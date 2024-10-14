CRR Dinleyici Okulu Başladı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, 2024-2025 sezonunda müzikseverleri dinleme deneyimlerini zenginleştirmeye davet eden yeni bir eğitim programını hayata geçiriyor: CRR Dinleyici Okulu. Dinleyici Okulu, müziğin kültürel, tarihsel ve sanatsal yönlerini keşfetmek isteyen tüm dinleyicilere açık bir program olarak tasarlandı. Ekim ayında piyanist ve besteci Selen Gülün’ün “Nedir Bu Caz Denen Şey?” başlıklı semineriyle başlayacak olan program sezon boyunca devam edecek.17 yaş ve üzeri müzikseverlere yönelik olarak düzenlenecek”Nedir Bu Caz Denen Şey?” seminerleri, Aralık ayında 12-17 yaş arası gençlerle buluşacak. Kasım ayında ayrıca müzikolog İlke Boran tarafından verilecek olan “Çoksesli Batı Müziğini Anlayarak Dinlemenin Kısa Yolları” başlıklı eğitim de katılımcılara sunulacak. Sezon boyunca farklı müzik türlerine ve hedef kitlelere odaklanan çeşitli eğitim programlarıyla CRR Dinleyici Okulu, müzikseverlerin dinleme deneyimlerini zenginleştirmeyi hedefliyor.

Selen Gülün ile Caz Eğitimi

Selen Gülün’ün vereceği “Nedir Bu Caz Denen Şey?” semineri, Ekim ayında 17 yaş ve üzeri müzikseverlerle, Aralık ayında ise 12-17 yaş arası gençlerle buluşacak. Gülün, dört hafta sürecek bu seminerde caz müziğinin tarihini, önemli bestecilerini ve dönemsel gelişimlerini ele alacak. İlk oturumlarda caz terminolojisi, ragtime, blues ve New Orleans müzik sahnesi incelenecek; sonraki haftalarda be-bop, swing ve modern cazın gelişimi detaylandırılacak. Eğitim sonunda Selen Gülün, caz standartlarından oluşan kısa bir solo performans sergileyecek.

Eğitim Tarihleri:

16 Ekim 2024, Çarşamba – 14:00-15:30

30 Ekim 2024, Çarşamba – 14:00-15:30

6 Kasım 2024, Çarşamba – 14:00-15:30

Kasım ayında ise aynı seminer, 12-17 yaş arası gençlerle buluşacak. Bu seminerde de cazın kökenlerinden modern döneme kadar gelişimi işlenecek.

Eğitim Tarihleri:

7 Aralık 2024, Cumartesi – 14:00-15:00

8 Aralık 2024, Pazar – 14:00-15:00

14 Aralık 2024, Cumartesi – 14:00-15:00

15 Aralık 2024, Pazar – 14:00-15:00

İlke Boran ile Çoksesli Batı Müziği Eğitimi

Kasım ayında başlayacak olan ikinci eğitim, müzikolog İlke Boran tarafından verilecek “Çok sesli Batı Müziğini Anlayarak Dinlemenin Kısa Yolları” semineri olacak. Bu eğitim, katılımcılara çok sesli batı müziğinin katmanlarını keşfetme ve dinleme sürecini bilinçli bir hale getirme fırsatı sunacak. Çok sesliliğin derin yapısını anlamak ve müzik eserlerini dinlerken çok katmanlı yapıyı çözümleyebilmek, bu eğitimin temel amaçları arasında yer alıyor.

Eğitim Tarihleri:

27 Kasım 2024, Çarşamba – 15:00-16:30

4 Aralık 2024, Çarşamba – 15:00-16:30

11 Aralık 2024, Çarşamba – 15:00-16:30

18 Aralık 2024, Çarşamba – 15:00-16:30

Başvuru ve detaylı bilgi içinwww.crrkonsersalonu.ibb.istanbul adresi ziyaret edilebilir. Eğitimler ücretsizdir. Katılım kontenjanla sınırlı olup, başvurular yalnızca online olarak alınacak.