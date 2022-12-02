Borusan Eşitlik Okulu, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratacak

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda 10 yıldır çalışmalar yürüten Borusan Holding, Toptalent kariyer platformuyla birlikte hayata geçirdiği Borusan Eşitlik Okulu ile toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı artırıyor. Borusan Grup çalışanlarının gönüllü olarak yer aldığı projede toplumsal cinsiyet eşitliği farklı başlıklarla ele alınıyor. Online olarak düzenlenen ve ücretsiz olan eğitimi tamamlayan katılımcılara ise sertifika veriliyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda 10 yıldır çalışmalar yürüten Borusan Holding, Borusan Eşitlik Okulu projesini hayata geçiriyor. Eşitliğe adanmış 10. yılını kutlayan kurum, hem Borusan’ın eşitlik aksiyonlarını paylaşmak hem de başta gençler olmak üzere bu konuda farkındalık kazanmak ve kendini geliştirmek isteyen kişilerle bilgilerini, tecrübe ve deneyimlerini paylaşıyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği farklı başlıklarda ele alınıyor

Toptalent kariyer platformu iş birliği ile yürütülen projede Borusanlı gönüllü eğitmenler, toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı konu başlıklarında eğitim videoları hazırladı. Dünyada ve Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinde neredeyiz? Çalışma hayatında ayrımcı dil ve davranışlardan nasıl kaçınırız? Çalışma hayatında önyargıların önüne nasıl geçeriz? Çalışma hayatına yönelik kapsayıcı çözümler nelerdir? Çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için nasıl bir yönetişim sistemi kurmak gerekir? Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet türleri nelerdir? konu başlıklarının yer alacağı eğitimler Borusan Grup şirketlerinden gönüllü çalışanlar tarafından verilecek.

Eğitim videoları Toptalent’ın eğitim platformunda 1 yıl boyunca herkese açık ve ücretsiz olarak yer alacak. Her modül sonunda katılımcılar bir test çözecek, %80 ve üzeri oranında başarı sağlayanlara Borusan Eşitlik Okulu Başarı Sertifikası verilecek.

Borusan’dan şiddete sıfır tolerans

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının önünde önemli bir engel olan şiddet konusunda da çalışmalar yürüten Borusan, 2020 yılında İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı (Business Against Domestic Violance) oluşumuna katıldı. Gerekli görülen tüm eğitimler tamamlanırken şirket içerisinde politika ve rehber de yayımlandı. Şiddete sıfır tolerans gösteren Borusan, Borusan Eşittir Platformu kapsamında hazırladığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Hane İçi Şiddet Rehberi’nde Borusan Eşittir Taahhütnamesi ve ilkelerinin yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilgilere yer verdi. Rehberin ana bölümünde hane içi şiddet ve şiddetin türleri yer aldı. İzinden psikolojik yardıma, güvenlik önlemlerinden başvuru merkezlerine kadar tüm destek mekanizmaları tanımlanırken rehberde çocuklara karşı şiddete yönelik bilgilere de değinildi.

Toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı çalışmalarını Borusan Eşittir Platformu altında sistematik bir şekilde sürdüren Borusan, Grup içerisinde Borusanlıların gönüllü olarak yer aldığı Borusan Eşittir Komiteleri oluşturdu. Eşitlik Okulu eğitimleri de gönüllü Borusanlılar tarafından verilirken toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı çalışmalar komiteler tarafından takip ediliyor ve bu deneyimlerin herkesle paylaşılması hedefleniyor.

“Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz”

Borusan Eşitlik Okulu’nun Borusan’ın toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki 10 yıllık tecrübesinin bir yansıması olduğunu belirten Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, “Sürdürülebilirlik odak alanlarımızı iklim, insan ve inovasyon olarak belirlerken insan başlığımız altında konumladığımız toplumsal cinsiyet eşitliği, Borusan olarak öncelik verdiğimiz konular arasında yer alıyor. Eşitliğe adanmış 10. yılımızı kutlarken hem Borusan’ın eşitlik aksiyonlarını hem de edindiğimiz tecrübe ve deneyimi paylaşmanın değerli olacağını ve bu konuda farkındalık yaratacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Borusan Holding hakkında

1944 yılında Asım Kocabıyık tarafından kurulan Borusan Holding, başta Türkiye olmak üzere 3 kıtada 12 ülkede, dünyanın çeşitli pazarlarında üretim, makina ve güç sistemleri, lojistik, otomotiv ve enerji sektörlerinde istikrarlı büyümesini devam ettiriyor. Kurum içi girişimcilik, inovasyon, uluslararası pazarlarda aktif rekabet stratejisi ve topluma, ekonomiye ve çevreye maksimum fayda sağlama misyonuyla fark yaratan Borusan, iş yapış süreçlerine entegre ettiği iklim, insan, inovasyon odaklı sürdürülebilirlik yaklaşımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Borusan Eşittir Platformu hakkında

Borusan’da toplumsal cinsiyet eşitliğinin kurumsal ve bireysel düzeyde benimsenmesi ve içselleştirilmesi gerektiği inancıyla 2015 yılı Kasım ayında kurulan “Borusan Eşittir Platformu toplumsal cinsiyet eşitlik konusunda insan kaynakları politikalarından iletişime kadar geniş bir yelpazede somut sonuçlar elde etmeyi hedefliyor. Borusan Eşittir ile toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda her Borusanlı’nın bilinçlenmesini sağlanırken, insan kaynakları politikalarından iletişime kadar geniş bir yelpazede kadın ve erkeğin sadece kağıt üzerinde değil zihinlerde de eşit olması için çalışılıyor.

Toptalent hakkında

Yeteneklerin kariyer platformu toptalent.co, şirketlerin işveren markalarını güçlendirerek en iyi yetenekleri çekmelerini, onlarla etkileşim kurmalarını ve işe almalarını sağlıyor. Toptalent, Business School altında profesyonellere ve genç profesyonellere en iyi online video eğitimleri sunarken iş hayatında yetenekleri daha başarılı yapacak sertifikalı bilgi ve beceriler sunmak için teoriyi ve pratiği bilen iş dünyasından liderlerle birlikte çalışıyor.