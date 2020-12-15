Doctor Who Yeni Yıl Günü Daleklerle Dolu Bir Bölümle Ekranlara Geliyor

Chris Noth’un yeniden Jack Robertson rolünü üstlendiği festival özel bölümünün konuk oyuncusu Dame Harriet Walter.

Onüçüncü Doktor ve ekibi, 2021 yılını BBC First’te Yılbaşı gününde yayınlanacak olan ‘Daleklerin Devrimi’ başlıklı, aksiyon dolu muhteşem bir bölümle başlatacak.

Dr. Who’nun bu özel bölümünde Kaptan Jack Harkness rolüyle John Barrowman MBE ve gözden düşmüş Jack Robertson olarak geri dönecek olan Chris Noth ile birlikte heyecan verici oyuncular yer alıyor.

Chris Noth daha önce dizinin on birinci sezonundaki ‘Birleşik Krallık’ta Arachnids’ bölümünde yer almıştı. Sahne ve ekran yıldızı Dame Harriet Walter ve kısa süre önce Christine Keeler’ın Davası’nda rol alan televizyon yıldızı Nathan Stewart-Jarrett da bu özel bölümle ilk kez Dr. Who’ya dahil olacak.

On üçüncü doktoru, en son Doktor’un kaderinin sonsuz bir hapishanede kilitlendikten sonra dengede asılı kaldığı 12. sezon finalinde görmüştük. ‘Daleklerin Devrimi’nde, Doktor’un en yakın arkadaşları Yaz (Mandip Gill), Ryan (Tosin Cole) ve Graham (Bradley Walsh) hayatlarını onsuz idame ettirmek zorunda kalıyorlar. Ancak kısa süre sonra Doktor’un en büyük düşmanlarından biri olan Daleklerin de dahil olduğu rahatsız edici bir plan ortaya koyuyorlar. Doktor olmadan Daleklerle nasıl savaşabilirsiniz ki? Kaptan Jack’in yardımına rağmen, ekip şimdiye kadarki en korkutucu zorluklarından biriyle yüzleşecek…

Özel bölümle ilgili değerlendirmelerde bulunan yapımcı Chris Chibnall şunları söyledi: “Bu yılki Doctor Who Festival Özel Bölümü olağanüstü yetenekli oyuncularla dolu. Başka nerede bir İngiliz Kraliyet Ailesi oyunculuk üyesini, dünyaca ünlü bir ABD sinema yıldızını, uluslararası bir sahne ve ekran yıldızını ve Britanya’nın en ateşli genç oyuncularından birini sadece konuk oyuncu kadrosunda bulabilirsiniz ki! Bu isimleri bir de Jodie Whittaker, Bradley Walsh, Mandip Gill ve Tosin Cole ve Dalekler! Daleklerden bahsetmiş miydim!) ile bir araya getirin… Gerçek bir yetenek patlaması ve söz veriyorum bu bölümde bir şeyler patlayacak!”

Doctor Who – Dalek’lerin Devrimi, 1 Ocak Cuma günü yerel saat ile 22:05’te BBC First kanalında ekranlara gelecek.

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