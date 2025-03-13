Dijital Dünyada Çocuk Yetiştirme Rehberi

Siber güvenlik şirketi ESET, çocukların internetteki davranışlarını inceleyerek maruz kalabilecekleri tehlikeleri inceledi. Ebeveynlere önerilerde bulundu.

Araştırmacılar, davranışların kontrolünde önemli bir rol oynayan beynin frontal ve prefrontal kortekslerinin ergenlerde tam olarak gelişmediğine inanıyor. Bunun sonucu da saha fazla dürtüsellik ve risk alma olarak öne çıkıyor. Çocukların deneyimleyerek öğrenmeleri açısından risk almak her zaman kötü bir şey değil. Ebeveynler için korkutucu olabilir ancak büyümenin önemli bir parçası. Çocukların güven ve dayanıklılık geliştirmelerine ve iyi muhakeme etmenin önemini anlamalarına olanak tanır. Sorun, dürtüselliğin pervasızlığa dönüşerek çocukların ruhsal ve fiziksel sağlıklarını, potansiyel olarak mali durumlarını ve başkalarının hayatlarını tehlikeye atmasıdır.

Ne tür tehlikelerden bahsediyoruz?

Kişisel verilerin internette aşırı paylaşımı : Sosyal medya siteleri, çevrimiçi oyun ve sohbet odaları ve diğer platformlar çocukların kişisel bilgileriyle dolup taşıyor. Zorbalar ve kimlik hırsızları bu bilgileri onlara karşı kullanmak için hazır bekliyorlar.

İnternette yabancılarla konuşmak : Kişisel bilgilerin aşırı paylaşılması, çocukları çevrimiçi olarak taklit eden dolandırıcıların da dikkatini çekebilir. Nadiren de olsa bu durum fiziksel dünyada istismara dönüşebilir. Araştırmalar, 13-17 yaş arası Amerikalıların yaklaşık 10’da 1’inin kendi rızaları olmadan müstehcen görüntülerinin paylaşıldığını iddia ediyor. Bu tür görüntülerin paylaşılması yasa dışıdır ve bunun yasal sonuçları olabilir. Ayrıca beraberinde getirdiği tüm duygusal sıkıntılarla birlikte sextortion ve siber zorbalığa da kapı açabilir.

Çocuklar yaşlarını doğru söylemiyor: Birleşik Krallık düzenleyici kurumu Ofcom’un araştırmasına göre, sosyal medya profili olan 8-17 yaş arası çocukların üçte biri yaşını doğru söylemiyor. Buradaki problem, çocuklarınızın zararlı içeriklere ve yaşlarına uygun olmayan reklamlara maruz kalmasına neden olmasıdır.

Çocuklar arasında siber zorbalık: Zorbalık, birçok nedenden ötürü çocuklar arasında her zaman yaygın olmuştur. İnternet, bunun gerçekleşmesi için daha geniş bir akran yelpazesinden daha fazla fırsat yaratıyor.

İnternette başkalarını dolandırmak: Bazen çocuklar, eylemlerinin sonuçlarını net bir şekilde anlamadan teknik bilgilerini kötü amaçlar için kullanabilirler. İngiltere Ulusal Suç Ajansı’nın (NCA) birkaç yıl önce yayımladığı bir rapor, dokuz yaşından küçük çocukların DDoS saldırıları düzenlerken yakalandığını ortaya koymuştu

Ebeveynler çocuklar için ne yapabilir?

Net temel kurallar belirleyin,

Kendi dijital alışkanlıklarınızla örnek olun yani, aşırı paylaşım yapmaktan ve riskli çevrimiçi davranışlarda bulunmaktan kaçının,

Kullanımı izlemek ve uygunsuz içeriğe erişimi engellemek için gerektiğinde ebeveyn kontrollerini kullanın,

Uygunsuz davranışların (cinsel içerikli mesajlaşma, aşırı paylaşım, siber zorbalık vb.) tehlikeleri ve çevrimiçi güvenliğin ve başkalarına saygı göstermenin önemi hakkında samimi bir şekilde konuşun,

Çocuğunuzun çevrimiçi hesaplarını ayarlayın ve yaşına uygun olanları seçin,

Çocuklarınızı, kişisel bilgilerine dair işaretler için dark web’i izleyen bir kimlik koruma hizmetine kaydettirin,

Çocuklarınızın gizlilik ayarlarının hesaplarını kimlerin görebileceğini sınırladığından emin olun,

Çocuğunuzun bilgisayar becerilerini olumlu bir şekilde kullanabileceği yolların ayrıntılarını paylaşın

Cihazlarına saygın bir satıcıdan güvenlik yazılımı indirin,

Uygulamaları yalnızca resmi mağazalardan indirdiklerinden emin olun.

Hepsinden önemlisi, iletişim kanallarını mümkün olduğunca açık tutun. Çocuklarınızın internette iyi ve kötü davranış arasındaki farkı anlamaları ve sizin de onları dinlemek için her zaman yanlarında olmanız önemlidir. Nihayetinde, bu sadece çocuklarınızı korumakla ilgili değildir. Bu durum onları, düşünceli, riskten kaçınan ve saygılı bir şekilde yetiştirmekle ilgilidir.