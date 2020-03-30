Corona Günlükleri 2: Salgınla İlgili Haberlerin Özeti

27 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan kentindeki bir hastaneye ağır pnömoni tanısıyla üç hasta yatırılmış. İlk hastalardan alınan örneklerde Yarasa SARS-CoV virüsüne yüzde 85 oranında benzerlik gösteren yeni bir Coronavirus (2019-nCoV) tanımlanmış. Virüsün damlacık ve yakın temas ile bulaştığı tespit edilmiş ve 1 Ocak 2020 tarihinde virüsün çıkış yeri olduğu düşünülen Wuhan’daki hayvan pazarı kapatılmış.

23 Ocak 2020

Çin’in Wuhan şehrinin Hubei eyaletinde toplamda 444 vaka ve 17 ölüm gerçekleşmiş bulunuyor. Coronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla Wuhan kentinin karantina altına alındığı açıklandı.

10 Mart 2020 Salı

İtalya bütün ülkeyi karantina alanı ilan etti.

İtaya Başbakanı Conte, Corona virüsü nedeniyle 463 ölümün yaşandığı İtalya’da önlemlerin bütün ülkeye yayıldığını duyurdu. Conte, 3 Nisan’a kadar ülkedeki bütün okul ve üniversitelerin kapatılacağını açıkadı.

11 Mart 2020 Çarşamba

Vaka sayısı 1

Marketleri talan eden sayısı ile paranoyaklık derecesinde dünyanın sonunun geldiğini söyleyen sayısı berabere.

Akşam Haberleri

11 Mart’ta Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Sağlık Örgütü coronavirusü “pandemi” (salgın) olarak ilan etti. Dünya çapında coronavirus görülenlerin sayısı 185 bini aştı, virüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı yüzünden ölenlerin sayısı ise 7 bin 330 olarak gerçekleşti. İyileşenlerin sayısı ise 80 binden fazla.

12 Mart 2020 Perşembe

Vaka sayısı 2

Bana bir şey olmaz diyerek dolaşan sayısı sınırsız. Bu arada dün marketleri yağmalayanlar rahatladı şimdi dışarıda geziyorlar.

Akşam Haberleri

“Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, corona virüsü nedeniyle Türkiye’deki turizm bölgelerinde nisan ayı başında açılacak otellerin açılışlarını nisan sonuna ertelediğini açıkladı.”

“ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs nedeniyle ülke olarak aldıkları tedbirler ile ilgili ulusa seslendi. Trump, AB’den ABD’ye 30 günlük süre boyunca seyahatleri yasakladığını duyururken,kararın cuma günü itibariyle yürürlüğe gireceğini ve Türkiye ile İngiltere’nin yasaktan muaf olacağını belirtti. ABD Başkanı Trump ayrıca Avrupa Birliği’nin gerekli önlemleri almada başarısız olduğunu da söyledi.”

13 Mart 2020 Cuma

Vaka sayı 5

Kolonya ve dezenfektan fiyatlarında artış 100 de 100

Her televizyon kanalında uzman görüşü için röportaj yayınlama yarışı devam ediyor.

Akşam Haberleri

“Türkiye’de coronavirus vaka sayısı 5’e yükseldi; ek önlemler geldi. Türkiye 13 Mart’ta 9 Avrupa ülkesine yönelik uçuşlarını askıya alma kararı aldı.”

14 Mart 2020 Cumartesi

Vaka sayısı 6

Yasakları, uyarıları umursayan sayısı 0

Hava güneşli, sahillerde dolaşan balık tutan sayısı milyonlar

Akşam haberleri

“Covid-19 önlemleri kapsamında, 9 Avrupa ülkesiyle uçuşların durdurulmasıyla Türkiye’nin kapılarını kapattığı ülke sayısı 14’e ulaştı.”

“Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda’ya uçuşlar, bugün sabah 08.00’den itibaren 17 Nisan’a kadar durduruldu.”

15 Mart 2020 Pazar

Vaka sayısı 18

Dünkü uyarılara rağmen hâlâ daha sokakta dolaşan sayısı evde oturanların iki katı.

Halkın bir kısmı panik duygusunu yitirmemiş marketler yine talan edilmiş.

Akşam Haberleri

“Koronavirüs: İspanya, Hollanda ve Fransa’da geniş kapsamlı kısıtlamalar

Avrupa Birliği’nin en büyük ülkelerinden ikisi olan Fransa ve İspanya, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için acil önlemler açıkladı.”

“Gelen son dakika haberine göre; Umre amacıyla Suudi Arabistan’da bulunan vatandaşlar, Türkiye’ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina süreleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara ve Konya’daki yurtlara yerleştirildi.”

16 Mart 2020 Pazartesi

Vaka sayısı 47

Sokaklardaki insan sayısı zorunlu çalışan insan sayısından daha fazla

Akşam haberleri

Fransa da karantina ilan etti. Çekya, Lübnan ve Peru’da, yeni tip koronavirüs nedeniyle olağanüstü hâl ilan edildi.

