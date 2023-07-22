Çocuk Edebiyatı Editörümüzden Çocuk Kitabı Önerileri 

Çocuklar bir alışkanlığı karşılarındaki insanlardan, yani ebeveynlerden görerek kazanırlar ve çocukluk döneminde kazanılan her alışkanlık diğer alışkanlıklara göre daha kalıcı olur. İşte bundan dolayı çocuklarınıza okuma alışkanlığı kazandırabilecek bazı kitapları çocuk edebiyatı editörümüz Arzu Tülümen sizler için derledi.

Martıya Uçmayı Öğreten Kedi – Luis Sepulveda – 8 yaş ve üzeri

“Yalnızca cesaret edenler uçabilir,” diye miyavladı Zorba.

Martıya Uçmayı Öğreten Kedi, Şili’li yazar Luis Sepulveda’nın çocuklar için kaleme aldığı ancak sıcacık hikâyesiyle çocuk yetişkin okuyan herkesi sarıp sarmalayan nefis bir kitap.

Kitapta farklı olana saygı duymanın yanı sıra, dostluk, dayanışma, sorumluluk alma, verilen sözü tutmanın önemi gibi pek çok değerlere yer verilmiş. Kurgusu ve akıcı diliyle okuyucunun elinden bırakamayacağı bir eser.

Vahşi Kitap -Juan Villoro – Can yayınları – 11 yaş ve üzeri

“Bir kitabın anlattığı hikâye her zaman aynı değildir.”

Dayısının devasa kütüphanesinde kendi başlarına hareket eden kitapları keşfeden Juan bir aile sırrını da öğrenmiş olur. O çok özel bir okurdur. Kütüphanede onu ve yeni arkadaşı Catalina’yı unutulmaz bir macera beklemektedir.

Vahşi Kitap okumanın gücüne alışılmışın dışında bir kurguyla dikkat çeken oldukça sürükleyici bir kitap.

Alev Saçlı Çocuk– Christine Nöstlinger – Günışığı Kitaplığı -8 yaş ve üzeri

“Çocukların kırmızı elbise, kırmızı şapka, kırmızı şeker ve kırmızı balon istediklerini duyarım hep. Peki neden kırmızı saç istemezler?”

Alev Saçlı Çocuk, günümüzün sevilen çocuk edebiyatı yazarlarından biri olan Chirstine Nöstlinger ilk kitabı. Farklı göründüğü için akran zorbalığına maruz kalan Frida’nın yaşadıklarını ve bu durumun umulmadık bir şekilde, bir kitap sayesinde, nasıl değiştiğini anlatıyor.

Topluma ve yönetimlere eleştirel bakışın da bulunduğu kitabın çizimleri göz alıcı.

Mavi 55 Lynne Kelly – Günışığı Kitaplığı-10 yaş ve üzeri

“Okyanusu aşan, karaları kateden müziğin sürükledi beni buraya”

Yalnızlığı her geçen gün derinleşen işitme engelli İris, sesinin frekansı farklı olduğu için arkadaşları tarafından terk edilmiş balina Mavi 55’in hikâyesinden etkilenir. Hiç durmadan şarkı söylemeye devam eden Mavi 55 onu çağırmaktadır.

İşitme engelli bir çocukla bir balinayı aynı şarkıda buluşturan kitap, farklılıkların iletişim kurmak için engel olmayacağını hoş ve akıcı bir dille anlatıyor.

Bir Kabuğu Paylaşmak – Julia Donaldson – Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları -Okul Öncesi

“Tam burnundan sokuldu saldırgan balık, geldiği gibi gitti!”

Paylaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini eğlenceli bir hikâye ile anlatan kitap rengarenk çizimleriyle de görsel bir şölen sunuyor minik okuyucularına. Üstelik yeni deniz canlıları öğrenmek için de bir fırsat yaratıyor.

Korkmayı Bıraktığım Gün – Susanna Isern – Uçanbalık Yayıncılık- 4-7 yaş

“İstese de endişelerinden kurtulamaz, başı fırıldak gibi dönmeye devam ederdi.”

Kaygıyla baş etme konusunu işleyen kitabın, anne-oğul diyaloglarıyla ilerleyen eğlenceli bir hikâyesi var. Zengin hayal gücünü felaket senaryoları yazmak için kullanan Mercan, katılmak istediği bir gezi için yine başına gelebilecek en kötü olayları düşünmeye başlar. Annesi bu kez farklı yol dener; olabilecek en kötü durumları eğlenceli bir hikâyeye dönüştürerek maceralı bir yolculuğa çıkarlar.

Jakob’un Deniz Kabuğu – Jens Sparschuh – Julia Dürr – 6 yaş ve üzeri.

“Acaba neden böyle saçma sapan laflar etmeden duramıyordu?!”

Bazen bir deniz kabuğu sorunları çözmeye yardımcı olabilir!

Kitap günümüzde sık karşılaşılan buna karşın çözülmesi pek de kolay olmayan bir sorunu, akran zorbalığını konu alıyor.

Tanınmış edebiyatçı Jens Sparschuh’un dil ustalığını, ödüllü çizer Julia Dürr’ün olağanüstü çizimleriyle buluşturan eser, akran zorbalığından dostluğa uzanan bir yol varsa hayal gücünün köprü işlevi gördüğünün altını çiziyor.