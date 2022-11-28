CKM’nin Kültür Sanat Halkasına Bir Yenisi Eklendi

Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları Kitabevi Caddebostan Kültür Merkezi’nde faaliyete geçti. Resmi açılış öncesi kitapseverleri ağırlamaya başlayan kitabevinde yediden yetmişe herkesin ilgisini çekecek birçok kategoride kitaplar, Kadıköy temalı özel tasarım hediyelik ürünler yer alıyor ve yazarlarla okurları buluşturan imza günleri düzenleniyor.

CKM’nin konser, tiyatro, sinema, sergi programlarıyla dolu zincirine Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları Kitabevi’yle edebiyat halkası da eklendi. CKM kültür sanat halkasına bir yenisini ekleyerek, ziyaretçilerini birbirinden değerli yazarların kitaplarıyla dolu görkemli vitriniyle karşılıyor. Resmi açılış öncesi faaliyete geçen kitabevinde Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları’nın Kadıköy’ün geçmiş ve günümüzdeki toplumsal ve kültürel oluşumlarıyla ilgili araştırma, inceleme, anı ve belgeleriyle desteklenen kitaplarının yanı sıra birçok yayınevinin birçok kategoriden oluşan kitapları raflarda yerini aldı. Kitapların yanı sıra tasarım atölyesi TAK Kadıköy’ün yaratıcı ekibi tarafından Kadıköy temalarıyla tasarlanan kupa, kalem, defter, kitap ayracı gibi özel tasarım hediyelik ürünler de yer alıyor. Kitabevinde ayrıca imza günleri de düzenleniyor. Gazeteci yazar Murat Yetkin’le başlayan programın 26 Kasım Cumartesi günkü konukları gazeteci yazar Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Timur Soykan oldu. Konuklar CKM Büyük Salon’da saat 14.00’te yaptıkları söyleşinin ardından, kitabevinde kitaplarını okurları için imzaladılar.