Diyalog Varsa Karanlık Yoktur!

İstanbul Diyalog Müzesi, şehrin sembolik kentsel mekanlarıyla sıra dışı bir deneyime ev sahipliği yapıyor. “Karanlıkta Diyalog,” görme engelli rehberler eşliğinde İstanbul’un çeşitli yerlerini ve mekanlarını karanlıkta gezmeye davet ediyor. Bu benzersiz deneyim, ziyaretçileri hiç bilmedikleri bir İstanbul’la tanıştırmayı ve onlara görme engellilerin sosyal hayatını deneyimleme şansı sunuyor.

Deneyim, görme engelli rehberler eşliğinde gerçekleştirilen bir saatlik bir turdan oluşuyor. Parklarda dolaşma, trafikte karşıdan karşıya geçme ve tramvaya binme gibi çeşitli etkinliklerle karanlıkta İstanbul keşfediliyor. Bu deneyim, katılımcıların görme yetisi olmayan birinin gözünden dünyayı nasıl algıladığını anlamalarına ve duyusal algılarına dayalı yeni “görme” biçimlerini keşfetmelerine olanak tanıyor. Ayrıca deneyim sırasında rehberlerin öykülerini dinleyerek ve onlarla beraber körlük hakkındaki tabuları ve önyargıları yıkma şansı buluyorsunuz.

İstanbul Diyalog Müzesi, ev sahipliği yapmış olduğu Karanlıkta Diyalog ve Sessizlikte Diyalog deneyimleri ile sosyal farkındalık ve kapsayıcılığı artırmayı amaçlıyor. Görme engelli rehberlerin rehberliğinde İstanbul’u gezen ziyaretçiler, görme engelli bireylerin günlük yaşantılarını daha yakından tanıma ve daha empatik bir toplum inşa etme fırsatı buluyor.