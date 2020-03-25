Dijital İnsan Kaynakları Yönetimi: Idenfit

Tüm işverenler ve yöneticiler şirketlerinin başarılı olmasını ister. Başarılı olabilmek için işgücünüzü ölçümleyebilmeli ve kontrol edebilmelisiniz. Birçok firma, işgücünü ölçümlemek için personellerinin işe giriş ve çıkış zaman bilgilerini kayıt alan geleneksel personel devam kontrol sistemlerini (PDKS) kullanmaktadır. Fakat işgücünü kontrol etmek ve ölçümleyebilmek için bu geleneksel sistemler yetersizdir ve tam olarak güven vermemektedir. Gerçek bir ölçümleme için idenfit bulut tabanlı insan kaynakları yönetimi ile tanışın.

Idenfit, personel devam kontrol sistemlerine getirdiği yazılımsal yenilikler ile firmalara çalışanlarını tanımlama, izleme ve yönetme olanağı sağlıyor. Idenfit, işgücünüzün verimliliğini ölçebilmek için gerekli olabilecek tüm modülleri bünyesinde toplayan bulut tabanlı bir sistemdir. 16dan fazla modül ayrı ayrı alınıp kullanılabilediği gibi, birbirine entegre de olabilmektedir. Böylelikle küçüklü büyüklü birçok şirketin farklı ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmektedir. Yöneticiler, istedikleri zaman, internet bağlantılarının olduğu her yerden kolayca sistemlerine ulaşabilir ve yönetebilirler.

İnsan Kaynakları Yönetimi Modülü

Idenfit İnsan Kaynakları Modülü, insan kaynakları uzmanları tarafından insan kaynakları departmanının iş yükünü hafifletmek için tasarlanmış bir modüldür. Çalışan özlük bilgileri, zimmet bilgileri, performans, eğitim, sağlık ve döküman gibi insan kaynakları departmanın ihtiyaç duyduğu tüm bilgiler idenfit’in bulut sistemine kaydedilir. Kağıt ve dosya tutmakla uğraştırmadan işgücünden tasarruf ettirmiş olur. Bunun yanında, kaybolma gibi durumların önüne geçilmiş olup, tüm bilgiler idenfit’in güvenli bulut sisteminde tutulur. Sistem, çalışanın iş yerine adımını attığı ilk günden, çıkış yaptığı güne kadarki tüm dataları KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu)’ya uygun şekilde tutar. Kaydedilen bu datalara internetin olduğu her yerden kolayca ulaşılabilir ve istenilen formatta raporlama yapılabilir.

“Tanımlayamadığınızı ölçümleyemezsiniz, ölçümleyemediğinizi yönetemezsiniz.”

360 Derece Performans Yönetimi

İş yerinde verimlilik bugün birçok şirketin üzerinde durduğu, önem verdiği bir konu. Çalışanlar arasındaki adaleti sağlayabilmek ve işlerin zamanında yürüyebilmesi için verimlilik önemlidir. Çalışan verimliliği ölçümlemek isteyen birçok şirket performans yönetimi kullanmak istemektedir.

İster 500, ister 10 çalışanınız olsun, şirketinizin büyüklüğü ne olursa olsun, Idenfit’in 360 derece performans yönetimi ile çalışanlarınızın verimliliği ve performansları ile ilgili tüm süreçlere hakim olabilirsiniz. Idenfit performans değerlendirme; personellerin kendileri, astları, üstleri ve eşdeğerleri bazında yapılmaktadır.

Performans Değerlendirme’de Excel Dönemi Bitti!

Bugün birçok İK Uzmanı, performans değerlendirme gibi ciddi bir konuda excel kullanmak zorunda kalmaktadır. Excel’de formlar oluşturarak tüm çalışanlara gönderiyor, sonrasında tek tek toplayıp raporlar hazırlıyorlar. Idenfit’te ise, performans değerlendirmeler periyotlar bazında KPI (Anahtar Performans Göstergesi) belirlenerek profesyonel şekilde yapılıyor. Idenfit’in hazır ve özelleştirilebilir performans değerlendirme formları zamandan ve iş gücünden tasarruf ettiriyor.

