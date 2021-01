Can Bonomo, Can Temiz ve Can Sungur’dan Yepyeni Bir Eğlence Programı

Podcast dünyasını sallayan, ilk günden itibaren listelerde bir numara olan

‘O Tarz mı?’ ve ‘Podcastia’ yaratıcıları Can Bonomo, Can Temiz ve Can Sungur’un yepyeni eğlence programı “Oyunlar Holding” GAİN’de izleyici karşısına çıktı.

Eğlenmek için bilardodan Sims’e, kutu oyunlarından atari oyunlarına kadar akla gelebilecek her türlü oyunu, el emeği kostüm ve amatör kendin yap objeleriyle oynayan Can Bonomo, Can Temiz ve Can Sungur’a her bölümde farklı bir konuk eşlik edecek.

Oyun çeşitliliği ile çok geniş bir izleyici kitlesine hitap etmeye hazırlanan ve her bir bölümünde eğlencenin bir an olsun eksilmeyeceği Gain’in yepyeni programı ‘Oyunlar Holding’ Ocak ayında seyirciyle buluştu.

GAİN Hakkında

30 Aralık 2020 tarihi itibariyle yayın hayatına başlayacak olan Gain, yeni nesil çevrim içi dijital bir medya platformudur. Kullanım kolaylığı sağlayan dikey ve yatay formatta, kısa ve özgün içeriklerinin yanı sıra akıllı izleme teknolojisi sayesinde kişiye özel yayın akışı sunuyor. Gain, bağımsız ve yeni medya üreticilerini, farklı düşünceleri ve formatları, yeni kazanımları ve yetenekleri önemsiyor. Kullanıcısına hem eğlenceli hem de bilgi veren bir içerik izleme deneyimi sağlıyor. “Şimdi ne izlesem?” sorusuna izleyicisinin zevkleri, günlük aktiviteleri ve görmeyi sevdiği konular üzerinden oluşturduğu yayın akışıyla cevap veriyor. iOS ve Android için geliştirilen uygulama üzerinden tüm mobil aygıtlardan erişim sağlanabilen Gain, farklı format ve kategorilerde diziler, kısa filmler, belgeseller, spor, müzik ve eğlence programlarının yanı sıra günlük haber akışı ve canlı yayınlardan oluşan yerli yabancı zengin bir içerik listesine sahiptir.