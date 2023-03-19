Depremzedeler İçin İstihdam Desteği Programı Başlatıldı

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Martı Dergisi
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Depremzedelere e-ticaret alanında eğitim ve istihdam

15 binden fazla e-ticaret sitesine altyapı hizmetleri sunan Ticimax E-ticaret Sistemleri, depremzedeler için “Deprem seferberliği istihdam desteği ve e-ticaret eğitim programı” başlattı. Binlerce e-ticaret sitesinin istihdam olanakları, e-ticaret sektöründe yer almak isteyen depremzedelerle buluşturulacak.

Ticimax E-ticaret Sistemleri depremzedeler için “Deprem seferberliği istihdam desteği ve e-ticaret eğitim programı” başlattı. Ticimax olarak depremin yaralarını sarabilmek adına binlerce e-ticaret şirketiyle beraber depremzedelere yönelik seferberlik başlattıkları bilgisini veren Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucu CEO’su Cenk Çiğdemli, “Yaptığımız işbirlikleri kapsamında, depremden etkilenen ve aktif iş arayışında bulunan e-ticaret sektör çalışanlarını, personel ihtiyacı olan Ticimax kullanıcısı firmalar ile tanıştırıyoruz. CV’nizi bizimle paylaşmanız halinde, sizi 15 binden fazla e-ticaret firmasının istihdam imkanlarıyla buluşturabiliriz” dedi.

E-ticaret sektörüne giriş yapmak isteyen ve bu konuda bilgi sahibi olmayan depremzedeler için Ticimax Akademi bünyesinde online e-ticaret eğitim programı başlatan Ticimax, eğitimi tamamlayanlara katılım belgesi vererek, istihdam desteği sunacak. 

TİCİMAX AKADEMİ

Ticimax Akademi 5 yıldır her ay; e-ticaret yönetiminden, dijital pazarlamaya, sosyal medya eğitiminden, uygulamalı workshop eğitimlerine kadar e-ticaretin tüm bileşenlerinde eğitimler veriyor. Tüm bu eğitimler ücretsiz olup herkesin katılımına açıktır. Ticimax Akademi bu zamana kadar çeşitli üniversitelerle yaptığı işbirlikleri ile de e-ticaret uzmanlığı sertifika eğitimleri ile de sektöre hem eğitim hem istihdam konusunda katkı sağlamıştır. Bu zamana kadar Ticimax Akademi’deki yüzlerce eğitimle birlikte yüzlerce katılımcı, uçtan uca her noktada e-ticaret alanında yetkinlik kazanmıştır. Pandemi dönemi öncesinde sınıf düzeninde olan tüm eğitimler pandemi ile birlikte online olarak düzenlenmeye devam etmektedir. Ticimax Akademi kapılarını tekrar fiziki eğitimlere açarak e-ticaret alanında uzman eğitmen kadrosu ve iş ortakları ile birlikte yüz yüze eğitimlerine kaldığı yerden devam edecektir.

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