Doğanın Döngüsü ile Yaşamak

Teknoloji ve bize öğretilen yaşam tarzları ile özellikle şehirleşen dünyada doğadan koptuğumuz aşikâr. Bununla beraber de aslında mevsimlerin döngüsünün canlıların bütünsel esenliğindeki olumlu etkisini de görmezden geliyoruz. Ya da içine daldığımız döngü bu olumlu etkiyi göremeyeceğimiz kadar hızlı. Sonunda da çalışmaktan tükeniyor, 60’lara doğru gelince yeşil, doğa, sükûnet vesaire demeye başlıyoruz. Halbuki bize bedelsiz bahşedilen ve döngüsel değişime ile anlam ifade eden doğaya daha yakın olsak belki de tükenmeden ve tüketmeden birlikte yaşamı daha kaliteli hale getirebileceğiz.

Biraz mevsimsel yaşamdan bahsetmek istiyorum. Yaza doğru yaklaşırken.

Mevsimsel yaşam, doğanın döngüsel ritmi ile uyumlu olarak değişen yaşam tarzıdır. Bu döngü, dünyanın güneş etrafında dönmesi ve eksen eğikliği nedeniyle mevsimlerin değişmesiyle ortaya çıkar. Her mevsim, kendine özgü iklim koşulları ve doğa olaylarıyla yaşamı şekillendirir. Bu yazıda, mevsimlerin hayatımıza olan etkilerini ve doğanın bu büyüleyici döngüsünü anlatmaya çalışacağım. Sonra da her mevsim değişiminde amacım, o mevsime özel, o mevsimi güzelleştiren aktiviteleri sizlerle paylaşmak.

İlkbahar: Yeniden Doğuşun Mevsimi

İlkbahar, kışın soğuk ve karanlık günlerinin ardından gelen bir yenilenme dönemidir. Doğa, kış uykusundan uyanır ve bitkiler yeniden çiçek açar. Bu mevsim, tarım faaliyetlerinin yoğunlaştığı, toprakların ekilip biçildiği bir dönemdir. İnsanlar da bu değişimden etkilenir; genellikle daha enerjik ve pozitif hissederler. İlkbahar aynı zamanda çeşitli kültürel ve dini bayramlarla kutlanır. Paganlarda, Bajhar Ekinoksu Ostara, 1 Mayıs ta kutlanan Beltane, Hristiyanlıkta Paskalya, İslam’da Nevruz gibi.

Yaz: Bereket ve Canlılık

Yaz, sıcak havaların ve uzun günlerin mevsimidir. Bu dönemde doğa, bolluk ve bereket sunar. Meyve ve sebzeler olgunlaşır, hasat zamanı gelir. Yaz, aynı zamanda tatil ve dinlenme zamanıdır. İnsanlar plajlara, dağlara veya farklı tatil yerlerine giderek yılın yorgunluğunu atarlar. Yaz aylarında sosyal etkinlikler ve festivaller artar, bu da toplumsal bağları güçlendirir. 20-23 Haziran arası gerçekleşen paganların Litha, bizim kuzey yarım kürede Yaz Gündönümü dediğimiz yılın en uzun günü ve en kısa gecesi Güneşin gücünü, bolluk ve bereketi kutlarız.

Sonbahar: Hasat ve Hazırlık

Sonbahar, yazın bereketini toplama ve kışa hazırlık yapma mevsimidir. Yaprakların sararıp dökülmesi, doğanın kışa hazırlık sürecini simgeler. Bu dönemde çiftçiler, hasat ettikleri ürünleri depolar ve kış için hazırlık yapar. İnsanlar da kışlık kıyafetlerini ve evlerini hazırlar. Sonbahar aynı zamanda doğanın dinginleştiği, insanları içsel bir yolculuğa davet eden bir dönemdir. Edebiyat ve sanat dünyasında sonbahar, genellikle melankoli ve düşünce mevsimi olarak resmedilir. Sonbahar Ekinoksu ile dengeyi hissederiz. Yine paganların, Mabon dediği, gece ve gündüzün eşit olduğu ekinoks kutlaması ile hasat, denge ve içsel dinginlik temaları öne çıkar. Yine Paganlardan gelen Cadılar Bayramı eğlencesi de bu dönemlerden gelen kutlamalardır.

Kış: Dinlenme ve İçsel Derinleşme

Ve Kış, doğanın dinlendiği ve yeniden doğuş için enerji topladığı bir mevsimdir. Soğuk hava ve kısa günler, insanları daha çok kapalı mekanlarda vakit geçirmeye iter. Bu dönemde doğa, beyaz bir örtüyle kaplanarak adeta uykuya yatar. İnsanlar, kışın getirdiği zorluklara rağmen, evlerinde sıcak ve samimi ortamlar yaratmaya çalışır. Kış sporları, yılbaşı kutlamaları ve çeşitli festivaller, kış mevsimini daha keyifli hale getirir. Yule, Türk Kültüründe Şeb-i Yelda, kış gündönümünü ve yılın en uzun gecesini kutlar. Güneşin yeniden doğuşunu ve günlerin uzamaya başlamasını simgeler. Yenilenme, umut ve yeni başlangıçlar temaları öne çıkar.

Mevsimsel Yaşamın Önemi

Mevsimsel yaşam, doğa ile uyumlu bir yaşam tarzını benimsememizi sağlar. Her mevsimin getirdiği farklı enerji ve ritim, yaşamımıza çeşitlilik ve denge katar. Mevsimlerin döngüsü, insanlara doğanın gücünü ve döngüsellerini hatırlatır. Ayrıca, mevsimlere göre değişen beslenme alışkanlıkları, sağlığımız üzerinde olumlu etkiler yaratır. Mevsimlerin sunduğu fırsatları ve zorlukları kabul ederek, daha dengeli ve tatmin edici bir yaşam sürdürebiliriz. Doğanın bu muazzam döngüsünü anlamak ve onunla akmak, insanın yaşam kalitesini artıran önemli bir faktördür.

Her birine tek tek değineceğim yazılarda buluşmak üzere…