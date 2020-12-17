Damla Sönmez, ‘Ben, Kirke’yi Storytel için Seslendirdi

Ünlü oyuncu Damla Sönmez, Madeline Miller’ın büyüleyici ve zarif anlatımının hakim olduğu eseri ‘Ben, Kirke’yi Storytel için seslendirdi. Goodreads okurlarına göre 2018’in En İyi Fantastik Kitabı seçilen eser, kadın yaşamının sıradan ve sıra dışı bir hikayesi.

NPR, Washington Post, Buzzfeed, People, Time, Amazon, Entertainment Weekly, Bustle ve Newsweek’e göre Yılın En Kitabı olan Ben, Kirke, dikkat çekici hikayesiyle Damla Sönmez’in sesinden Storytel’de yerini aldı.

Ünlü oyuncu Damla Sönmez, kitap seslendirmenin çok uzun zamandır yapmak istediği bir şey olduğunu söyledi ve sözlerine devam etti; ‘Okumayı da dinlemeyi de çok seviyorum. Çok sevdiğim bir kitabın tüm karakterlerine bürünmek, o dünya içinde zaman geçirmek, çok eğlenceli bir süreçti benim için. Madeline Miller, Ben, Kirke’de muhteşem bir dünya kurmuş. Güneş tanrısı Helios ile okyanus perisi Perseis’in kızı, erkekleri domuza çevirip onlardan koleksiyon yaptığı anlatılan Aiaie’nin cadısı Kirke’nin hikayesini, ozanların anlattığı, genellikle kadınların alaşağı edildiği versiyonuyla değil de, Kirke’nin kendi ağzından dinliyoruz. Mitoloji seven herkesin çok seveceği bir kitap, mitolojiyle yolu çok kesişmemiş olanlar için de şahane bir tanışma kitabı.’

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