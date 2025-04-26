Cam Altındaki Dünya

Cam altı sanatıyla çok eskiden tanışmıştım. Camın arkasına tersten resim yapmak ne kadar zor olduğunu gazetecilik yaptığım dönenmlerde sanatçılardan öğrenmiştim. Bu sanatın daha çok Şahmaran figürüyle anıldığını gözlemlemiştim.

Yıllar sonra Sema Büyüksıvacı’nın cam altı eserlerini görünceye kadar da bu sanat pek önüme çıkmamıştı belki de ilgi alanıma girmemişti. Büyüksıvacı’nı cam altı eserleri Şahmaran ile özdeşleşen kafamdaki algıyı bir anda yıktı. Çünkü bu tablolarda modern kadınlar, tombul kadınlar, aborjinler, şehirler, evler, manzaralar ve Selçuklu motifleri de vardı. Bir tablo sizi alıp başka diyarlara götürüyorsa ve önünde durup izlemeye devam ediyorsanız, tamamdır. Radarınıza girmiştir.

Sema Büyüksıvacı’nın radarınıza girecek cam altı eserleri 2 Mayıs’a kadar Kadıköy’de Barış Manço Kültür Merkezi’nde izlenebilir. 2018’den beri cam altı boyama sanatıyla ilgilenen Büyüksıvacı, seyahatlerinden ve okuduklarından ilham alarak farklı uyarlamalarla çeşitlendirmiş eserlerini. Selçuklu motifleri, ev temaları, Aborjin ve Afro desenleri ve soyut resimler gibi farklı tarzlarda eserler üretiyor…