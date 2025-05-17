Doğayla, Doğalınla Buluş: Kendine İyi Gel

Ben Yasemin Sungur. Yıllardır merak ediyor, soruyor, öğreniyor, yazıyor, anlatıyor, dinliyorum. Hayatın içinden geçen tüm duygulara, değişimlere, büyümelere tanık oluyorum. Ve gördüm ki: hepimizin içinde derin bir sessizlik, özlemini duyduğumuz bir denge ve şefkatli bir duruş var. Bu ihtiyacı fark ettiğimde, doğaya dönerek yeniden hatırlamaya başladım.

İşte bu seri, bu hatırlayıştan doğdu. YouTube kanalımda başlattığım “Doğayla, Doğalınla Buluş…

Kendine İYİ Gel” serisi, içsel bir yolculuk. 13 bölüme ulaştık, devamı geliyor… Her biri doğadan bir metaforla başlıyor; nefesle derinleşiyor, şiirle duygulanıyor ve içsel bir fısıltıyla tamamlanıyor.

🧘 bir taşın sabrıyla,

🍃 bir rüzgârın hafifliğiyle,

🌊 bir dalganın ritmiyle,

🌕 bir ayın ışığıyla ve

🌟 bir yıldızın sonsuzluğuyla…

Kendime iyi gelen bu yaklaşımı paylaşmak istedim. Çünkü biliyorum ki bu dünyada iyileşmek, hatırlamak ve dengeye gelmek birlikte daha kolay.

Her bölümde; düşüncelerimden duygularıma, duygularımdan nefesime, nefesimden sesime, sesimden ruhunuza akan;

🔹 rehberli meditasyon

🔹 nefes egzersizi

🔹 şiirsel iç ses

ile kendine doğru yavaşlayan bir yürüyüşe çıkıyoruz.

Yayınlanan Bölümler:

Doğayla, Doğalınla Buluş

Dağın Sessizliğinde Rüzgârla Hafiflemek Gölgede Dinlenmek Dalgaların Ritmiyle Kök, Akış ve Denge Doğal Ritminde Olmak Toprakta Köklenmek Ayın Işığında Kalmak Güneşle Açılmak İçteki Kıvılcım Bırakmanın Zamanı Yağmurla Arınmak Havadaki Hafiflik

Her durak bir hatırlayıştır. Her nefes bir bütünleniştir.

Çünkü sen… eksildiğinde de, parladığında da AŞK İLE sevgiyi taşıyan bir varlıksın.

🎧 Kulaklıkla dinlemeni öneririm.

🌿 Günün istediğin anında aç, sadece “ol” ve “olduğun gibi” kal.

Yasemin Sungur Kimdir?

Yasemin Sungur; yazar, eğitmen, konuşmacı, gelişim lideri ve kitapların izinden giden bir hayat öğrencisidir.

Yıllardır iletişim, liderlik, kariyer, farkındalık ve kişisel gelişim alanlarında binlerce kişiyle buluştum. En çok da kitaplarla… Çünkü kelimelere, hikâyelere ve sohbet etmeye tutkuyla bağlıyım. Toplumun her kesimine katkı sağlayan, paylaşımı ve dayanışmayı büyüten çalışmalar yapıyorum.

Youtube kanalımda yayınlanan bu meditasyon serisini Martı Dergisi okurlarıyla paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.

Youtube’da izlemek için: @yaseminsungurtv

🌿 Kendine zaman ayır. Nefeslen. Hatırla. Yenilen. Kendine iyi gel.

Sevgiyle,

Yasemin Sungur