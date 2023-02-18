kuşlar ile umut gönderdim sana
Nurhak’ı geçti mi gördün mü dostum
nefesimden merhem yaptım yarana
canımı canına sardın mı dostum
Amanos dağları giyinmiş beyaz
isyana karışmış edilen niyaz
hava buza kesmiş geceler ayaz
bir sıcak yer bulup girdin mi dostum
bir acı saplandı döşün altına
göğsüm yastık olsun başın altına
koyamadım elim taşın altına
hırsı balyoz edip kırdın mı dostum
seni yakan ateş har oldu bana
koskoca odalar dar oldu bana
yediğim içtiğim ar oldu bana
ÖZLÜ ye gücenip yerdin mi dostum
MİTHAT ÖZLÜ