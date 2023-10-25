Cumhuriyetimizin 100. yılı onuruna “Yüz Kuş Sergisi”

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı onuruna,

Cumhuriyetimize ve kurucularına minnetimizi bir kez daha ifade etmek ve bu vatan uğruna canlarını feda edenleri anmak için

“Yüz Kuş Sergisi”

25 Ekim 2023 tarihinde Galeri N Bursa’da açıldı.

Haga eARTh connection kurucusu Huri Aykut Ülker ve Bursa Suluboya Derneği başkanı Aynur Akalın tarafından Türkiye`de Cumhuriyetimizin farklı zaman, kültür, eğitim ve coğrafyasında eser veren suluboya ve seramik sanatçısını bir araya getirerek organize edilen “Yüz Kuş Sergisi” açılışında yazar, eğitmen ve düşünür Yasemin Sungur sergi sunumunu yapacak, müzik öğretmeni Dilek Görgülü ve Bursa Köy Enstitüleri Derneği Mandolin Korosu mini bir dinleti ile eşlik edecektir.

“Yüz Kuş Sergisi” 12 Kasım 2023 tarihine kadar pazar ve pazartesi günleri kapalı olmak üzere 14:00 – 17:00 saatleri arasında sergi Galeri N Bursa’da izlenime açık olacaktır.

Cemal Süreyya’nın KISA şiirinde söylediği gibi “Hayat Kısa Kuşlar Uçuyor”

Adres: Karya 29 Sosyal Yaşam ve Eğlence Merkezi Kat:1

29 Ekim Mah. Uğur Mumcu Blv. Nilüfer/ Bursa

Sergiye katılan seramik sanatçıları:

Alp Bilginalp, Arzu Karayel, Aynur Ertan, Ayşe Güzelsoy, Ayşen Kaya, Belgin Aynur, Canan Temizelli, Çiğdem Karayel, Duru Acar, Eda Didem Aygül, Elif Çavuş, Elif Damlarca, Esra Sınak, Fatma Kaluç, Fatma Küçüker, Filiz Ağılönü, Fitnat Ceylan, Gül Seray Artut, Gülcan Ulusoy, Gülçin Tok, Gülden Atamer, Gülden Toydemir, Hamide Erdem, Hatice Ünlü, Huri Aykut Ülker, İpek Candaş, Kübra Tetik, Meral Kaya, Murat Pazarcık, Müge Boyaer, Nagihan Ergiyen, Necla Özalan, Nelli Gavriyeloğlu, Nihal Sarıoğlu, Nuray Çamur, Nurgin Çetin, Nurhan Kıyık, Özlem Caymaz Başköy, Rengin Solmaz Sönmez, Senem Baygın Apaydın, Sevgi Boz, Sibel Demiryakan, Tuba Kopal, Tülin Öztürk, Yasemin Sungur, Yeliz Keskin, Zerrin Baykul, Zuhal Bilgin.

Sergiye katılan suluboya sanatçıları:

Aynur Akalın, Aynur Özmeriç, Cana Atasoy, Ceyda Baybalı, Çağlayan Aydoğdu, Çiğdem Seyis, Duygu Çolakoğlu, Emel Şakar, Ferah Budak, Fethiye Güler Dorsan, Figen Şahin, Filiz Demiral, Füsun Balpınar, Gülfem Yetişkin, Gülhan Çırağ, Hamide Erdem, Mehmet Akif Seçkin, Mengü Opan, Mine Kurtboğan, Nesrin Asa, Neva Tümer, Nilgün Arslanoğlu, Nilgün Sargın Batur, Nuray Koçyiğit, Oya Bilgin, Özden Tunçer, Rubeyda Erman, Seçil Alpkaya, Semiha Güneş, Sevim Şenkeser, Sıdıka Aras, Sibel Keçeci, Sibel Öztürk, Şenay Malkoç, Şenay Uçak, Şule Onaran, Ülkü Kara, Yasemin Süzer.

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