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “Coronavirüs Tedbirleri” konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile bugün saat 24.00 itibariyle tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacak

17 Mart 2020 Salı

Vaka sayısı 98

Türkiye de corona virüsünden ilk ölüm haberi geldi.

Akşam Haberleri

“UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2020) 11 Haziran-11 Temmuz 2021’e ertelendiğini duyurdu.”

“Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı verilere göre, Amerika Birleşik Devletleri’nde Covid-19 vakalarının sayısı 4 bin 661’e çıktı. Covid-19 kaynaklı ölümlerin 85’e ulaştığı ABD’de 17 kişi iyileşti.”

“Umreden dönen 263 yolcu ve 12 mürettebattan oluşan kafile, yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Eskişehir’deki yurda yerleştirildi.”

18 Mart 2020 Çarşamba

Vaka sayısı 191

Ölüm sayısı 2

Akşam haberleri

AB virüs nedeniyle dünyaya kapıları kapattı. Şimdilik 30 gün için geçerli olacak uygulama ile AB’ye sadece birlik vatandaşları giriş yapabilecek.

Seyahat yasağı, hava, kara ve deniz üzerinden yapılan bütün seyahatleri kapsarken, AB ülkeleri içinde devamlı ikamet hakkı bulunanların uygulama dışı tutulduğu vurgulandı.

19 Mart 2020 Perşembe

Vaka sayısı 359

Ölü sayısı 4

Virüsten korunmak için saf alkol içip ölenlerin sayısı 20

Akşam haberleri

“Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, corona virüs salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıkladı.”

“Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM’de milletvekillerini koronavirüse ilişkin bilgilendirdi. Bakan Koca yaptığı açıklamada en rasyonel tedbirlerin alındığını vurgulayarak, “Önümüzdeki 1-2 gün içinde hızlı tanı kiti devreye girecek. Bütün illerimize vererek planlama yaptığımızı buradan müjdelemek istiyorum. 10 bini aşkın test yaptık. Önümüzdeki günlerde bu sayıyı çok artıracağız. Hedefimiz günde 15 bin kişiyi taramak” dedi

Yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Soylu, Umre’den dönenler dahil 9 bin 800 kişiye karantina uygulandığını açıkladı. Soylu, “Umre dahil 9 bin 800 kişiye karantina uygulamamız var. Kıbrıs’a transfer olacak şahıs Türkiye´de karantina altında.” diye konuştu.

20 Mart 2020 Cuma

Vaka sayısı 670

Ölü sayısı 9

Akşam haberleri

“Sağlık Bakanı twitterdan bildirdi vaka sayısı 670, ölüm sayısı 9. ölenlerin tamamı 60 yaş üzeri”

“İngiltere’de koronavirüs önlemleri kapsamında bu geceden geçerli olmak üzere restoran, bar, cafe, sinema ve tiyatroların kapatılmasına karar verildi.”

21 Mart 2020 Cumartesi

Vaka sayısı 947

Ölüm sayısı 21

Sokakta dolaşan sayısı milyonlar

Akşam haberleri

“Corona virüsü salgını ülkemizde yaygınlaşmaya devam ederken, İçişleri Bakanlığı’ndan son dakika açıklaması geldi. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı.”

“Edirne’de, dün öğle saatlerinde koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında ‘evde kal’ çağrısına uymayan yaşlı vatandaşlar için Belediye Başkan Yardımcısı doktor Ertuğrul Tanrıkulu, merkezdeki meydanı dolaşıp, uyarılarda bulundu. Vatandaşların bazıları Tanrıkulu’nun uyarılarını dinlemeyip, oturmayı sürdürünce bankların etrafına tel çekilerek, ‘Evinde kal Edirne. Dışarı çıkma, şansını zorlama’ yazısı asıldı.”

22 Mart 2020 Pazar

Vaka sayısı 1.236, ölüm sayısı 30

Evde kalma gün sayısı 11

Bana delirip delirmediğimi soran ev ahalisi sayısı 3

“Eşimin yüzündeki şaşkın ifade yerini endişeye bıraktı. Bu kadın yavaş yavaş deliriyor olabilir miydi? Kim bilir belki de Mine Söğüt’ün dediği gibi “Deli olmayan kadın yoktur, henüz yeteri kadar delirtilmemiş kadın vardır.”

Akşam Haberleri

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 261’e çıktı.

İtalya’da ise ölü sayısı 4825’e ulaştı.

İran’da 1685, İspanya’da 1753, Fransa’da 562, İngiltere’de 243, Güney Kore’de ise 104 kişi hayatını kaybetti. Dünyada toplamda 13,674 kişi virüsten hayatını kaybettti.

Not: Haberler gazete ve televizyonların web sayfalarından alınarak derlenmiştir.