haftası Kutlu Olsun

1913 yılında, bir Amerikan İzci Kulübü’nün kütüphanecisi olan Franklin K. Matthiews nitelikli çocuk kitaplarının artmasını sağlamak ve çocuk kitapları haftası oluşturmak için konuyla ilgili olduğunu düşündüğü yayıncıların ve kitabevlerinin kapısını çalmaya başladı. Bir süre sonra çabasının karşılığını aldı. Bazı yayınevlerinin, kitabevlerinin ve kütüphaneler birliğinin desteğiyle ülkede Çocuk Kitapları Haftası düzenlenmeye başlandı. Diğer ülkelerin katılımıyla da kasım ayının ikinci haftası “Dünya Çocuk Kitapları Haftası” olarak kabul edildi. Bu hafta 1947 yılından itibaren ülkemizde de kutlanmaya başlandı.

Bu sene 7-13 Kasım tarihleri arasında kutlanacak Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında, okullarda, kütüphanelerde ve kitabevlerinde pek çok etkinlik yapılacak. Esas amacı çocuklara kitap okuma sevgisini kazandırmak, onları nitelikli kitaplarla buluşturmak ve kütüphane kullanmayı teşvik etmek olan bu haftada etkinliklere katılmanın yanı sıra evlerde de kutlama yapmak, çocuklara ve kitaba verilen değeri göstermek açısından anlamlı olacaktır.

Sevilen çocuk ve gençlik edebiyatı yazarı Mavisel Yener, Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama Merkezi (ÇOGEM) için 2018 yılında kaleme aldığı Dünya Çocuk Kitapları Haftası Bildirgesi’nde aslında neyi kutluyoruz? sorusunu şöyle yanıtlıyor;

“Çocuklar ile nitelikli kitabın, yazarın, çizerin buluşmasını kutluyoruz. Çünkü bu buluşma nasıl “insan” olunacağının ipuçlarını veriyor, kitap pencerelerini güneşe açıyor ki bu pencereler çocukların da gözlerinin açık olması anlamına geliyor. Nitelikli çocuk kitaplarını kutluyoruz. Çünkü kitap toplumun dününü, bugünü, yarınını içinde saklar, bir çınar gibi köklerini ülkenin damarlarına salar. Nitelikli kitap, nitelikli insan yetiştirir. Çocuğun kitap sevincini kutluyoruz. Çünkü, çocuğun kitapla buluşması, bir düşü gerçeğe, duyguları sevgiye, tekliği çokluğa dönüştürmek anlamına gelir. Çocukken uzakları yakınımızda duyumsamamız, tanımadıklarımızla tanış olmamız, hayata tutunmamız, incelikli bakışımız, sevince yakın duruşumuz kitaplar aracılığı ile olmadı mı? Ülkemizin kültür birikimine, eğitimine köklü hizmetlerde bulunmayı kutluyoruz. Çünkü, çok yönlü yazınsal ürünlerle çocukları buluşturmak demek, ülkemizin kültür birikimine, eğitimine köklü hizmetlerde bulunmak, insanlık yolunda ilerlemek anlamına gelir. Okuma kültürü bir ülkenin gelişmişliği ile doğru orantılıdır. Kitaplarla gelen bilgiyi, keşifleri kutluyoruz. Çünkü okuyan çocuğun bilgi dağarcığı genişler, bilgi sahibi olan birey, kendini özgür duyumsar. Kendini özgür duyumsayan birey, içsel zenginliğinin farkına varır. Her kitap, kutlanması gereken bir keşiftir. Düşünme yetimizi kutluyoruz. Çünkü, okuyan çocuk, düşünmeyi öğrenir. Dış dünyayı ve kendini algılar, anlamlandırır, sorgular, zihnini etkin kullanır, yaratıcılığı artar. Çocukların kültür ve beğeni düzeyini, belleğini, duygularını, değerlerini yükseltmeyi kutluyoruz. Çünkü, okuma yolculuğu çocuğun algısını değiştirir; insanlığa ait ortak değerleri benimsemesi, çevresini kucaklaması için yepyeni ufuklar açar. Çocuk kitaplarının işlevlerinin duyarlı yetişkinler tarafından anlaşılmasını kutluyoruz. Çünkü çocukların, iyi çocuk kitaplarının taşıması gereken özellikleri bilen, onlara destek olabilecek duyarlı yetişkinlere gereksinimi var. Nitelikli çocuk kitaplarının yurdumuzun her köşesine ulaşmasını kutluyoruz. Çünkü, yurdun ücra bir köşesinde yaşayıp, iyi bir çocuk kitabına ulaştığında onu şefkatle okşayan çocuğun yürek çarpıntısı, kutlanacak bir şeydir. Bu yürek çarpıntıları, toplumumuzun çağdaş kültür sanat anlayışının basamaklarında yükselebilmesi açısından önemlidir…”

Kitaplıklarda duran okunmuş çocuk ve gençlik kitaplarını onlara ulaştığında kalbi pır pır atacak çocuklar için ayırmak harika bir kutlama etkinliği olabilir. Kitapları çocuklara ulaştırmak için köy okullarına kütüphaneler kuran Herkese Kitap Vakfı’yla iletişime geçebilirsiniz.

İster kütüphaneden ödünç alınsın ister satın alınsın çocuklar için en güzel kutlama yeni bir kitapla tanışmak olacaktır.

Arzu Tülümen