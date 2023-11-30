Cumhuriyet’in 100. Yılında İstanbul’da Cumhuriyet Coşkusu Fotoğraf Sergisi

3 Aralık Pazar günü Açılıyor

Türkiye’nin tarihinde önemli olan günlerde yaşanan anları belgelemek ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla bir araya gelen Çağdaş Fotoğrafçılar Grubu “19 Mayıs 100. Yıl” fotoğraf projesinin ardından, 29 Ekim 2023’te İstanbul’da “Cumhuriyet’in 100. Yılında İstanbul’da 29 Ekim” fotoğraf projesini gerçekleştirdiler. Sergimizi 3 – 20 Aralık tarihleri arasında Şişli Nâzım Hikmet

Kültür ve Sanat Evi’nde izleyebilirsiniz.

Çağdaş Fotoğrafçılar Grubunun kurucusu ve projenin lideri fotoğrafçı Necip Yanmaz şöyle anlatıyor; Biz Çağdaş Fotoğrafçılar, 19 Mayıs’ta tam 100 yıl sonra Samsun’daydık. Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadeleye ilk adımı attığı topraklarda, bu önemli günün 100. yılını fotoğraflarla belgelemek ve gelecek kuşaklara bırakmak için 19 Mayıs 2019’da Samsun’da çektiğimiz fotoğraflarla bir fotoğraf albümü çıkarttık ve sergimizi Ata’mızın ölüm yıldönümünde açtık.

“19 Mayıs 100. Yıl” projesinin başarıyla tamamlanmasının ardından, 29 Ekim’de gerçekleştirilen projede, Atatürk’ün Türk milletine emanet ettiği Cumhuriyet’e gönül vermiş ve onu korumaya ant içmiş Cumhuriyet çocuklarının gözlerindeki coşkuyu yakalamayı hedefledik.



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda projede yer alan fotoğrafçılar, gün doğumundan gece yarısına kadar İstanbul sınırları içinde, Cumhuriyet’in 100. Yılının coşkusunu, duygusunu ve sevgisini anlatan etkileyici fotoğraflar çekerek, bu anlamlı günü de gelecek kuşaklar için belgelediler. Çağdaş Fotoğrafçılar olarak, ülkemizin çağdaşlaşma yolunda attığı adımları belgeleyen projelerimize devam edeceğiz. Amacımız, çektiğimiz fotoğrafları gelecek kuşaklara armağan olarak bırakmaktır. İlhamımızı Atatürk’ün Millî Mücadele’nin ilk günlerindeki sözlerinden alıyoruz.

“Hiçbir zaman umutsuz olmayacağız, çalışacağız. Uçurumun kenarındayız. Bizi canlı canlı mezara atmak istiyorlar. Son bir yüreklilik bizi kurtarabilir.”

Bu anlamlı projeye katılan fotoğrafçılar, Türk milletinin Cumhuriyet’e olan bağlılığını ve coşkusunu gelecek nesillere aktarmak adına büyük bir özveri ve coşkuyla çalıştılar. Milyonların sokağa çıkıp gün boyu yapılan anma ve kutlamalara katıldıkları anlardan belleğimize izler taşıdıkları sergimize herkesi davet ediyoruz.

Umudumuzu hiç kaybetmeyeceğiz.

Açılış Tarihi : 3 Aralık 2023, Pazar

Açılış Saati : 15.00

Yer : Şişli Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi

Sergi Tarihi : 3 Aralık 2023 – 20 Aralık 2023

Bilgi için Proje Koordinatörü Hakan Çağlav’a ulaşabilirsiniz. 0 535 661 95 12