Cinsellikte En Önemli Unsur İletişim

GİZEM ONAY “CİNSELLİKTE EN ÖNEMLİ UNSUR; İLETİŞİM”

Avrupa Birliği uzmanı olarak çalıştıktan sonra yönünü haz, “mindfulness”, yoga, menstrüasyon, doğum ve şifalı bitkilere çeviren ve Yuvaluna platformunun kurucusu Gizem Onay, MAG Aralık sayısına özel açıklamalarda bulundu.

Özellikle sosyal medyada büyük bir kadın hayran kitlesine sahip olan Gizem Onay daha iyi bir cinsel yaşam için MAG okurlarına özel bilgiler paylaştı. Cinsellikte en önemli konunun iletişim olduğunu söyleyen Onay sözlerine şöyle devam etti: “Her birimizin ihtiyaçları, istekleri hem birbirimizden çok farklı hem de zaman içinde -aynı ayda farklı günlerde bile- değişebiliyor. İletişim kurmadığımız sürece bunları bilmemiz imkânsız. Kimse bir başkasına nasıl özenle dokunacağımızı anlatmadığı gibi, çoğumuza bedenlerimizi sevmek öğretilmedi, ona özenli ve şefkatli davranmamız teşvik edilmedi. Bedenimize olan dokunuşlar hep bedenimizin kendi bilgeliğini yok sayar haldeydi çocukluğumuzdan beri. Aldığımız cinsel eğitim, bitkilerin polenlerinden öteye geçemedi. Kimse kendi keyfimizin önemli olduğunu anlatmadı. Hep başkalarını memnun etmek üzerine yetiştirildik ve hiç kimse bize hazzımızın sorumluluğunun bizde olduğunu söylemedi. Hep başkalarından bekledik. Hep birileri neyi nasıl sevdiğimizi bilsin istedik. Kimseye ihtiyaçlarımızın ne olduğunu söyleme cesaretimiz olmadı; çünkü ya o ihtiyaçları söylediğimizde reddedilir ve kabul edilmezsek diye korktuk. Peki, ya ihtiyaçlarımızı ifade edebilmemizi sağlayacak kadar kendimizle çalıştık mı? Kendi bedenimizle hemhal olduk mu? Biz bildik mi o ihtiyaçları? Utanmadan, önce kendi bedenimize dokunduk mu? Hangi mesajları aldık büyürken? Hangi kodlarla büyüdük?”

Cinsel hayatı renklendirmek için önce bu durumlara yönelmek gerektiğini aktaran Gizem Onay “Yoksa “ona küçük sürprizler yapmak”, sadece arada “tatlış” hissettirmekten öteye gidip ihtiyacımız olan duygusal ve cinsel tatmini ne yazık ki sağlamıyor. Diğer yandan sevişme eylemini sonuç odaklı değil de süreç odaklı bir zemine taşımak elzem. Bunun yanı sıra kaç kere seviştiğimize değil, sevişmelerimizin kalitesine bakmak. Sevişmelerimiz ikimize de keyif veriyor mu? (Her sevişmemiz muhakkak bizi göklerde hissettirecek diye bir kaide olmamakla beraber, “İçinde bulunduğum deneyimden keyif alıyor muyum?” önemli bir soru.)” dedi.

Gizem Onay/ MAG Dergi