Çocuğunuza Üniversite Baskısı Neden Yapmamalısınız?

Yaklaşık 9 yıl evvel eğitmenlik yolculuğuna başladım. Ardından danışmanlık yapmaya da başlayınca yüzlerce, -evet yüzlerce- farklı sektörden şirket, kurumla çalışma şansım oldu. En son kayıtlarıma baktığımda eğitim ve/veya danışmanlık yaptığım kurum sayısı 250’ye yaklaşıyordu.

Çok farklı sektörlerle gözlemlerim oldu. Bununla beraber giderek ara kademedeki çalışan ihtiyacının arttığını görüyorum. Başta çırak olmak üzere, kalfa, usta, teknisyen, operatör vb. gibi.

Bunda birçok sebep var. En başlıcaları;

Devletin bu konuda elle tutulur bir planlama ve uygulamasının olmaması,

Her ile üniversite sloganı ile kalitesiz eğitimin yapılması,

İş verenlerin çalışanlara insanca yaşama şansı vermeyecek şartlar önermesi,

Ailelerin çocuklarını daha zahmetsiz, daha temiz, daha kazançlı işler olacak işlere yönlendirmesi gibi.

Yakın tarihte Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgelerinden birinde yönetimin kurduğu çok güzel bir okulu ziyaret ettim. İmkanları birçok özel okulu geride bırakan bu mesleki lisede okuyan öğrenciler iş bulma konusunda oldukça şanslı olacaklar. Zira işletme sahipleri dört gözle gelecek bu yeni nesli bekliyorlar. Bir anlamda büyümek, işleri sürdürebilmek için buna çok ihtiyaçları var.

Meslek Lisesi Eğitimi

Meslek liselerine zaman içinde talebin azalması bu alanda büyük açıklar doğurdu. Bu açığın büyük kısmını göçmen veya mülteciler doldurmaya başladı. Örneğin hayvancılık sektöründe neredeyse Afgan egemenliği var. Küçük sanayide Suriyeliler çalışmakta.

Geçen yıl olan ve ülke olarak hepimizi derin yasa boğan deprem bölgesinde olan faaliyetler de bu ihtiyacı daha çok arttırdı.

Mesela bir vinç operatörü halen 100-120 bin TL aylıkla çalışır hale geldi. 100 bin TL’ye aylıkla çoban aranır oldu.

Üniversiteden mezun olan bir gencin kurumsal bir firmada bu paraları kazanması ne kadar sürer varın siz hesap edin.

Ara kademedeki çalışan açığı daha da büyüyecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla, demem o ki, çocuğunuza üniversite okuma baskısı yapmanıza gerek yok. Bir meslek lisesi bitirince çok daha hızlı hayata atılabilir ve hatırı sayılı kazançlar sağlayabilir.

Anıl Akın