Bugün Kendine Bir Söz Ver

Her sabah yeni bir sayfa açılır önümüzde. Dünle beraber yaşananlar geride kalır, yarın ise henüz gelmemiştir. Elimizde yalnızca bugün vardır.

Bugün için kendimize bir söz verelim mi? Bugün hiçbir şeyden şikâyet etmiyoruz. Kimseyi suçlamıyoruz. Hayatımızın sorumluluğunu alıyoruz. Çünkü şikâyet etmek bizi güçsüzleştirir; suçlamak bizi kendi merkezimizden uzaklaştırır. Oysa sorumluluk almak, yeniden kendi gücümüze dönmektir.

Kendine söz ver: “Yaşadığım her şeyin sorumluluğunu alıyorum.” Bu cümle, bir yük değil; aksine bir özgürleşme anahtarıdır. Artık hayatın sürüklediği değil, kendi yönünü seçen olursun.

Belki yolunda aksilikler çıkacak, belki insanlar seni zorlayacak. Ama sen sorumluluğu üstlendiğinde, olan biteni suçlamazsın; anlamaya çalışırsın. Her durumda kendine şu hatırlatmayı yap: “Benim seçimlerim, benim duygularım, benim yolum.”

Sorumluluğu Seçmek İçin 7 Adım

Şikâyeti bırak, çözüm bul.

“Bugün çok yoruldum, kimse yardım etmiyor” yerine, “Yoruldum, kendime küçük bir mola veriyorum.” Suçlamayı bırak, sorumluluğunu gör.

“Ekip yüzünden yetişmedi” yerine, “Ben daha erken organize olabilirdim.” Günlük adımların değerini bil.

Büyük değişimler, küçük ve düzenli adımların sonucudur. Tepkini sen belirle.

Olayları kontrol edemezsin ama tepkini seçebilirsin. Trafikte öfkeye kapılmak yerine derin nefes almak ve müzik açmak. Aynı koşul, farklı deneyim. Düşünceyi dönüştür.

“Ben yapamam” yerine, “Deneyerek öğrenebilirim.” Kendine karşı dürüst ol.

“Vaktim yoktu” dediğinde, gerçekten mi yoktu, yoksa önceliğini başka şeye mi verdin? Günü kapanış sorusuyla bitir.

“Bugün hangi noktada sorumluluğu aldım, nerede kaçtım?”

Yapılması Gerekenler

Sabah uyandığında düşüncelerini gözden geçir, içinden tekrarla: “Bugün şikâyet etmeyeceğim, suçlamayacağım, sorumluluk alacağım.” Karşına çıkan durumları “Bana ne öğretiyor?” sorusuyla karşıla. Küçük de olsa seçimlerinin farkında ol. Sözlerinin sorumluluğunu al. Zorlandığında derin nefes al ve yönünü yeniden belirle. Kendi değerlerini rehber edin. Akşam kendine sor: “Bugün nelerin sorumluluğunu aldım?”

Yapılmaması Gerekenler

Başkalarını suçlayarak kendi payını görmezden gelme. Şikâyeti alışkanlık hâline getirme; “hep böyle oluyor” cümlesinden uzak dur. Sorumluluğu yük gibi algılama; sorumluluk özgürlüğündür. Bahanelere sığınma. Kendi gölgelerini başkalarının üzerine yansıtma. Kurban rolüne girme; küçük de olsa adımını hatırla. Kendi özünden uzaklaşma; başkalarının beklentileriyle yaşama.

Hayat bize her gün yeni bir başlangıç verir.

Takvimde sıradan görünen bir gün bile aslında sana yeni bir şans sunar. Bugün, kendine güçlü bir söz verebilirsin: Şikâyeti bırak, suçlamayı bırak, sorumluluk al. Çünkü sorumluluk, yük değil; özgürlüğün ta kendisidir.

Sorumluluk aldığında hayat artık seni savuran bir rüzgâr olmaktan çıkar; senin ellerinde şekillenen bir yolculuğa dönüşür. Şikâyetle geçirilen bir gün, seni aynı yerde tutar. Oysa sorumlulukla geçen bir gün, seni büyütür, olgunlaştırır, özgürleştirir.

Hatırla, bugünün seçimleri yarının hayatını kurar. Attığın her adım, söylediğin her söz, verdiğin her tepki geleceğini dokur. Bu yüzden bugün, bir dönüm noktası olabilir. Kendine dön, merkezini hatırla ve şunu içinden geçir:

“Benim seçimlerim, benim duygularım, benim yolum.”

Bugün, kendi hayatının yazarı olmayı seç. Çünkü her yeni gün, yeniden başlaman için açılan bir sayfadır. Ve o sayfayı dolduracak olan, yalnızca sensin.

“İyiyi düşün, güzeli düşle. Kendini düşlerine ada.”

Yasemin Sungur