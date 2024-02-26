Bodrum’un En Büyük Kültür ve Sanat Merkezi ‘Inspera Bodrum’

Sanatın pek çok farklı kolunu bir araya getirerek Bodrum’a yeni bir soluk kazandırmaya hazırlanan kültür ve sanat merkezi Inspera Bodrum, İtalyan sanat dünyasının değerli isimlerinin buluştuğu “Bir zamanlar denizin olduğu yer – Dove una volta c’era il mare” Dolomitler’in Çağdaş Sanatı sergisi ile 23 Ocak Salı günü kapılarını açtı.

Ege’nin eşsiz güzellikteki beldesi Bodrum, sanatseverlerin favorisi olmaya şimdiden aday yeni bir kültür sanat merkezine kavuşuyor. Bodrum Ortakent’te geniş bir alana yayılan Inspera Bodrum’un içerisinde farklı kişi kapasiteli üç ayrı sahne, bir sanat galerisi, fuaye alanı, akademi ve atölyeler, dijital radyo, kitabevi, çalışma ve toplantı alanları, restoran ve bistro kafe bulunuyor. Festival, sinema, tiyatro, kültür sanat etkinlikleri, müzik, resim ve dans gibi sanatın pek çok alanında geniş bir yelpaze sunan Inspera Bodrum, 7’den 70’e herkesin sanatla buluşabileceği bir merkez olmayı hedefliyor.

İlk etkinlik İtalyan sanatçılarının eserlerini bir araya getiren “Bir zamanlar denizin olduğu yer”

23 Ocak Salı günü Inspera Art Space alanındaki ilk sergisi ile kapılarını açan Bodrum’un en büyük kültür sanat merkezi Inspera Bodrum, sanatseverleri İtalya’nın Güney Tirol bölgesinin büyüleyici atmosferinde unutulmaz bir sanat yolculuğuna çıkarıyor.

Sergi Küratörlüğünü Lisa Trockner’ın ve Inspera Art Space Küratörlüğünü Ender Güzey’in üstlendiği, İtalya Ankara Büyükelçisi Sayın Giorgio Marrapodi’nin himayesinde gerçekleşen sergide, İtalya sanat dünyasının öne çıkan isimlerinden Julia Bornefeld, Aron Demetz, Arnold Mario Dall’O, Wilma Kammerer, Hubert Kostner, Sissa Micheli, Robert Pan, Peter Senoner, Barbara Tavella, Gustav Willeit, ve Christine Galmetzer’in eserleri bir araya geliyor. Her bir eser, Dolomitlerin derinliklerinde saklı öyküleri anlatarak geçmişin izlerini gün yüzüne çıkarıyor.

11 değerli sanatçıyı bir araya getiren “Bir zamanlar denizin olduğu yer – Dove una volta c’era il mare” Dolomitler’in Çağdaş Sanatı sergisi 1 Mart tarihine kadar Pazartesi hariç her gün 12.00-20.00 saatleri arasında Inspera Bodrum Art Space alanında görülebilir. Inspera Art Space, yıl boyunca farklı disiplinleri bir araya getiren sergilere ev sahipliği yapmaya devam edecek.

Inspera Bodrum “Sanatın her bir dalına ayrı pencere açıyor”

Özellikle çocukların ve gençlerin, sergi, tiyatro, konser, söyleşi ve atölyeler gibi etkinliklere ulaşmasını sağlayarak, kültür-sanatın geliştirici ve iyileştirici etkisini yaymayı amaçlayan Inspera Bodrum’un içerisinde, teknolojik donanımı, akustik özellikleri ve portatif sahnesi ile ön plana çıkan, izleyicileri 400 ayakta ve 225 koltuk kapasitesi ile ağırlayabilen Inspera Ana Sahne; müzik ve dans performansları ile kabare ve stand-up gösterilerinin sergileneceği 70 kişi kapasiteli Inspera Mini Sahne; müzik festivallerinden, sinema gösterimlerine, her yaş için kültür- sanat etkinliklerinin yer alacağı 250 kişi kapasiteli Inspera Açık Sahne; ulusal ve uluslararası sanatçılara ait bir çok alandaki eserleri ağırlayacak olan Inspera Art Space; sanattan sosyolojiye, felsefeden gastronomiye 10 bin kitaplık geniş koleksiyonuyla ziyaretçilerine bambaşka bir dünyanın kapılarını aralayacak olan Inspera Design Book Store; alanında uzman eğitmenler eşliğinde, 0-3 yaş arası çocuklardan başlayarak yaratıcılığını ve potansiyelini keşfetmek isteyen her yaş kitlesinden sanatseveri ağırlayacak olan müzik odaları, resim atölyeleri ve dans ve drama stüdyolarına sahip Inspera Art Academy; sanatçı ve düşünce liderlerini ağırlayarak onların ilham verici hikayelerini podcast ve söyleşilerle buluşturacak olan Inspera On-Air; yüksek hızda internet, prizli masalar, ses izolasyonlu ofisler, toplantı odaları ve serbest oturma köşeleri ile modern donanım ve imkanlarıyla Co-Working Space; birbirinden lezzetli menüleri ile gastronomi alanında iddialı mekanları Voyn Bistro ve Gastro Blau yer alıyor.