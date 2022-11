Dikkat Çeken Prefabrik Ev Modelleri

Uzun inşa süreçleri, farklı ustalarla uğraşma derdine son veren prefabrik ev modelleri ve konteyner çok sayıda avantajlara sahip. Üstünlükleriyle konut modelleri arasında ev sahibi olmak isteyenlerin dikkatini çekiyor. Bu nedenle prefabrik ev modelleri ve konteyner yapılara ilgi son derece büyük.

Klasik betonarme modelinin hantal, uzun inşa süreçleri ve ustalık gerektiren çok sayıda probleme yenilikçi iki model temelden çözüm getiriyor. Teknolojideki yeni gelişmeleri çok iyi takip eden prefabrik yapı sektörü geliştirdiği prefabrik ev modelleri ve konteyner yapılarla sorunları ortadan kaldırdı. Prefabrik ev modelleriyle ev yaptırmak çok basit bir eyleme dönüştü. Bunun için tek yapmanız gereken çok sayıda seçkin prefabrik ev modellerinden birini seçmeniz. Seçiminizin de çok kolay olacağını vurgulayalım. Modeller arasında zevkinize en uygun hayalinizdeki ev modelini mutlaka bulacaksınız. Sizi tek zorlayacak konu hepsi birbirinden albenili onlarca model arasında tercih zorluğu olacak. Bu da ev sahibi olmanın eğlenceli yönlerinden biri olsa gerek.

İhtiyaçlar Farklı Tercih Aynı Prefabrik Ev Modelleri ve Konteyner

Ev herkesin seçimine özel bir konu. Konut seçimini kişisel zevkler, aile büyüklüğü gibi nedenler şekillendirir. Ancak ihtiyaçlar farklı olsa da konutta yapılan tercih aynı. Müstakil konutta prefabrik ev modelleri ve konteyner ev sahibi olmanın en kolay yolu. Prefabrik ev modelleri dış estetikle birlikte iç mekânda en küçük modelde bile en geniş ve ferah iç mekanlara sahip.

Konteyner ve prefabrik ev modelleri konut sahibi olmak isteyenlere birçok açıdan kazandırıyor. Bir defa bu konut modelleriyle ev sahibi olmak çok kolay. Uzun süren inşa süreçleri ve bitmek bilmeyen malzeme masrafları prefabrik ev modeliyle son buluyor. Modern tesislerde günler içerisinde üretiliyor. Üretim özel yazılım programlarında uzmanlarca tasarlanan konut modellerinin teknolojik bant hattında şekillenmesiyle gerçekleşiyor. Üretim teknoloji kullanımıyla çok hızlı gerçekleştiğinden zamandan kazandırıyor. Müstakil konutta ailenizle mutlu bir yaşama giden yol prefabrik ev modelleriyle hızla aralanıyor ve kolaylaşıyor.

Üretim hiç israfın olmadığı yenilikçi sistemle gerçekleştirildiğinden prefabrik ev modellerinin her biri fiyat avantajıyla yeni ev sahibi olmak isteyenlere bütçeden kazandırıyor. Araca yüklenerek Türkiye’nin her bölgesine gönderilebiliyor. Bu avantaj evinizi nerede yaptıracağınızın maliyet açısından dezavantajlarını ortadan kaldırıyor. Türkiye’nin her yerinde şehir, ilçe, kasaba, köy, yayla demeden ev yapmak prefabrik ev modeliyle kolaylaşıyor.

Beğendiğiniz ev fabrikada üretildikten sonra dilediğiniz yere sevk edildiğinde uzman kurulum ekibi aynı gün orada oluyor. Evinizi hazır zemin betonu üzerine duvardan çatıya, elektrikten su tesisatına, kapıdan pencereye, kaplamadan boyamaya varana kadar kullanıma hazır hale getiriyor. Size sevdiklerinizle birlikte yeni bir evde mutlu yaşamanın keyfi kalıyor.

2+1 Prefabrik Ev Modelleri En Çok Satan Konut Modeli

Prefabrik ev modelleri arasında 1+1 plandan 6+1 gibi villa konseptlerine çok sayıda hazır tasarım bulunuyor. Her biri modern mimarinin yeni tarzlarını yansıtan modeller arasında 1+0 konseptinde hobi ev modellerine de yer verilmiş.

2+1 plandaki Prefabrik ev modelleri en çok satılan modeller arasında öne çıkıyor. Bu plandaki tek katlı prefabrik evlerde 64 m2’den 100 m2’leri bulan ölçülere modeller yer alıyor. İki katlı prefabrik ev modelleri arasında da 2+1 plana sahip tasarımlar yer alıyor. İki katlı modellerde genelde prefabrik ev modellerinin klasikleşmiş özelliğinden verandalar bulunuyor. Verandadan zemin kata girildiğinde bu kısım tamamen tek bir salon şeklinde planlanmış. Genişçe salonda mutfak alanına da yer verilmiş. Günlük yaşamın tüm ayrıntıları en iyi konfordaki bu ev modellerinde iyiden iyiye ayrıntılarıyla düşünülmüş. Üst kata içten çelik karkas üzerine oturtulmuş ahşap kaplamalı şık merdivenlerden çıkılıyor. Üst katta iki ayrı oda ile tuvalet ve duş yer alıyor. Bazı planlarda alt katlara da tuvalet yerleştirilmiş durumda.

Tek katlı prefabrik ev modellerindeki 2+1 plandaki konutlar adeta bir kutu gibi şekillenmiş. Harika plan konsepti ve en iyi kullanım ergonomisine sahip.

Konteyner Hazır Konseptiyle Harika Bir Model