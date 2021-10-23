Çocukların Umut Ablası Gamze Elibol, Sabancı Vakfı Fark Yaratanı Seçildi

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı’nın 12. sezonunda Fark Yaratan seçilen Gamze Elibol, gerçekleştirdiği atölyelerle ve çalışmalarla kadınların ve çocukların hayatına sanatla dokunuyor ve engelli bireylere özgürce sanatla buluşabilecekleri bir ortam sağlıyor.

Çevresinde “Umut Abla” olarak bilinen Gamze Elibol, çocukken geçirdiği hastalık sonrası yürüme yetisini kaybetmesine rağmen hayallerinden vazgeçmedi. Sanatın engel tanımadığını herkese göstermek isteyen Elibol, 2002 yılında Türkiye Engelsizler Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi (TEKSEM)’ni ve 2017 yılında Engelsiz Amazonlar Sanat Evi’ni kurdu. TEKSEM’de engelli çocuklara tiyatro ve resim gibi eğitimler veren Elibol, Engelsiz Amazonlar Sanat Evi’nde ise kupa, biblo, ahşap boyama atölyeleri veriyor. Aynı zamanda engelli çocuğu olan 35 anneye çalışma imkânı sunarak onlara ekonomik olarak katkı sağlıyor. Tüm bunların yanında başlangıçta üç kişiyle yola çıkıp yavaş yavaş büyüttüğü ekibiyle birlikte kendi yazdığı ve yönettiği müzikal tiyatro oyunlarını Türkiye’nin farklı şehirlerindeki Devlet Tiyatroları’nda sahneleyen Gamze Elibol, bugüne kadar trafik kazalarından kadına yönelik şiddete kadar birçok farklı sosyal konuda 500 oyun ve 8 müzikal sahneledi. Gösterilerden elde edilen gelirle de 120’den fazla engelli kız çocuğunun eğitim ve medikal ihtiyaçlarını karşıladı.

Çevresine iyilik dağıtan Umut Abla, Biricik ve Alicik isimli Türkiye’nin ilk tekerlekli sandalye kullanıcısı kuklaları ile birlikte yaşam ve farklılıklar üzerine çocuklara hikayeler anlatıyor. Gamze Elibol, sanatın erişilebilir olması, kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmaları ve çocukların eğitimlerine devam etmeleri için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan da “Sabancı Vakfı olarak sanatın engel tanımadan herkes için erişilebilir olması gerektiğine inanıyoruz. Kültür sanat faaliyetlerinin toplumun her kesimine ulaşması gerektiğinin bilincinde; kültür sanatın desteklenmesini önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Gamze Elibol, bu anlamda bize sanatın engel tanımadığını gerçekleştirdiği değerli projeler ile gösteriyor. Gamze Elibol; çocuklara, onların ebeveynlerine umut aşılıyor. Sabancı Vakfı olarak böyle özel bir projeye destek olmak mutluluk verici.” diyerek Fark Yaratanlar arasında yer alan Gamze Elibol’un ne kadar kıymetli bir işe imza attığının altını çizdi.

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı, 2009 yılından bu yana 42 şehirden 200 Fark Yaratana ulaşarak, toplumsal gelişmeye katkıda bulunan kişilerin hikâyelerini görünür kılmak ve topluma ilham vermek amacıyla çalışmalarını yürütüyor. “Fark Yarat Hayatlar Değişsin” sloganıyla yeni sezonunda da topluma örnek bireyleri desteklemeye devam eden programa başladığı günden bu yana 8.000’e yakın kişi ve kurum aday gösterildi. Fark Yaratan videoları, Türkiye ve yurt dışında 38 milyon izlenme rakamına ulaştı.

Fark Yaratanlar videolarını izlemek ve paylaşmak için:

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