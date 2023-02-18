kuşlar ile umut gönderdim sana

Nurhak’ı geçti mi gördün mü dostum

nefesimden merhem yaptım yarana

canımı canına sardın mı dostum

Amanos dağları giyinmiş beyaz

isyana karışmış edilen niyaz

hava buza kesmiş geceler ayaz

bir sıcak yer bulup girdin mi dostum

bir acı saplandı döşün altına

göğsüm yastık olsun başın altına

koyamadım elim taşın altına

hırsı balyoz edip kırdın mı dostum

seni yakan ateş har oldu bana

koskoca odalar dar oldu bana

yediğim içtiğim ar oldu bana

ÖZLÜ ye gücenip yerdin mi dostum

MİTHAT ÖZLÜ