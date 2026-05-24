Çiniyle Konuşmak: Bir Ruhun Toprakla İmtihanı

Çini sanatını her gün yeniden keşfediyorum ve bu yolculukta öğrendiğim en net gerçek şu: Çiniyi sadece el yordamıyla öğrenmek mümkün değil. Eğer bir desenin geçmişini, hangi medeniyetin imbiğinden süzüldüğünü ve neyi temsil ettiğini bilmezsem, fırçamın ucu yarım kalıyor. Bazen desenin başına geçtiğimde o fırçanın havada asılı kaldığını hissediyorum; çünkü zihin bilmediğinde, el de kararsızlaşıyor. İşte bu yüzden, fırçayı elime almadan önce kalemi elime aldım. Yazdıkça düşüncelerim berraklaşıyor, araştırdıkça toprağa verdiğim emek anlam kazanıyor.

Aynı Motif, Farklı Bir Ruh

Bir gün aynı motifi iki farklı bilinçle çalıştım. İlkinde sadece gördüğümü kopyaladım; kusursuzdu ama sessizdi. İkincisinde ise o motifin kökenini, neden o kavisle çizildiğini ve hangi manevi boşluğu doldurduğunu araştırarak başladım. Teknik olarak birbirine benzeseler de, ikincisi “yerini bulan” bir işti.

O an idrak ettim ki: Çini, sadece elin mahareti değil; zihnin ve kalbin aynı çizgide buluşma sanatıdır.

Motiflerin Sessiz Ahlakı

Çiniyle hemhal oldukça, bu sanatın içinde sadece bir estetik değil, muazzam bir denge ve ahlak olduğunu fark ettim. Rumi ve Hatayi motiflerine baktığımda, birbirlerini ezmeden, birbirlerinin ışığını söndürmeden bir uyum içinde var olduklarını görüyorum. Hiçbiri bir diğerini bastırmıyor; her biri kendi yerinde, ancak aynı bütünün bir parçası olduğu için kıymetli.

Bu nizam bana ister istemez şunu sorduruyor: Cansız motifler bile birbiriyle bu denli uyum içindeyken, biz insanlar neden zorlanıyoruz? Demek ki çiniyle gerçekten ilgilenmek istiyorsam, önce kendi içimdeki o dengeyi kurmam gerekiyor. Çünkü çini sadece öğreten değil, sanatçısını da dönüştüren bir aynadır.

Gelenek: Külün Saklanması Değil, Ateşin Taşınmasıdır

Geleneklere bağlı kalmak, geçmişin taklidini yapmak değildir. Dünya değişiyor ve sanat da bu değişimin bir parçası olmak zorunda. Çiniyi olduğu gibi korumak yetmez; onu bugünün diliyle yeniden konuşturmak gerekir.

Nasıl ki temel ihtiyaçlar değişmiyor ama onlara ulaşma biçimimiz değişiyorsa çini için de aynı şey geçerli: Özü koruyarak, bugünün nefesiyle değişmek mümkündür. Asıl mesele, geçmişin bilgisini bugünün idrakiyle harmanlayabilmektir. Bir motifin anlamına odaklandığımda, o artık yüzeyde kalan bir süsleme olmaktan çıkar; bir anlatıya, bir hikâyeye dönüşür.

Hızlı Dünyada Yavaşlama Sanatı

Bugünün dünyasında çini, özellikle biz gençler için bir sığınak. Çünkü bu sanat insanı yavaşlatıyor, sabretmeyi ve odaklanmayı yeniden hatırlatıyor. Hızın kutsandığı bir çağda, bir motifin başında saatlerce kalabilmek bir nevi meditasyondur. Ben çiniyle uğraşırken sadece bir obje üretmiyorum; kendi iç dünyamda bir denge alanı inşa ediyorum.

Son Söz: Niyetle Taşınan Miras

Çiniyle kurduğum bağ, her fırça darbesiyle biraz daha derinleşiyor. Bu sanatı öğrenirken aslında kendimi de keşfediyorum. İnanıyorum ki bu sanata gerçekten gönül verirsek, onu sadece yaşatmakla kalmayız; onu doğru şekilde geleceğe aktarırız.

Çünkü çini, kuru bir bilgiyle değil; samimi bir niyetle taşınır. Ancak kalpten kalbe geçtiğinde gerçek manasını bulur. Belki de asıl mesele çiniyi yapmak değil, çiniyle birlikte dönüşebilmektir.

Bu arada bir yarışmaya katıldım.

Cesur Yürek: Yeniden Doğan Anka

Bazı yolculuklar dışarıdan bakıldığında sadece bir hayat hikâyesi gibi görünür.

Oysa insanın asıl yolculuğu, kendi içinde verdiği mücadelede başlar. Bu eseri tasarlarken yalnızca bir form oluşturmadım; yaşadığım dönüşümün izlerini çamurun üzerine aktardım. Hayat boyunca mutluluğu da kırgınlığı da, kaybetmeyi de yeniden başlamayı da deneyimledim.

Zamanla anladım ki insanı değiştiren yalnızca yaşadıkları değildir; asıl değişim, o yaşananların içinden yeniden ayağa kalkabilmesidir.

Bu yüzden figürümde Anka kuşunu kullandım. Çünkü Anka, yalnızca mitolojik bir kuş değil; küllerinden yeniden doğabilen insan ruhunun sembolüdür. Bazen insanın yeniden başlayabilmesi için dışarıdan bir mucizeye değil, yalnızca içindeki ışığı yeniden hatırlamaya ihtiyacı vardır.

Eserde yer alan Rumi motifleri ruhun zarafetini ve içsel akışı temsil ederken, kıvrımlı çizgiler hayatın kesintisiz devam eden döngüsünü anlatmaktadır. Formun merkezindeki sonsuzluk hissi ise geçmişle geleceğin birbirine bağlandığı yaşam yolunu simgeler.

Çalışmamda kullandığım mavi tonları huzuru, umudu ve dinginliği temsil ederken; hareketli kompozisyon yeniden doğuşun enerjisini ve cesaretini yansıtmaktadır. Bu eser benim için yalnızca estetik bir obje değil; sabrımın, dönüşümümün ve yeniden ayağa kalkmamın somutlaşmış hâlidir.

Çünkü bazen insan, yeniden doğmayı kendi içindeki sesi duyduğunda öğrenir.

Müjgan Balcı