Bronte Kardeşler: Trajik Bir Son

Bronte kardeşler neden çok genç yaşta öldüler?

Sosyal medya kanallarının belki de en iyilerinden bir olan Fransız Culture Prime’in geçtiğimiz günlerde yayınladığı videolarından biri Bronte kardeşleri üzerineydi. Bronte kardeşlerini neden erken yaşlarda öldüğüne dair ilginç bir iddia yer alıyordu. İşte o iddia:

Charlotte, Emily ve Anne Bronte. İngiliz edebiyatında devrim yaratacak eserler bırakan üç kız kardeş. Üçünün de 3 şaheseri vardır. Charlotte Bronte’nin (1816-1855) Jane Eyre’i, Emily Bronte’nin ( 1818-1848) Uğultulu Tepeler’i, Anne Bronte’nin (1820-1849) Wildfell Konağı Kiracısı. Bu eserleri Victoria Dönemi’nde feminist edebiyatın ilk mırıldanmaları arasında yerlerini aldılar. Ama kötü talih bütün aileyi vurur. Ailenin iki büyük kızı Maria ve Elizabeth 1825’de tüberkülozdan ölürler. 1848’de de erkek kardeşleri aynı hastalıktan 31 yaşında ölür. Aynı yıl Emily 30 yaşında, ondan bir yıl sonra da Anne 29 yaşında ölür . Charlotte 1854’de evlenir ama o da bir yıl sonra 39 yaşında vefat eder.

Bu ölümlerin nedeni o dönemde çok yaygın olan tüberkülozdan ya da üzüntü, kederden olduğu söylenir. Ama bu kadar genç ölmelerinin başka bir bir açıklaması daha vardır. Bronte kardeşler yaşamları boyunca mezarlığın ya da umumi tuvaletlerin kirlettiği suyu içmek zorunda kalmış olabilir. İngiltere’de yaşadıkları Haworth şehrindeki ölüm oranları diğer yerlere gör çok daha fazladır. Yaşam süresi Haworth’da 26 yıldır neredeyse. O dönemde 10-12 aile aynı tuvaleti kullanmakta, pislikler yollardan akmaktadır, bir kanalizasyon sistemi de yoktur. Bronte kardeşler babaları papaz olduğu için mezarlığa çok yakın bir lojmanda oturmaktadırlar. Mezarlıkta ayrışan her şey şehrin su kaynaklarına sızdığı, bakterilerle dolu bu su Bronte kardeşleri hastalıklara karşı daha dayanıksız hale getirmiş olabilir.

Çok etkilendiğim videoyu da ekliyorum içeriğini çok sevdiğim siteden.