Danimarkalıların Mutluluk Sırrı Hygge: Hayatının En Anlamlı Günü Bugün

30 Ekim’de, yaşadığım şehirde, yaşadığım yere çok yakın gerçekleşen uzun süreli bir yer sarsıntısı, aslında hiç aklımdan çıkmayan “Hayat 1 gün, o da bugün” cümlesini getirdi. Depremden bir kaç gün önce, Facebook hatırlatmalarımda, tam 8 yıl önce bu cümleyi paylaşmış olduğumu görmek de, bu öğreti ile hayatını yaşamaya çalışan biri olarak beni şaşırtmadı. Aslında bu kadar öncesinden beri kendime bunu söylediğimin farkında değildim. O yüzden hoşuma da gitti.

Kasım geldi. Kış yaklaşıyor. Hala Covid-19 ile mücadelemiz, evlere kapanmak ve sosyal izolasyon ile mümkünken ben de en sevdiğim yaklaşımlardan biri olan hygge’yi hatırlatmak istedim.

Hygge kelimesini telaffuz etmek çok zor. Gerçi okuduğum kitaplardan birinde “hygge’yi telaffuz etmezsiniz, hissedersiniz” diyor. Gerçekten de öyle.

Onlarca kitap ve yazı var hygge üzerine. Pegasus Yayınları’ndan çıkan, Meik Wiking’in Hygge adlı kitabını öneririm. Hem yalın, hem de görselleştirerek anlattığı için anlamına çok yakışır bir kitap.

Hygge’de her mevsim uygulanacak yöntemler var fakat en çok da kış yaklaşırken evde kaldığımız anların değerini artırmak için çokça öneri mevcut.

10 Adımlık Hygge Manifestosu

Danimarkalıların mutluluk sırrı olarak bilinen hygge’nin 10 adımlık manifestosunu her birimiz kolayca uygulayabiliriz:

Ortam – Işıkları söndürün. Yakacağınız mumlarla ortamı aydınlatın. Zihin – Tam şu anda ve burada olun. Telefonlarınızı kapatmaktan korkmayın. Keyif – Kahve, çikolata, kurabiye, pasta. Hastalığınız yoksa, size keyif veren yiyeceklerden zorla uzak durmayın. Eşitlik – Biz, benden üstündür. Her görevi ve gerekliliği paylaşın. Şükran – Söylemekten bıkmayacağım şey: Ne kadar çok şükrederseniz o kadar iyi. Uyum – Biz seni zaten seviyoruz, başarılarından bahsedip kendini ispatlaman gerek yok. Rahatlık – Mola vermek size strese sokmasın. Rahatlayın. Kendinize iyi gelin. Ateşkes – Dram yaratmayın, sürekli politik tartışmalara girmeyin. Kimseye faydası yok. Birliktelik – İyi ilişkiler kurun ve güzel anılar yaratın. Gülümsetecek anılarınız olsun. Sığınak – Eviniz huzur ve güven alanınız olsun.

Şunu kabul edelim, hayatımızın en anlamlı günü bugün yani aslında hergündür.Hygge , bolca sahip olduğumuz şeylerden yani her günden eniyi şekilde yararlanmaktır.

Ece Süeren Ok