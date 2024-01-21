Çocuklar Yarıyıl Tatilinde Sanatla Buluşacak

İstanbul Modern, çocuklara sanat dolu, eğlenceli ve yaratıcı bir yarıyıl tatil programı hazırladı. Birbirinden farklı ve zengin içeriğe sahip atölyeler, 22 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında çocukları bekliyor

İstanbul Modern Sanat Müzesi yarıyıl tatilinde çocuklara sanat dolu bir program sunuyor. 7–10 yaş aralığındaki çocuklar, 22 Ocak–2 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek bu program kapsamında, müze eğitimcileriyle birlikte sanatı yorumluyor ve sanatsal üretimler gerçekleştirecekleri atölye çalışmalarına katılıyor.

Mikro Formlarla Sanat, Hazır Nesne ile Heykel, Lekeler ve Çizgiler, Kentin Kolajları, Mono Baskı, Boyanın Öyküsü, Duvarların Resmi, Modern Figüratif Resimler, Lirik mi Geometrik mi? ve Manzaranın Dönüşümü adlı atölyeler, müzenin koleksiyon sergisinde yer alan bazı sanat çalışmalarının incelenmesi ile başlıyor. Ardından atölyede sanat tarihinden örnekleri keşfeden çocuklar sanat çalışmaları üreterek programı tamamlıyor.

Katılım Belgesi

Çocuklar İçin Yarıyıl Sanat Okulu’nda yer alan her bir atölye, sanatın farklı kavramlarına ve üretim biçimlerine odaklanıyor. Katılımcılar, atölyelerin birine veya hepsine, tarihleri seçerek kayıt yaptırabiliyor. İstanbul Modern, on farklı atölyenin en az beşine katılan çocuklara Çocuklar İçin Yarıyıl Sanat Okulu Katılım Belgesi veriyor!

Mikro Formlarla Sanat

22 ve 29 Ocak 2024 | Pazartesi, 10.30–12.30

Aynı anda hem bilim hem sanat yapılabilir mi? Gözlem ve deney sanata nasıl dönüşür?

Program, gözle göremediğimiz canlıların mikroskobik görüntüleri üzerinden bilim ve sanat arasındaki ilişkiyi keşfetmeye odaklanıyor.

Atölye uygulaması, üretimlerinde bilimin farklı alanlarından yararlanan sanatçıların çalışmalarını içeren bir sunum ile başlıyor. Farklı biyolojik formların mikro kamera ile çekilen görüntülerinin ekrana yansıtılarak inceleneceği atölye çalışmasında çocuklar, gözlemledikleri doğal formlardan yola çıkarak resimler hazırlıyor.

Hazır Nesne ile Heykel

23 ve 30 Ocak 2024 | Salı, 10.30–12.30

Heykel nasıl yapılır? Sanatçıların heykellerinde kullandıkları hazır nesneler neler olabilir? Program, çağdaş sanat üretimlerinde hazır nesne kullanımına odaklanıyor.

Çocuklar atölyeye heykel sanatının tarihi ve üretim türlerine dair kısa bir sunum ile başlıyor. Müze koleksiyon sergisindeki heykel çalışmalarını yorumlayan çocuklar atölyede, kullanım amacını yitirmiş karton ruloları boyayıp birleştirerek küçük heykeller oluşturuyor.

Lekeler ve Çizgiler

24 ve 31 Ocak 2024 | Çarşamba, 10.30–12.30

Sanatta leke nasıl kullanılır? Çizgi nasıl oluşur? Lekeler ve çizgilerle ne tür sanat çalışmaları üretilebilir? Çizgi, leke ve doku gibi sanatın temel kavramlarına ve doğaçlama tekniğine odaklanan program, çocukları soyut resimlerin dünyasına çağırıyor. Sanat tarihinden örnek çalışmaların yer aldığı kısa bir sunumun ardından çocuklar, müze koleksiyon sergisindeki sanat çalışmalarını inceliyor. Atölye uygulaması, çocukların sulu boya tekniğiyle oluşturduğu doğaçlama lekeler ve farklı karakterlere sahip çizgilerle tasarladıkları desen çalışmalarıyla tamamlanıyor.

Kentin Kolajları

25 Ocak ve 1 Şubat 2024 | Perşembe, 10.30–12.30

İlk kent resimleri ne zaman yapılmış? Modern ve çağdaş sanatçılar yaşadıkları kentleri nasıl anlatmışlar? Program, çocukları yaşadıkları şehrin tarihi ve kültürel özelliklerini sanat aracılığıyla düşünmeye davet eden kent kavramına odaklanıyor.

Sanat tarihinde kent manzarası konulu resimler üzerine bir sunum izleyen çocuklar, müze koleksiyonundaki kentten ilham alan sanat çalışmalarını inceleyip yorumluyor. Çocuklar atölyede, foto blok malzeme ile katmanlar oluşturarak hazırladıkları üç boyutlu kent resimlerini stilize çizimler ekleyerek tamamlanıyor.

