Da Vinci’nin Doğum Günü Dünya Sanat Günü

15 Nisan Dünya Sanat Günü. 2011 yılında Uluslararası Sanat Derneği’nin Meksika’da yapmış olduğu toplantıya katılan Türk sanatçı Bedri Baykam, 15 Nisan’ın Dünya Sanat Günü olarak kutlanmasını önermiştir. 15 Nisan’ın Leonardo Da Vinci ‘nin doğum günü olması nedeniyle bu öneri çoğunluk oyu alarak dernek tarafından kabul edilmiştir. Böylece 2012 yılından itibaren 15 Nisan, Dünya Sanat Günü olarak kutlanılmaya başlanmıştır.

Bernard Shaw’un eserlerini Türkçeye kazandıran Şakir Eczacıbaşı ile söyleşimizde, sanatın işlevi konusunda, Shaw’un şu cümlesini hatırlatmıştı: “Sanat var olmasaydı, gerçeğin kabalığı katlanılmaz kılardı dünyayı.” Bu cümle üzerine kitaplar yazılır, saatlerce konuşulur…Öylesine derin. Hayat gerçekte kaba ve ona zarafet katan tek unsur sanat. O yüzden sanata, gerçek sanatçılara her zaman şapka çıkarmak lazım…

Büyük Fransız düşünürü Jean-Jacques Rousseau’ya göre, insanlar derin bir suyun içinde boğulur gibidir. Bu derin su hayatın çeşitli zorlukları, tatsızlıklarıdır. İşte sanatın çeşitli dalları bu suya sarkmış sağlam birer ağacın dallarıdır. Boğulmak üzere olan kişi, bu dallardan birini yakalayıp ona tutunursa yaşama gücünü yeniden elde etmiş bulunur. Rousseau’nun bu benzetmesine göre, her hangi bir sanat dalına merak saran, onunla ilgilenen bir kimse, hayatın çetin koşulları karşısında daha az kötümser, daha çok güçlü olmak imkânını elde etmiş sayılır. Demek oluyor ki sanatın, çeşitli erdemleri yanında insanlar için bir de destek görevi de vardır.

Bu ansiklopedileri dolduracak kavram üzerine pek çok kişi pek çok söz söylemiş. Sadece onları okumak bile sanat kavramına saygıyı gerektirir.

Sanat hakkında kim ne demiş?