Idenfit özlük dosyası

İş Kanunu’nun 75. maddesine göre işverenler, çalışan her işçi için özlük dosyası tutmak zorundadır. Söz konusu özlük dosyasında; işçiye ait kimlik bilgileri, tüm resmi belge ve kayıtlar olmalıdır. Gerek görülmesi durumunda bu belgeleri yetkili kişilere göstermekle yükümlüdür. İşçi hakkındaki tüm bilgileri, dürüstlük kuralları ve yasal zemin çerçevesinde kullanmak ve işçinin çıkarları doğrultusunda gizli kalması gereken bilgileri gizli tutmak zorundadır. Idenfit özlük dosyası tüm bunları karşılamaktadır.

Idenfit özlük dosyası,

Çalışanın kimlik bilgileri, finansal bilgileri, sosyal medya yetkinlik bilgileri gibi birçok bilgiyi barındırır.

Çalışanın işe giriş çıkış bilgileri, yaklaşan izinleri veya geçmişe dönük aldığı izinler aynı panel üzerinde kolayca görüntüler.

Özelleştirilebilir alanlar tanımaktadır.

Personelin kişisel verilerini KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) kuralları gereğince anonim olarak tutar.

Yöneticilerin, istedikleri zaman internet bağlantılarının olduğu her yerden mobil ya da web aracılığı ile sisteme ulaşabilecekleri şekilde tasarlanmıştır.

Feedback (Geri Bildirim)

Yöneticiler ve çalışanlar arasında anlık olarak bilgi akışı işlerin verimliliği ve sürekliliği açısından önemlidir. Idenfit ile, performans, görev atama, anket veya durum güncellemesi bildirimleri ile anlık iletişim sağlanır.

Onboarding (İşe Alım) – Offboarding (İşten Çıkış)

Idenfit’in gelişmiş ik modülü ile personellerin işe alım ve işten çıkış süreçleri mükemmel bir şekilde takip edilir. İşe alım ve işten çıkış gibi süreçlerde yaşanabilecek aksaklık ve eksikliklerin en aza inmesi için tüm süreç otomatik olarak yönetilir.

Eğitim Yönetimi

Gelişen teknolojiler ile birlikte personeller de uzmanlık alanlarındaki gelişmelere ayak uydurmalıdır. Çalışanlarının mesleki gelişimlerini önemseyen şirketler, şirket içerisinde eğitimler düzenleyebiliyorlar. Idenfit, iç veya dış kaynaklarla sağlanan bu eğitim süreçlerinin ve sonuçlarının takip edilmesini sağlar.

Belgeler

Çalışanların diploma, sertifika, ehliyet, kimlik kartı, fesih belgeleri, sözleşmeleri, uygunluk formları ve doğrudan doldurdukları tüm belgeler dijital ortamda güvenli bir şekilde saklanır. İnternetin olduğu her yerden kolaylıkla ulaşılabilir.

Maliyet

Personellerin prim, maaş, yol yardımı, çocuk yardımı vb. durumlarının şirkete olan maliyeti şeffaf olarak tutulur. Böylelikle yöneticiler, her bir çalışanlarının haftalık veya aylık olarak şirkete olan maliyetini bilir.

Yan haklar

Özel sağlık sigortası, araba, spor salonu üyeliği vb. gibi yan haklardan hangi personellerin hangi yan haklara sahip olacağının yönetimi yapılıyor.

Giderler

Şirket bünyesi içinde veya dışında yapılan harcamalar, tüm giderler gerçek zamanlı olarak takip edilir. Personeller nerede olurlarsa olsunlar makbuzların fotoğrafını çekip direkt sisteme anlık olarak yükleyebiliyorlar. Yöneticiler böylelikle giderlerden anlık haberdar olabiliyorlar. Tüm giderler sistemde kayıtlı olarak tutuluyor.

Sağlık

Çalışanların tüm sağlık geçmiş bilgileri (sağlık durumları, kullandıkları ilaçlar, alışkanlıkları vb.) idenfit sisteminde kayıtlı tutulur.

İnsan kaynakları süreçlerini daha profesyonel yönetmek ve bilgi almak için ziyaret edin: idenfit.com