Mono Baskı

26 Ocak ve 2 Şubat 2024 | Cuma, 10.30–12.30

Mono nedir? Mono baskı nasıl yapılır? Çoğalan her görüntü nasıl farklılaşır?

Program, çocukların sanatçıların uyguladıkları en eski baskı tekniklerinden biri olan mono baskıyı keşfetmelerine odaklanıyor. Çocuklar atölyede önce baskı resim tarihi üzerine kısa bir sunum izliyor, ardından müze koleksiyon sergisindeki bazı resimleri inceleyip yorumluyor. Atölye uygulaması, çocukların sergiden ilhamla çizdikleri insan ve hayvan figürlerini mono baskı tekniğiyle hazırladıkları arka plan resimlere yapıştırmalarıyla tamamlanıyor.

Boyanın Öyküsü

22 ve 29 Ocak 2024 | Pazartesi, 13.30–15.30

Boya nelerden oluşur? Sanatçılar eskiden boyalarını nasıl hazırlarlardı? Boya üretim teknolojisinin gelişmesi sanatı nasıl değiştirdi? Program, boya üretiminin tarihine ve doğal malzemeler ile çalışan sanatçıların üretim süreçlerine odaklanarak çocukları doğa ve çevremize sanat aracılığıyla bakmaya davet ediyor. Müze koleksiyonundan sanat çalışmalarının yorumlandığı ve boya üretiminin tarihini özetleyen bir sunumun ardından çocuklar atölyede, baharatlar, kına ve çivit gibi malzemelerle kendi doğal boyalarını hazırlayıp resimlerini tamamlıyor.

Duvarların Resmi

23 ve 30 Ocak 2024 | Salı, 13.30–15.30

Bir şehri farklı bakış açıları ile nasıl resimleyebiliriz? Sokak duvarlarında karşımıza neler çıkar? Program, çocukları geçmişten bugüne sanatçıların yaşadıkları ya da gezip gördükleri yerleri nasıl resimlediklerini keşfetmeye davet ediyor. Çocuklar, atölyede, kent sokaklarından ilham alarak üretim yapan sanatçılar üzerine kısa bir sunum izliyor. Müze koleksiyon sergisindeki yapıtları yorumlayan çocuklar atölyede, kâğıtları buruşturarak, yırtıp katlayarak çağdaş sanat çalışmalarından ilhamla şehir duvarlarını çağrıştıran kolaj resimler yapıyor.

Modern Figüratif Resimler

24 ve 31 Ocak 2024 | Çarşamba, 13.30–15.30

Figür ne demek? Figüratif resim ne demek? Modern figüratif resmin özellikleri nelerdir? Program, çocukların figür kavramını görsel ve işitsel olarak tanımlamalarına odaklanıyor. Figüratif sanat üzerine kısa bir sunumun ardından çocuklar, müze koleksiyonundan bazı sanat çalışmalarını yorumluyor. Atölye uygulamasında çocuklar, sanat çalışmalarındaki imgelerden ilhamla hazırlanmış kalıplar aracılığıyla siluetler oluşturarak figüratif resimlerini tamamlıyor.

Lirik mi, Geometrik mi?

25 Ocak ve 1 Şubat 2024 | Perşembe, 13.30–15.30

Soyut resim ne demek? Lirik soyut ve Geometrik soyut resmin farkı nedir? Program, sanatçıların tanıdık herhangi bir nesne ya da figüre benzetme kaygısı olmaksızın duygularını ve fikirlerini, renkler ve şekillerle aktardıkları soyut resimlere odaklanıyor. Soyut resmin tarihi üzerine kısa bir sunum izleyen çocuklar, müze koleksiyonundaki soyut yapıtları karşılaştırarak yorumluyor. Çocuklar atölyede, üretim teknikleriyle birbirinden ayrışan lirik ve geometrik soyut resim çalışmaları gerçekleştirerek programı tamamlıyor.

Manzaranın Dönüşümü

26 Ocak ve 2 Şubat 2024 | Cuma, 13.30–15.30

Manzara nedir? Peyzaj nedir? Sanatçılar çevrelerini ve doğayı nasıl yorumlamışlar? Programda çocuklar, insanın çevresi ve doğa ile kurduğu ilişkiyi sanat tarihinden örneklerle keşfediyor. Atölye, çocukların çağdaş sanatçıların manzara konusunu nasıl ele aldıklarını yorumladıkları kısa bir sunum ve müze koleksiyonundan bazı sanat çalışmalarının incelendiği sergi gezisiyle başlıyor. Yorumladıkları çağdaş sanat örneklerinden ilham alan çocuklar, atölye uygulamasını kolaj ve suluboya teknikleriyle gerçekleştirdikleri resim çalışmalarıyla tamamlıyor.