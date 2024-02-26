Trakya Kralı’nın Phyllis (Filiz) adında güzeller güzeli bir kızı vardır. Bu güzel prensesin talibi çok olsa da onun gönlü kimseye ısınamamıştır. Bir gün Troya Savaşı’ndan dönen Kral Theseus’un oğlu Demophon konaklamak için Phyllis’in memleketine yanaşır gemisiyle. Phyllis, Demophon’a görür görmez aşık olur üstelik bu aşk karşılıksız değildir. Demophon’un gemisi kentten ayrılana kadar her gün beraber vakit geçirirler, aşklarının sonsuz olması için dua ederler. Atina’ya dönme vakti geldiğinde Demophon söz verir Pyhllis’e, işlerini bitir bitirmez dönecek ve onu Kral babasından isteyecektir. Phyllis her gün limana iner, Demophon’un gemisini bekler heyecanla. Günler haftaları haftalar ayları kovalar ama o gemi gelmek bilmez. Phyllis’in içinde yeşeren umut yavaş yavaş söner yerini umutsuzluğa bırakır. Sonunda da dayanamaz bu acıya ve intihar eder. Phyllis’in bu aşk acısından etkilenen Tanrıça Athena onu yapraksız bir ağaca dönüştürür. Aradan aylar geçer Demophon döner ama iş işten geçmiştir. Acı haberi duyar duymaz Phyllis’in dönüştüğü ağaca koşar, göz yaşları içinde hasretle sarılır. Bu öyle bir sarılıştır ki kupkuru ağacın dalları bembeyaz çiçeklere bürünür. İşte o yüzdendir ki yaprakları yeşermeden çiçeklere bürünür Badem Ağacı. Şairlerin mısrasına, ressamların tuvaline ve yazarların kalemine konu olur.

İşte o Badem Ağacı yarımadaların en güzelinde, Datça Yarımadası’nda coşar, çoğaldıkça çoğalır, güzelleştikçe güzelleşir. Şubat ayında baharı getiriverir, beyaz- pembe çiçeklenir Datça, şölen havası eser tüm yarımadada. Bu şahane çiçekler bir süre sonra tazecik çağlaya sonra da tadına doyum olmayan çeşit çeşit bademe dönüşür. Datça Bademi deyince de Dünya tanır artık.

2018 yılından beri düzenlenen Datça Badem Çiçeği Festivali sayesinde bu şölen havasını artık sadece Datçalılar değil, yerli yabancı çok sayıda turist de yaşıyor. Bu yıl 15-16-17-18 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşen festivale hem komşudan hem de farklı illerden katılım çok oldu. Her günü dolu dolu programlanmış festivalde hava da güneşli ve ılık olunca caddeler, sokaklar, neşeli, gülen keyifli insanlarla doldu.

Bademden yapılan yerel lezzetlerin baş köşede olduğu festivalde, farklı konularda atölyeler, halk oyunları, konserler, dans gösterileri, yemek ve çiftçi yarışmaları gerçekleştirildi. Birbirinden kıymetli el emeği ürünleri sergileyen tezgahlar festivale katılanlar tarafından oldukça ilgi gördü. Çok sayıda sanatçının yaşadığı Datça’da festival boyunca söyleşiler, paneller, sergiler, imza günleri gibi kültür ve sanat etkinlikleri de yer aldı. Festivale adını veren badem çiçeklerini, görmek için düzenlenen turlar ve doğa yürüyüşleri de ilgi gören etkinliklerdendi. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun katıldığı festivalde çocuklar da doyasıya eğlendi.

2024 Badem Çiçeği Festival programında yazdığı gibi “Çiçek gibi Festival” de baharı karşılamak şahaneydi.

Arzu Tülümen