Bu Dünyada Kadın Olmak: Kızarmış Yeşil Domatesler

8 Eylül tarihinden itibaren sizlerle belirli konularda ortak özellikleri olan 11 film tavsiyesi paylaşıyorum. Bu tematik film listesinde ilk sıraya koyduğum filmi tanıtıyor ve aynı temada 10 film tavsiyesi daha veriyorum. Bu haftaki yazıya konu olan film, “Bu Dünyada Kadın Olmak” konu başlığı altında Jon Avnet’den Kızarmış Yeşil Domatesler (Fried Green Tomatoes) olacak.

Konu Başlığı: Bu Dünyada Kadın Olmak, John AVNET, Kızarmış Yeşil Domatesler (Fried Green Tomatoes)

Evliliği yolunda gitmeyen ve orta yaş bunalımına giren Evelyn Couch (Kathy Bates), bir bakımevinde tesadüfen tanıştığı Ninny (Jessica Tandy) ile arkadaş olur. Onu her ziyaret edişinde, Ninny gençliğinde tanık olduğu bir dostluğun öyküsünü anlatır. Evelyn, Ruth ve Idgie’nin hikayesinden ilham alarak zamanla kendi sorunlarının üstesinden gelir.

Jon Avnet, ağırlıklı olarak televizyona yönelik dizi ve film yönetmeni, az sayıda uzun metrajlı sinema filmi var, bunlardan biri de Fannie Flagg’ın romanından uyarlanan Kızarmış Yeşil Domatesler.

Hikayenin başlangıcı şöyle: Idgie’den hoşlanan Ruth’un ağabeyi trenin altında kalarak ölür. Idgie kendini serseriliğe vurur. Idgie’nin annesi çareyi çok efendi bir genç kız olan Ruth’un, Idgie ile arkadaşlığında bulur ama Idgie, Ruth’u örnek alacağına Ruth, Idgie’ye benzer. Bu arada Ruth evlenir. Ruth kocasından şiddet görmektedir. Idgie, Ruth’u uzun süre görmedikten sonra, yanında çalışan Big George ile birlikte evden kaçırır Ruth’u, tabi Ruth’un arzusuyla.

Oyuncular: Evelyn rolünde Kathy Bates, Ninny rolünde ise Jessica Tandy var. Idgie rolünde Mary Stuart Masterson oynarken Ruth rolünde ise Mary-Louise Parker oynuyor. Diğer önemli isimler ise Stan Shaw (Big George) ve Cicely Tyson (Big George’un annesi Sipsey).

Bu arada Ruth’un evliliği döneminde Idgie’nin neler yaptığına bakalım.

Whistle Stop Cafe. Kasabada açtıkları büyük bir kafe. Mangal başında Big George var. Kızarmış yeşil domatesler en özel yiyecekleri. Çok tutuluyorlar kasabada. Big George’un annesi Sipsey’de yardım ediyor onlara.

Ve yaşananlar:

Ruth hamile, erkek çoğu oluyor, adını Ruth’un ağabeyinden alıyor: Buddy Jr. Ruth’un kilisede olduğu bir gece Ruth’un kocası çocuğunu kaçırmak için geliyor. Geliyor ama…

Kasabada açtıkları Whistle Stop Cafe’de bir gün sonra Big George yine mangal başında. Kızarmış yeşil domateslerin yanında mangaldan et servisi yapılıyor. Et çok seviliyor.

Kocası bulunamıyor Ruth’un, arabası yıllar sonra nehirden çıkıyor, Ruth suçlanıyor, rahibin tanıklığı ile beraat ediyor.

Evelyn hikayeyi ilgiyle dinliyor bakımevinde. Ama evinde mutsuzdur.

Görüntü yönetmeni olarak Geoffrey Simpson görev yaparken, filmin müziklerinin yönetimi ise Thomas Newman’a ait.

Ruth hastalanıyor ve ölüyor. Buddy Jr.’in sorumluluğu Idge’in üzerine geçiyor.

Evelyn, Ninny’den dinlediği hikayeden etkilenerek kendisine iş kuruyor. Kocasının karşısında özgüveni yükselmiş bir kadın duruyor. Evlilikleri başkalaşıyor.

Evelyn, Ninny’in 83. Yaşı için ona kızarmış yeşil domates getiriyor. Bu, Ninny’e kasabasına dönüş hissi veriyor. Birlikte gidiyorlar. Kafenin olduğu yer, çevredeki evler, tren istasyonu, her yer ama her yer izbe.

Ninny sanki İdgie, olur mu olur.

Big George oralarda bir yerde sanki. Belki de değil.

Mangalda et ister miydiniz diyelim bitirelim filmin hikayesini.

1920’ler ABD’sinde, siyah-beyaz çatışmasının en yoğun olarak yaşandığı günlerde, birçok zorluğa göğüs germektedir Idgie ve Ruth’un dostluğu. Kızarmış Yeşil Domatesler, feminizmin ilk adımlarına dair ipuçları verirken bir yandan da cinsiyetler arasında süregelen çatışmaları gözler önüne seriyor.

Bu Dünyada Kadın Olmak

Aynı temada, bu dünyada kadın olmanın irdelendiği başka güzel filmler izlemek isterseniz size sunduğum liste şöyle:

Tanju Akleman

13 Eylül 202o