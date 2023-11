Dev LEGO® minifigürleri kızlara ilham vermek için sokağa çıktı!

LEGO Group, yeteneklerini geliştirmeleri ve hayallerinin peşinden koşmaları için kızları motive etme kararlılığını sürdürürken, diğer yandan ebeveynleri de çocukların gelişimi için kritik olan oyuna öncelik vermeleri konusunda cesaretlendiriyor. LEGO® şirketi, kızlara ilham vermek ve oyunun önemini vurgulamak amacıyla Eda Erdem, Doğa Rutkay, Burcu Erenkul ve Leyan Senay gibi istedikleri yolda azimle yürüyen ve hayal ettikleri yer için yeteneklerini geliştiren kadınların cümlelerini taşıyan dev LEGO® minifigürler ile Nişantaşı sokaklarında!

Kızlar erkeklere göre yaratıcı aktivitelere daha az zaman harcıyor

Kantar Araştırma şirketi ile LEGO Group tarafından Türkiye’nin de dahil olduğu altı ülkede yapılan araştırmaya* göre ebeveynlerin çoğu, çocukları için doğru hobileri ve ilgi alanlarını seçmenin geleceklerine olumlu bir etki yapacağına inanıyor. Araştırma kapsamında yer alan ülkelerden derlenen verilere göre ebeveynlerin %34’ü, çocuklarının bazı hobilerden veya ilgi alanlarından uzaklaşmalarına neden oluyor. Bu vazgeçirmenin başlıca nedeni cinsiyet olarak karşımıza çıkıyor. Diğer yandan araştırma kapsamında kızların, erkeklere göre yaratıcı aktivitelere daha az zaman harcadıkları görülüyor. Kızlar haftada dokuz, erkekler ise 10,5 saat yaratıcı aktivitelerle ilgileniyor. 1,5 saatlik fark bir okul günündeki okul dışı aktivite zamanına, aylık bakıldığında ise tam bir okul gününe denk geliyor.

Çocukların yaratıcı aktivitelere ne kadar zaman ayırdıklarını gösteren araştırma ayrıca, kız çocuklarının yaratıcı aktiviteler konusunda erkeklerden daha fazla engelle mücadele etmek zorunda kaldıklarını ortaya koyuyor. Çünkü kızlar, bu konuda ebeveynlerinden ya da çevrelerinden daha az destek alıyor. Haftada 7,5 saatle Türkiye, altı ülke arasında kızların yaratıcı aktivitelere en az dahil olduğu ülke olarak karşımıza çıkıyor. Tam da bu nedenle LEGO Group, dünyanın her yerinde kız çocuklarının yaratıcı aktivitelere daha çok zaman ayırmaları için onlara ilham vermek ve ailelerin de oyunu önceliklendirmelerini teşvik etmek misyonuyla hareket ediyor. Bu global misyon şimdi Nişantaşı sokaklarında, LEGO® markasının dev minifigürleri aracılığıyla her biri kendi alanında etkili kadınların kızları, tutkularının peşinden koşmaya davet ettikleri kolektif bir çağrıya dönüştü.

Eda Erdem, Doğa Rutkay, Burcu Erenkul ve Leyan Senay’dan kızlara mesaj var!

Türkiye Voleybol Kadın A Milli ve Fenerbahçe SK Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem, Oyuncu Doğa Rutkay, Türkiye’nin En Genç Kadın Ralli Şampiyonu Burcu Erenkul ve Baterist Leyan Senay gibi toplumsal cinsiyet kalıplarını kırarak kendi alanlarında başarılara imza atmış güçlü kadınlar, LEGO® minifigürler tarafından taşınan cümleleriyle kızlara ilham oluyor. Bizzat bu dört kadın tarafından yazılan ve LEGO markasının ikonik minifigürleri tarafından taşınan cümleler, 7 Kasım Salı akşamına kadar Nişantaşı sokaklarında sergilenecek.

A Milli ve Fenerbahçe SK Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem: “‘Sen yapamazsın diyenleri bloklarınla durdurabilirsin’. Çünkü kız çocuklarının dış etkenlerden etkilenmeden kendi yetenekleri ve istekleri doğrultusunda hayallerini gerçekleştirmeleri, topluma daha fazla katkı sağlayabilir. Yapmak istediğimiz her şey için sadece kendi gücümüze ve tutkuya ihtiyacımız var, geri kalan her şeye blok koyup ilerleyebiliriz”.

Oyuncu Doğa Rutkay: “Bir oyuncu olarak sahnede çok farklı role büründüm. Aynı şey hayat için de geçerli. Bir kadın olarak birden fazla rolüm var. Hepsinde mükemmel olmak zorunda değiliz ama istediğimiz her rolü oynayabiliriz. Önemli olan ne istediğimiz, tam da bu nedenle kızlara diyorum ki ‘Tek bir rolün yok hayatta, istersen her rol senin’”.

Türkiye En Genç Kadın Ralli Şampiyonu Burcu Erenkul: “Erkeklerin daha egemen olduğu bir alanda var olmak ve kendini kanıtlamak kolay değil. Ama etaba çıktığım an dünya benim, o an her şeyi yapabilirim. Erkek ya da kadın olmam önemli değil sadece ne hissettiğim önemli. Kızlara ‘Direksiyonda sen varsın, istediğin yolu sen seç’ diyorum çünkü hayat bizim hayatımız ve onu istediğimiz yöne çevirebiliriz”.

Baterist Leyan Senay: “Müzik dünyasında özellikle de bateri gibi daha çok erkeklerle özdeşleşmiş bir enstrümanda ben de varım diyorum. Çünkü bagetleri elime aldığımda yaşadığımın heyecanın ve bu enstrümana olan tutkumun bir cinsiyeti yok. Zaten bateri çalan bir kadın olmak başlı başına önyargıları yıkmak demek. Hadi kızlar, gelin davullara kız gibi güçlü vuralım, özgürce hayallerimizin peşinden koşalım. Unutmayın ‘Bateristler baget kırar, baterist kızlar zincirlerini’”.

*Araştırma Hakkında:

Aksi belirtilmediği sürece metin içerisindeki tüm bulgular, Kantar Çalışması: Kızların Ebeveynleri: Yaratıcılık Desteği) bir araştırma raporuna dayanmaktadır. Araştırma, Eylül 2023 boyunca Türkiye dahil 6 pazarın yer aldığı 6-12 yaş aralığında çocuğu bulunan 600 ebeveyn ile yapılmıştır. Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya, Türkiye, Macaristan ve Polonya’da yapılan araştırmada çocukların yaratıcı etkinliklere ne kadar zaman ayırdıkları, bunun cinsiyete göre nasıl değiştiği, ailelerin yaratıcı etkinliklerle ilgili sorumlulukları ve çocukların yaratıcı etkinliklere nasıl daha fazla zaman ayırabilecekleri inceleniyor.

